De ce se transformă Săpunaru când joacă împotriva roş-albaştrilor: ”Mama s-a stins pe un pat de spital, în timp ce eu jucam cu Steaua”

Căpitanul Rapidului, Cristi Săpunaru, a fost înger şi demon în meciul cu . S-a certat cu toată lumea pe teren şi în afara lui, a avut un duel la distanţă cu peluza roş-albaştrilor, a marcat, dar a şi comis un penalty.

De ce se transformă Săpunaru când joacă împotriva roş-albaştrilor

Mai mulţi oameni din lumea fotbalului l-au criticat pe Săpunaru pentru comportamentul din derby, Victor Becali spunând că de multe ori arată ca un suporter în derby-uri, nu ca un jucător sau căpitan de echipă.

Puţină lume ştie că pe Cristi Săpunaru îl leagă amintiri de coşmar de meciurile cu roş-albaştrii, fie că vorbim de perioada în care echipa s-a numit Steaua sau FCSB. Iar unul dintre cele mai triste episoade din viaţa fotbalistului este legată de un meci cu Steaua.

“În timp ce eu eram pe teren, într-un meci cu Steaua, mama se stingea pe un pat de spital!”

În anul 2004, la vârsta de 20 de ani, chiar în timp ce se afla pe teren la un meci FC Naţional – Steaua (scor 1-5), Cristi Săpunaru a pierdut-o pe mama lui, Viorica Nina, persoana care a avut grijă de el după ce a fost abandonat la naştere.

Peste ani, fotbalistul a rememorat coşmarul trăit la acel meci: “În timp ce eu eram pe teren, într-un meci cu Steaua, mama se stingea pe un pat de spital! Era bolnavă de cancer, săraca!”, a spus Săpunaru pentru .

Mai mult, fotbalistul a aflat ulterior vestea tragică şi a vrut să se lase de fotbal: “Pe mine nu m-a anunţat nimeni în timpul partidei! Iar la final, am fost distrus!”, spunea fotbalistul. În acelaşi an, Cristi Săpunaru, la doar 20 de ani, a cerut-o în căsătorie pe Ana Maria, prietena lui din copilărie. Un an mai târziu au făcut cununia civilă şi sunt împreună de atunci.

Eliminat într-un meci cu Steaua după ce l-a muşcat de ureche pe Sorin Paraschiv! A sărit şi la Olăroiu

În anul 2006, tot la un meci dintre FC Naţional – Steaua, Cristi Săpunaru a fost din nou protagonist în sens negativ. L-a muşcat de ureche pe Sorin Paraschiv, iar la pauza meciului a sărit la Cosmin Olăroiu, cel care i-a fost ca un tată.

N-a ţinut cont de legătura specială pe care o avea cu antrenorul ci au avut un schimb dur de replici în momentul în care Cosmin Olăroiu a fost antrenor la Steaua şi cei doi au fost adversari.

Chiar dacă a schimbat echipa, incidentele din meciurile cu roş-albaştrii au continuat. În iulie 2006, după ce Rapid a pierdut Supercupa în faţa Stelei, Săpunaru s-a enervat pe Mihai Stoica şi a aruncat cu medalia în managerul sportiv al roş-albaştrilor.

Dezgustat de “cazul Bricheta”: “L-a lovit o brichetă şi a plâns ca o femeie! Nu e bărbat adevărat!”

Un alt meci cu cântec dintre Steaua şi Rapid care îi alimentează furia lui Săpunaru pe culorile roş-albastre a avut loc în 2008, la celebrul caz “Bricheta”. Săpunaru a deschis scorul pentru giuleşteni, mec care putea să scoată Steaua din lupta pentru titlu.

Numai că, în minutul 74 al meciului, arbitrul Alexandru Deaconu a fluierat finalul meciului după ce a fost lovit în cap de o brichetă. Foarte supărat pe decizia arbitrului, Săpunaru a avut cuvinte dure pentru “central”:

“L-a lovit o brichetă şi a plâns ca o femeie! Nu e bărbat adevărat! Mai bine venea Irina Mîrţ (n.r. fostă arbitră), sigur avea mai multă tărie!”, spunea la vremea respectivă Săpunaru.

N-a uitat de meciul din 2008 nici peste 13 ani: “De atunci nu mai comentez arbitrajul”

Căpitanul Rapidului nu a uitat nici acum cazul “Bricheta” şi când a fost întrebat de arbitrajul lui Istvan Kovacs în derby-ul de miercuri, Săpunaru a spus: “De la cazul ‘Bricheta’ nu mai comentez arbitrajul”.

În vara anului 2021, Săpunaru a revenit la Rapid şi a pus umărul la victoria din tur împotriva roş-albaştrilor, scor 1-1. În retur a fost înger şi demon, într-un meci în care a marcat, dar a şi comis în penalty.

S-a certat cu arbitrul Istvan Kovacs, a avut duelul său cu galeria FCSB-ului, iar . Însă, istoria lui Cristi Săpunaru cu roş-albaştrii este una lungă şi, de multe ori, dureroasă pentru căpitanul Rapidului.