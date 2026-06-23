Sport

De ce și-a petrecut Adrian Mutu vacanța în Republica Dominicană. Cele două persoane care l-au făcut pe ”Briliant” să aleagă țara insulară

Adrian Mutu a decis, recent, să-și petreacă vacanța în superba Republica Dominicană. ”Briliantul” a dezvăluit cele două motive speciale datorită cărora a ales țara insulară.
Adrian Baciu
23.06.2026 | 18:45
De ce sia petrecut Adrian Mutu vacanta in Republica Dominicana Cele doua persoane care lau facut pe Briliant sa aleaga tara insulara
De ce s-a dus Adrian Mutu în țara fostei sale soții. ”Briliantul” a avut două motive foarte speciale. Sursa foto: Facebook / colaj Fanatik
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Adrian Mutu (47 de ani) o duce perfect pe plan personal. În urmă cu un deceniu, cel care împarte primul loc în topul all-time al marcatorilor pentru echipa națională a României cu marele Gică Hagi, s-a căsătorit cu frumoasa Sandra Bachici. Aceasta i-a dăruit un băiețel, Tiago. Recent, ”Briliantul” a ajuns în Republica Dominicană, țara fostei sale soții. Fostul atacant a dezvăluit care sunt cele două persoane care l-au făcut să aleagă această destinație.

Adrian Mutu dezvăluie de ce și-a petrecut vacanța recentă în Republica Dominicană: ”Am avut două motive distincte”

În acest moment, Adrian Mutu, 47 de ani, este liber de contract. Fostul mare atacant al fotbalului românesc nu a mai antrenat pe nimeni după aventura de anul trecut de pe banca celor de la Petrolul Ploiești. În dese rânduri, ”Briliantul” a vorbit despre viitorul său. A spus că, din sezonul viitor, s-ar putea să-l revedem pe banca tehnică a unei formații.

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Până la reluare întrecerilor interne din țară și din Europa, Mutu are parte de o binemeritată perioadă de relaxare. Recent, ”Briliantul” a vorbit în cadrul unei emisiuni despre cea mai recentă vacanță pe care a avut-o. Acesta a petrecut o perioadă tocmai în Republica Dominicană, statul de unde provine și unde locuiește fosta sa soție.

Adi Mutu a și explicat pe ce s-a bazat decizia sa și actualei sale familii de a ajunge în acest loc din nordul Mării Caraibilor. Pentru fostul fotbalist, există mereu două motive importante, mai exact două persoane speciale care sunt aici. E vorba de fetele sale: Adriana și Maya. Cele două l-au adus către această țară exotică.

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Am fost în Dominicană și am fost cazat în ’Casa de Campo’, pentru cine știe cum e acolo, unde stau și fetele mele, de fapt, cu fosta soție. Hotelul de acolo e în special pentru iubitorii de golf, Zona aceea are teren de 18 găuri și vin mulți amatori de golf.

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Nu este ca un resort unde te duci să stai o săptămână la all inclusive, chiar dacă am beneficiat și eu de all inclusive. Acolo mai sunt și case normale, iar acesta este singurul hotel din zonă, cu plaja aferentă. Nu am mai fost de doi ani, de la absolvirea Adrianei, fata cea mare. Acum m-am dus pentru că am avut două motive distincte. A fost ziua Adrianei, pe 11 iunie, care a împlinit 20 de ani, iar pe 12 iunie a fost absolvirea Mayei”, a povestit Mutu, la Digi Sport.

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De ce s-a despărțit Adi Mutu de fosta sa soție, Consuelo

În urmă cu un sfert de secol, în 2001, Adrian Mutu s-a căsătorit cu Alexandra Dinu. Aceasta era pe atunci o vedetă de televiziune în țara noastră. Cei doi au împreună un băiat, Mario. Mariajul lor a fost efemer. Au divorțat în 2003. Peste doar doi ani, în 2005, Mutu s-a căsătorit pentru a doua oară. Aleasa sa a fost atunci modelul dominican Consuelo Matos Gómez. Aceștia au doi copii împreună, Adriana, născută în 2006, și Maya Vega, născută în 2008.

Adrian Mutu și Consuelo s-au despărțit în 2013. Ulterior, ”Briliantul” a dezvăluit motivele divorțului de frumoasa brunetă. A făcut-o în cartea sa autobiografică ”Revenirea din infern”. ”După câțiva ani, au apărut, din păcate, divergențele între noi doi, multe dintre ele provocate de diferența de cultură.

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Intervenise monotonia, lucru firesc când stai mult timp împreună cu o persoană. Fiind firi opuse, relația a început să scârțâie. A contat mult și faptul că încercam să mă întorc în țară, iar Consuelo, deși nu mi-o spunea direct, nu prea dorea acest lucru. Am semnat cu cei de la Ajaccio, acela a fost momentul în care ne-am despărțit de tot. Am rămas în relații civilizate și cu două fetițe superbe”, scria Mutu.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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