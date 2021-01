Brazilianul Eric De Oliveira a dezvăluit de ce și-a reziliat contractul cu FC Voluntari, motivul fiind o accidentare dificilă. Lucrurile nu stau mai bine nici din punct de vedere al situației financiare de la Voluntari după cum declară jucătorul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În vârstă de 35 de ani, Eric este cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, marcând golul său cu numărul 65 în partida cu Hermannstadt în februarie anul trecut.

Problemele sale medicale au determinat clubul să anunțe despărțirea de jucător, vineri printr-un comunicat pe site-ul oficial.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De ce și-a reziliat Eric contractul cu FC Voluntari: “Mi-au amorțit ambele picioare”

“M-am dus azi și am reglat niște chestii pe care le mai aveam de făcut și am reziliat. Am avut accidentarea aia de la meciul cu Sepsi, am încercat sa revin și deodată mi-au amorțit ambele picioare, din cauza problemelor cu varicele.

Am încercat să fac antrenament ca să pot să duc până la sfârșit prima părte de campionat. Nu am putut și mi s-a indicat să fac o operație foarte simplă, cu aburi, iar apoi trebuia să stau 6 săptămâni. Și trebuia să mă întorc la finalul lui februarie”, a declarat Eric la Digisport.

ADVERTISEMENT

Nu a fost un anunț chiar surpinzător, având în vedere că antrenorul Bogan Andone a făcut referire la această posibilitate, starea sa medicală fiind una incertă pentru viitor.

Eric despre plecarea de la echipă: “Cred că a fost ceva financiar”

Eric consideră că unul dintre motive a fost legat de situația financiară pe care clubul o treversează, conform spuselor sale la club există și restanțe salariale, iar un mod de a ma balansa situația ar fi fost renunțarea la contractul său.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Din ce știu eu, Bogdan Andone vrea să lucrăm împreună. Cred că a fost o problemă financiară, pentru că Voluntari are probleme cu banii și poate și din cauza asta. Sunt salarii întârziate, nu e așa cum știți, dar nu s-a pus problema.

Probabil e problemă pentru că aveam eu un contract prea mare și voiau să aducă pe cineva cu mai puțini bani și poate cu mai multă calitate”, a mai adăugat Eric De Oliveira

ADVERTISEMENT