Marian Drăgulescu a povesti de ce și-a bătut soția. Marele gimnast a precizat că nu este deloc mândru de respectivul episod din viața celor doi.

Sportivul a fost invitatul lui Denise Rifai la Kanal D, iar, printre cele 40 de întrebări adresate, au fost și unele destul de delicate. Acesta a răspuns fără ezitare.

Marian Drăgulescu a vorbit despre căsnicia cu Larisa și despre conflictele dintre cei doi, care au ajuns pe primele pagini ale ziarelor. El a menționat că nu regretă căsnicia cu mama celor doi copii ai săi, dar că au fost momente pe care nu ar vrea să le retrăiască.

De ce și-a bătut Marian Drăgulescu soția: „E un episod de care nu sunt mândru”

Întrebat dacă regretă relația cu femeia care i-a dăruit doi copii, Marian Drăgulescu a răspuns ferm: „nu, am învăţat în viaţă din greşeli. Eram amândoi foarte tineri, nu am apucat să ne cunoaştem foarte bine”.

El a explicat că au fost și clipe frumoase în căsnicia lor: „a fost o relaţie cu momente frumoase, dar şi unele mai puţin frumoase. Cel mai bine ne este separat. Ne înţelegem de minune acum. Nu mai trebuia să continue acea relaţie mai mult decât a fost”.

Cu privire la agresiunile fizice pe care i le-a a aplicat femeii, gimnastul a precizat că sunt episoade pe care le regretă. Mai mult, el a explicat că cei doi se luptau reciproc: „a fost o relaţie nocivă, cu multe scandaluri, certuri. Am fost doi tineri care scoteam tot ce e mai rău. Ne luam parte în parte. De obicei ea sărea. Mie nu îmi plac conflictele, sunt o persoană calmă”.

„E un episod de care nu sunt mândru. Au fost multe altercaţii. Ea sărea, de multe ori nu am ripostat. Alteori am ripostat şi îmi pare rău. Am învăţat din acele greşeli, să nu mă mai pun în acele situaţii de a nu mă mai putea controla. Nu am mai ridicat mâna la o altă femeie. A fost singura relaţie de aşa natură,” a adăugat sportivul.

În schimb, Drăgulescu afirmă că nu și-a bătut niciodată copiii. El a fost acuzat de fosta soție că îi trata pe cei mici preferențial și au fost loviți atât de sportiv, cât și de mama acestuia: „Niciodată (n.r.- nu i-am bătut)! Larisa ştie şi ea asta. Au fost două situaţii, una când fetiţa a căzut şi şi-a muşcat buza”.

„Băiatul s-a zgâriar cu o creangă când ne plimbam cu ATV-uri. Nu se pune problema de aşa ceva. Am antrenat copii trei ani la clubul Steaua. Iubesc copiii. Nu mi-am tratat diferit copiii,” a adăugat. El a mai spus și că fost soție încerca să atragă atenția în perioada respectivă, iar declarațiile acesteia nu au legătură cu realitatea.

