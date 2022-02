De ce și-a invitat Monica Gabor doar mama la nunta cu Irinel Columbeanu. “A avut un singur invitat”

Irinel Columbeanu își va lansa cel de-al doilea volum din trilogia Istoriile unui vehement în doar câteva zile. În această carte, intitulată Apofenia, omul de afaceri a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Monica Gabor.

Acesta a dezvăluit motivul pentru care fosta sa soție a avut un singur invitat la nuntă.

Monica Gabor nu pare deloc deranjată de afirmațiile făcute de Columbeanu și a distribuit un link pe pagina sa de socializare pentru ca cei interesați să afle cum pot comanda cărțile fostului său soț.

Nunta dintre a fost evenimentul anului 2006. După o căsnicie de 5 ani, cei doi au decis să divorțeze, iar procesul a ținut destul de mult.

Omul de afaceri a decis să vorbească despre relația pe care a avut-o cu fosta sa soție în cel de-al doilea volum al trilogiei pe care a scris-o. Cu această ocazie, Columbeanu a explicat de ce Monica Gabor a avut doar un invitat la nuntă.

Rudele șatenei au criticat-o dur atunci când au aflat despre relația ei cu un bărbat mai în vârstă, iar Monica a suferit cumplit. Columbeanu a dezvăluit că a găsit-o plângând după ce primise mai multe mesaje.

“Cu un an înaintea nunții, după ce m-am cunoscut cu Monica, am avut ideea genială să mergem la ceva legat de Festivalul Callatis. Ducându-ne acolo, am stat în sală, eu lângă ea, și ne-au filmat.

Atunci, au văzut-o rudele ei și au început să sune telefoanele, iar eu am găsit-o plângând. Rudele descopereau cu cine e ea”, a declarat Irinel Columbeanu în cadrul emisiunii Xtra Night Show,

Singura care i-a fost aproape a fost mama sa. Aceasta a susținut-o mereu în deciziile luate. Astfel, Monica a hotărât ca ea să fie singura rudă invitată la nunta sa.

“La nuntă eu am întrebat-o: ‘măcar spune-mi câți o să fie din partea ta’ și atunci mi-a spus că n-o să aibă decât un singur invitat. Zic ‘cum adică?’, ‘Păi, da, pe mama’, că mama a fost singura care nu a criticat-o după ce a văzut-o la televizor”, a mai spus omul de afaceri.

Monica Gabor nu a fost deranjată de Aceasta a postat pe contul său de socializare un link pe care cei interesați îl pot accesa dacă doresc să cumpere romanele fostului său soț.