Victor Becali a fost invitatul lui Cristi Coste în cea mai recentă ediție de a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Printre subiectele abordate de impresarul de jucători a fost și motivul pentru care nu mai cotizează în programul DDB.

De ce “şi-a rupt” Victor Becali cardul DDB: “Scuză-mă, eu nu pot să le dau banii lui Elias şi Tararache!”

a dezvăluit că a contribuit mai mult timp în programul DDB cu 1948 de euro, asta după ce Vova Cohn, fost acționar al formației din Ștefan cel Mare, i-a solicitat să ajute.

Cunoscutul impresar a încetat să contribuie în momentul în care a realizat că nu va avea niciun beneficiu în cazul unei vânzări a clubului. Deși DDB are o parte din procente, doar două sau trei persoane ar avea de câștigat.

„(n.r – Chiar v-ați plătit cardul DDB de 1948 de euro ani de zile) Da, am plătit! Chiar i-am spus lui Vova Cohn… Nu era vorba de Vova de bani, de 2.000 de euro. I-am spus ‘nu le dau eu bani la ăștia’. Erau niște bani nesemnificativi pentru Vova, dar de gura lui am dat și eu.

Nu pot să dau și nu am mai dat. Ei, suporterii, și marea majoritate a lor care au dat au făcut un lucru extraordinar. Nu știu ce echipă ar mai fi primit în țară așa ceva. Au făcut un lucru extraordinar!

DDB-ul al cui e? Cine e DDB-ul? (n.r. – Asociația suporterilor) Dacă mâine vin arabii și cumpără Dinamo de la cei care îl dețin acum. Vin, îl cumpără, dar DDB-ul are nu știu cât la sută. Cine ia banii? (n.r. – Suporterii) Care suporteri? Eu nu iau nimic!

, Tararache, Bararache… Eu nu pot să dau bani lui Tararache, nu pot!”, a declarat Victor Becali la „FANATIK Dinamo”, cea mai nouă producție a site-ului nostru.