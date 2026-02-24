Sport

De ce și-a ales George Pușcaș la Dinamo un număr care nu le convine fanilor și motivul ieșit din comun pentru care și-a luat permis de port armă. Video

George Pușcaș și-a ales la Dinamo un număr care nu este deloc pe placul fanilor. Care este motivul atipic din spatele acestei decizii
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.02.2026 | 20:54
George Pușcaș în tricoul echipei naționale. Foto: Sport Pictures
George Pușcaș a semnat cu Dinamo și și-a ales un număr care nu este tocmai pe placul fanilor, respectiv 47. Acesta poate fi asociat foarte ușor cu 1947, anul în care s-a înființat marea rivală a „câinilor”, Steaua. Pe de altă parte însă, atacantul a explicat motivul neobișnuit pentru care acest număr de pe tricou este foarte important pentru el.

George Pușcaș și-a ales la Dinamo numărul 47 dintr-un motiv neobișnuit. De ce și-a dorit să obțină permisul de port-armă

Internaționalul român a mai jucat cu 47 pe spate și la alte echipe până acum în cariera sa, ca de exemplu la Reading. Tot atunci, Pușcaș a început să se bucure la goluri imitând că trage cu o armă.

Iar acum a explicat că există o legătură directă între aceste două chestiuni. În plus, cu aceeași ocazie, atacantul a transmis și că tot în această idee și-a dorit în urmă cu ceva timp să obțină permisul de port armă, ceea ce s-a și întâmplat de altfel.

„47 este un număr cu care am mai jucat în trecut, la Reading. Este un număr convenabil mie, îmi place, și vine și de la celebrarea golurilor mele. Am o celebrare de la AK 47.

(n.r. Despre faptul că are permis de port armă) Păi da, oarecum de la celebrarea asta am ajuns mai departe să și știu să manevrez, așa de distracție, la poligon, și să știu și cum se ține în mână o armă. Totul a venit în scopul celebrării golului, să știu cum să mânuiesc”, a explicat George Pușcaș pentru 48 TV. 

George Pușcaș vrea să revină cât mai repede la echipa națională

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, noul atacant al lui Dinamo a transmis și că nu are de gând să renunțe la visul său de a-și reprezenta țara la nivel internațional, indiferent de piedicile constituite de criticile la adresa sa existente în spațiul public:

„Când joci pentru naţională închizi ochii. Aveam visul de mic copil să joc pentru România, nu puteam să reacţionez la oamenii care aveau o părere. Nu o să renunţ niciodată la aşa ceva.

Toţi ne dorim! Au fost meciuri mai grele, poate, dar am ales să joc pentru naţională. Am încercat să construim ce s-a şi văzut. Rezultatele de la European au fost mari, ar trebui să nu se uite. Noi am mers pe unitate, noi nu avem jucători în campionate puternice. Veneam de la echipe mai modeste şi totuşi am făcut faţă.

Vreau să îmi fac treaba la Dinamo, acesta este primul obiectiv, să pot să dau o mână de ajutor. Şi, cu siguranţă, dacă eu sunt bine aici, vine şi echipa naţională”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
