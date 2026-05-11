De ce se vede Trump cu Xi Jinping. Întâlnirea care dezvăluie mizele războaielor pornite de americani: „Chinezii sunt acuzați că fură inteligența artificială”

Donald Trump merge în China în perioada 13-15 mai 2026, unde va purta discuții cruciale cu liderul de la Beijing, Xi Jinping. Președintele american va ajunge, cel mai probabil, în cursul zilei de joi, 14 mai. Trump va vizita, printre altele, Templul Cerului, unul din simbolurile vechiului Beijing.

Ce ascunde vizita lui Trump din China: de ce se vede cu Xi Jinping

Miza întâlnirii dintre cei doi este uriașă și nu degeaba toată planeta face speculații despre discuțiile pe care Xi Jinping și Donald Trump le vor purta. Faptul că Trump a ales să se deplaseze în China arată că e deschis să negocieze câteva dosare grele cu liderul comunist. Pe masa dezbaterilor vor fi tarifele pe care cele două mari puteri le pun una alteia, inteligența artificială, dar și chestiunea taiwaneză.

Expertul în securitate și politică externă Cristian Barna a comentat întâlnirea-eveniment dintre Trump și Xi Jinping care se va produce în câteva zile, fiind cea mai importantă deplasare a de când a izbucnit războiul din Iran.

Tarifele și Iranul, subiecte sensibile

Deși la prima vedere se pare că SUA și China dau semne de apropiere, că ar ajunge la un armistițiu în ”războiul comercial” care a început de mai multă vreme, lucrurile nu sunt atât de simple, ne spune Barna. Specialistul explică, în continuare, și de ce!

„Lucrurile nu sunt foarte simple. Sunt convins că va încerca să aibă o oarecare declarație din partea lui Xi care să îi fie favorabilă cu privire la ce se întâmplă în Iran. China are un mare interes în tot ce înseamnă războiul din Iran. Pentru China trebuie să se încheie cu un regim care îi este favorabil având în vedere importul de combustibil. 80% din petrolul iranian se duce la China. China este foarte agasată de strâmtoarea Ormuz, așa că Trump are cu ce negocia.

Este o preocupare centrală ca această strâmtoare să nu rămână închisă. Rămân dosarele grele pe care le are China cu SUA. Ei vor vrea să discute despre problema tarifelor, cine și câte vor pune. Înțeleg că e în analiză să se facă un grup de lucru chinezo-american care să stabilească un fel de reciprocitate a importurilor, să fie o balanță care să egalizeze cât exportă SUA în China și viceversa”, a declarat Cristian Barna în analiza făcută pentru FANATIK.

Bătălie mare pe inteligența artificială

Așadar, Washingtonul încearcă să îngrădească accesul Chinei la semiconductori, iar . Barna spune că nu va lipsi nici discuția despre cum s-a dezvoltat China folosind know-how-ul american, iar aici inteligența artificială e subiectul sensibil.

„Probabil se va discuta și despre inteligența artificială, deoarece China distilează cumva softurile de inteligență americană, chinezii sunt acuzați că le fură inteligența artificială. China dorește să spargă monopolul pieței semiconductorilor și aici Taiwan este un subiect sensibil. Este cel mai mare exportator pentru SUA, iar China poate folosi acel element de putere dură, în sensul că își doresc ca Taiwan să fie o parte integrată total în ce înseamnă sistemul politic chinez.

Cred că SUA nu vor să insiste cu tema aceasta, deoarece cărțile sunt cam la China. Ce nu poate China să facă în dosarul taiwanez este să se miște foarte bine de frica marinei americane. Mai avem și acele pământuri rare. China încă reprezintă o forță mare și știm că Marco Rubio a găzduit acel grup ministerial al celor 50 și ceva de țări invitate care dețin pământuri rare pentru a scădea dependența de China”, a completat Barna.

Ormuzul Asiei: ce urmărește Trump

Un alt punct fierbinte de pe harta geopolitică este și Marea Chinei de Sud, asupra căreia SUA insistă cu libertate de tranzit, dorind să fie considerată o mare internațională. Este o cale de navigare extrem de importantă (a se citi mai ales profitabilă) din Asia spre Oceanul Indian, Europa și America. „Avem și strâmtoarea Malacca, care e contraponderea SUA, China fiind dependentă de ea, e Ormuzul Asiei. America ar putea să genereze o problemă de securitate așa cum China poate să genereze probleme în Marea Chinei de Sud”, adaugă Barna, pentru FANATIK.

China are mai mulți ași în mânecă

Cine pornește cu cei mai mulți ași în mânecă la negocierile din China? Răspunsul vine prompt, expertul în securitate nefiind nevoit să se gândească prea mult: Beijingul. „China e în avantaj. SUA încearcă încă de pe vremea lui Barack Obama să pivoteze înspre China, dar se încurcă în Orientul Mijlociu. Asta înseamnă că acum China profită de faptul că SUA și-au folosit capacitatea navală înspre Golful Persic. China consideră că acum capacitatea SUA de a acționa militar e clar diminuată, căci portavioanele s-au poziționat în proximitatea strâmtorii Ormuz.

SUA va cere un fel de ajutor de revenire la situația inițială a unei strâmtori deschise care să fie profitabilă și pentru China. Trump a pus blocada pentru China, nu pentru Iran. Trump a reușit să scoată influența chineză din Venezuela și asta a urmărit și în Iran, iar acum, de pe această poziție, merge să negocieze cu Xi Jinping”, a încheiat Barna, în exclusivitate pentru FANATIK.