De ce semnase, de fapt, Daniel Paraschiv cu Rapid. Motivul pentru care venise în Giulești. Exclusiv

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Daniel Paraschiv, atacantul român, s-a întors în această vară la Real Oviedo, după împrumutul la Rapid în a doua parte a sezonului trecut. Vârful de 27 de ani a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit despre experiența sa în Giulești, cum a fost echipa marcată de conflicte, dar și ce are de gând în viitorul său.

Daniel Paraschiv a dat cărțile pe față despre perioada petrecută la Rapid. De ce semnase cu giuleștenii

El a evoluat la echipa de sub Podul Grant până în această vară, revenind la clubul de care aparține, Real Oviedo. Ce a spus acum

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Cum te simți după perioada petrecută la Rapid? Ai plecat cu un gust amar?

– Nu, deloc. A fost o experiență frumoasă. Gust amar doar că nu ne-am îndeplinit obiectivele. În rest, eu mă bucur că am avut șansa să joc la Rapid.

Deci nu regreți că ai venit la Rapid.

– În alte circumstanțe nu aș fi venit în România, dar am făcut o excepție pentru Rapid.

Daniel Paraschiv surprinde după plecarea de la Rapid

Vrei să spui că ești rapidist?

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– Acum că vreau sau nu, o să fie pe viață. Înainte eram neutru, susțineam echipa orașului meu. Din punct de vedere profesional știam că Rapid e un club foarte corect, foarte profesionist și am văzut și eu cum a crescut în ultimii ani, plus galeria extraordinară pe care o au. Pentru mine a fost o decizie foarte ușoară să vin la Rapid.

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Îți menții aceeași părere și după plecarea de la Rapid?

– Da, consider că e un club la care se dorește să se facă performanță. Încă nu e la un nivel important în cupele europene, însă nu e chiar o tragedie pentru că vorbim despre România și clubul abia a revenit de curând în prim plan.

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Ce spune fostul atacant din Giulești despre venirea lui Daniel Pancu

Tu ai jucat și la CFR Cluj. A venit Daniel Pancu în Giulești după un parcurs foarte bun în Gruia. Ce așteptări ai?

– Va fi foarte susținut de galerie și cu spiritul său rapidist poate insufla un plus de motivație în momentele importante. Sper să le meargă cât mai bine, dar sincer nu știu dacă voi mai urmări campionatul românesc.

A existat posibilitatea ca tu să continui la Rapid?

– Au fost mai multe discuții pe parcursul returului, dar nu a fost să fie și toată lumea cred că e împacată cu decizia asta. Nu a fost un moment anume. Împrumutul meu a fost până în vară și nu au mai fost negocieri.

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Cum l-a impresionat Costel Gâlcă

Cum a fost relația ta cu Gâlcă?

– Este o persoană foarte bună, cu extrem de mult bun simț și eu relaționez mai întâi cu omul, apoi cu antrenorul și profesional.

Care a fost cel mai frumos moment la Rapid? Dar cel mai greu?

– Cele două victorii cu Dinamo pentru că au fost partide frumoase și am reușit și eu să marchez. Dificil a fost tot play-off-ul pentru că nu am câștigat decât un singur meci și cred că s-a văzut și pe teren pentru că toți simțeam această apăsare.

De ce nu a reușit să aibă mai multe realizări la Rapid

Ai să îți faci vreun reproș? Ai fost destul de criticat, se așteptau mai multe goluri de la tine.

– Nu, se întâmplă în viață să nu îți iasă lucrurile așa cum îți dorești. Eu m-am pregătit foarte bine și nu cred că poate să îmi reproșeze cineva ceva din punctul ăsta de vedere. A fost și accidentarea asta care m-a condiționat în toate meciurile… M-am chinuit cu pubalgia tot sezonul și abia acum mi-am revenit. Am lucrat foarte mult în vacanță pe această problemă și sunt atent cum mă pregătesc să nu mă inflamez și mai rău. Am arătat că pot face multe lucruri bune dacă sunt sănătos.

Ce efect au avut scandalurile din Giulești asupra echipei

V-au afectat toate discuțiile din jurul echipei? Scandalul cu Alex Dobre…

– Pe mine nu, și încerc să stau departe de lucrurile astea. Nu citesc nici presa. Acest scandal a fost în interiorul vestiarului și s-a rezolvat intern. Nu ne-a afectat.

Daniel Paraschiv nu știe dacă va continua la Oviedo

Te bucuri că te-ai întors la Real Oviedo?

– E un lucru pe care îl apreciez foarte mult și am avut aici niște trăiri extraordinare acum un an și ceva. Va rămâne mereu în inima mea, indiferent ce se va întâmpla, dacă voi continua aici sau nu. Cât voi fi aici mă voi bucura de fiecare zi.

Care e obiectivul echipei după retrogradarea din La Liga?

– Fiind vorba de un club destul de mare cred că se va încerca promovarea, deși sunt foarte mulți jucători noi. Nu e chiar ușor și nu știu dacă e posibil pentru că te lupți cu foarte multe probleme după ce retrogradezi. În orice caz, se va lupta pentru un loc cât mai bun.

Râmâi la Oviedo?

– Să vedem, nici nu știu dacă voi rămâne în continuare. Vara se fac multe schimbări și vom vedea ce se va întâmpla. Eu mai am un an de contract cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. În fotbal se poate întâmpla orice și nu știu exact care e situația. E un moment mai delicat pentru că venim după retrogradare, au venit și au plecat mulți jucători.

Mesaj pentru Horațiu Moldovan și care e marea discrepanță între România și Spania

Care crezi că e marea diferență la nivel de mentalitate și pregătire între România și Spania?

– Sunt multe lucruri de pus în lumină, dar aș puncta cel mai mult cum se trăiește fotbalul. Adică toți oamenii trăiesc la un nivel foarte înalt și la Segunda Division. Să joci cu 25.000 de oameni la fiecare meci e ceva senzațional. Cred că energia asta se transmite și jucătorilor care vor să lupte să joace la un nivel cât mai ridicat. Nu are niciun termen de comparație cu România. E un campionat destul de tare în Europa. Aici toate echipele sunt de nivel apropiat. Dacă locul 18 învinge locul 2 nu e tocmai o surpriză.

Cu Horațiu Moldovan ai ținut legătura?

– Cât am fost în Spania, da. Ne-am văzut de câteva ori când am fost liberi, dar în ultimul timp nu am vorbit. Îmi pare rău că nu a jucat mai mult și că echipa nu a rămas în La Liga. Suntem în contact. Uneori se întâmplă și astfel de lucruri, toți ne dorim să jucăm cât mai mult și să ajutăm.

Mesaj pentru jucătorii și fanii Rapidului

Crezi că Rapid se poate bate la titlul în acest sezon?

– Cred că sunt o candidată la titlu și cu siguranță Rapid va fi acolo sus. E un nou început și le doresc baftă.

Ce vrei să le transmiți suporterilor rapidiști?

– Vreau să le mulțumesc pentru toată susținerea aratată echipei în perioada asta și pentru primirea de care am parte de la ei și bineînțeles mult succes în noul sezon.

De ce nu susține Spania la Campionatul Mondial

Ții cu Spania la Mondial?

– Nu, favorita mea e Argentina tot timpul pentru că sunt un mare admirator al lui Leo Messi. E frumos și aici să trăiești atmosfera și vrei să câștige Spania când vezi ce e aici pe străzi în zi de meci. Toată lumea în tricouri cu Spania, iar copiii sunt cei mai fericiți și entuziasmați. Terasele sunt pline.

Pe cine mizezi?

– Mi se pare foarte echilibrat. Aș fi spus Argentina, dar nu știu ce să mai zic după meciul cu Egipt. Ne-am uiat cu echipa înainte de antrenament pentru că Haissem Hassam joacă la Oviedo și a reușit o pasă de gol. Ne-a surprins mult Egipt și ulterior și Argentina că a reușit să revină. Marocul a arătat foarte bine, Franța e o echipă solidă, Anglia la fel. E greu de spus.