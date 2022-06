De ce și-a înșelat Jorge soția. Mărturisirile făcute de artist: „Nu are legătură cu iubirea”

Jorge a recunoscut că și-a înșelat soția! Iată ce a declarat artistul despre infidelitate și despre cum l-a iertat Ramona, partenera lui de viață.

Jorge și-a înșelat soția. Ce mărturisiri a făcut artistul

Cântărețul a mărturisit că și-a înșelat soția și a mai precizat că infidelitatea este un subiect tabu, și chiar dacă oamenii nu vorbesc despre acest lucru, înșelatul are loc în multe cupluri.

Jorge a explicat că el și , care este mai în vârstă decât el cu 10 ani, au reușit să treacă peste aceste momente grele împreună, dar acesta nu este un lucru de laudă.

Conform declarațiilor făcute într-un interviu pentru revista , cântărețul a explicat că faptul că au trecut peste infidelitatea sa a venit din comunicarea cu celălalt și din înțelegere.

„Infidelitatea este un subiect tabu, sensibil, pentru că lumea te judecă atunci când vorbești depre asta, însă să nu uităm că nimeni nu e perfect.

În plus, nu este un lucru de laudă că noi am reușit să trecem peste și alții nu, ci are legătură cu puterea de înțelegere a celuilalt și discuțiile pe care le-am avut, felul în care ne-am raportat unul la celălalt în urma discuțiilor și cum am evoluat ca și cuplu”, a spus el, pentru sursa citată.

Mai mult, artistul a dezvăluit faptul că nu are legătură cu lipsa de iubire față de aceasta, ci cu încrederea în sine.

Jorge și soția lui au trecut peste cumpănă

Jorge a mai mărturisit că este foarte fericit că el și Ramona au reușit să treacă peste această cumpănă din relația lor și acum poate spune că a învățat ce este un bărbat adevărat și un soț desăvârșit.

„Infidelitatea nu are legătură cu iubirea, ci cu ego-ul, încrederea, cu felul în care tu te percepi și te raportezi la ceilalți.

Sunt fericit că împreună am reușit să mergem mai departe, iar momentele dificile au întărit și mai mult relația și m-au ajutat să înțeleg ce înseamnă să fii un bărbat și un soț adevărat”, a mai spus el.