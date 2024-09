De ce și-au terfelit imaginea PNL și Iohannis pentru o candidatură la Senat. „Nu trebuie să subestimăm lăcomia președintelui și slugărnicia conducerii partidului”

Analiștii politici sunt de părere că întreg demersul liberalilor de a modifica legislația electorală astfel încât președintele Iohannis să poată candida ca independent pe listele partidului nu poate fi înțeles ca demers rațional, în interesul PNL. Singura explicație, subliniază aceștia, pentru un demers care nu-i ajută deloc în prag electoral este aceea a unui partid supus complet viciilor președintelui.

Iohannis, piatră de moară pentru PNL în alegeri

Președintele Iohannis avea la finalul anului trecut o cotă de încredere de 16,2% (sondaj Inscop), reprezentând cea mai scăzută încredere cu care un șef de stat intra în ultimul an de mandat. Scorul său era cu peste cinci procente sub cota de încredere cu care președintele Băsescu intra în ultimul său an de mandat.

Într-un an în care scandalurile cu potențial de a-i afecta și mai mult imaginea s-au ținut lanț – amenajarea , cu costurile ținute secret – încercarea liberalilor de a-l avea pe președintele Iohannis candidat la Senat pare greu de înțeles.

„S-au împușcat în picior cu toată mișcarea asta. Dacă vorbeam de un președinte care să fi încheiat două mandate pe niște culmi ale popularității mai era poate ceva, dar așa e greu de înțeles.

Nu avea cum să iasă bine din orice perspectivă și dacă le ieșea. S-au aruncat cu capul înainte într-o modificare de legislație electorală ce contravine tuturor principiilor pe care ei însăși le invocau recent, cu Comisia de la Veneția. Să vii să spui că este despre dreptul de a fi ales al tuturor cetățenilor … să fim serioși.

Se înscrie în lungul șir de gafe pe care PNL-ul le-a făcut în ultimii ani. E un partid care numai coerență nu a avut, de la chestiuni de natură ideologică până la modul în care abordează competițiile la vârful partidului”, a declarat, pentru FANATIK, George Jiglău, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Iohannis și PNL, pierzătorii întregului scandal

Analiștii politici sunt de părere că principalul perdant al întregului scandal, cu costurile cele mai ridicate, este chiar actualul președinte al partidului și candidat la alegerile prezidențiale – Nicolae Ciucă. Promovat intens în ultimele luni, cu costuri imense, prin publicarea propriei biografii, Nicolae Ciucă va intra în campania electorală pentru Cotroceni ca cel care s-a luptat să-l aducă pe președintele Iohannis pe listele PNL.

„A fost și este în continuare o problemă pentru PNL, chiar dacă subiectul pare să se fi terminat. Cred că primul lucru negativ la adresa PNL-ului este că l-a asociat încă o dată pe Klaus Iohannis cu candidatul PNL, Nicolae Ciucă, și l-a adus pe Klaus Iohannis din nou pe agendă într-un moment în care percepția populară față de președinte și față de activitatea sa sunt la minime istorice.

Klaus Iohannis este astăzi o piatră de moară, el va fi un subiect de campanie și cei care vor fi asociați cu acesta vor avea de pierdut. Subiectul candidaturii lui Iohannis pe listele PNL nu a făcut decât lege o dată în plus, și mai ales pe Nicolae Ciucă, de Klaus Iohannis și să-l aducă pe agenda publică într-un context deloc favorabil pentru el și pentru partid”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic, Adrian Zăbavă.

În opinia acestuia, liberalii au ieșit perdanți din acest întreg episod și prin prisma faptului că au luptat să-i asigure președintelui un mandat de senator, asta după ce acesta a urmărit fără succes mai multe funcții la nivel internațional: Apoi, partidul a ieșit și mai prost când au fost lăsați în offside de declarația președintelui care a spus că el nu este de acord cu această modificare legislativă, subliniind că nu va trece de el. Vineri, șeful statului a reiterat că .

„Cred că PNL a mai avut de pierdut și prin prisma faptului că întreg episodul a venit să confirme o situație umilitoare pentru președintele României. Asta pentru că de multe luni am discutat despre posibilitatea ca șeful statului să acceadă în anumite funcții internaționale.

Subiectul a venit să confirme un eșec al lui Klaus Iohannis și o evidentă lipsă de putere a acestuia – că influența lui astăzi este minimă. După ratarea pe capete a tuturor funcțiilor vizate la nivel internațional nu i-a mai rămas decât să se refugieze în Parlamentul României. Asta spune foarte multe despre situația în care se află președintele și inclusiv PNL.

Partidul a mai avut de pierdut și prin faptul că poziția președintelui Iohannis cu privire la acest subiect nu a făcut decât să facă PNL-ul de rușine. Iohannis nu a dorit să-și asume acest lucru, lăsând de înțeles că partidul a vrut să-i propună acest lucru. Că alții au vrut acest lucru. Mă îndoiesc că a fost chiar așa, acest lucru nu se putea fără dorința lui Klaus Iohannis mai ales că PNL nu avea nimic de câștigat”, a mai precizat consultantul politic, Adrian Zăbavă, pentru FANATIK.

Nepotrivit ca lider al partidului

Analiștii politici sunt de părere că actualul președinte al României nu pare să fie potrivit nici ca șef al PNL, un alt scenariu construit pe marginea candidaturii lui Iohannis la Senat. Politologii subliniază că aparenta aversiune a lui Iohannis pentru comunicarea publică l-ar fi făcut/ l-ar face nepotrivit pentru rolurile de șef al PNL sau chiar de premier.

„El nu este un personaj care să fi vrut să comunice foarte mult, am văzut acum în al doilea mandat. Ca președinte de partid trebuie să fii mult mai vizibil, vin campanii electorale, trebuie să vorbești cu oamenii. El nici în propriile campanii nu a interacționat direct cu publicul. Au fost evenimente controlate… episoadele cu „geaca roșie” au fost rare. Ca președinte de partid sau ca premier trebuie să fii mult mai prezent decât îi place lui. Nu știu la ce l-ar fi ajutat asta după două mandate de președinte”, a mai declarat profesorul George Jiglău.

Lăcomia președintelui și slugărnicia partidului

Sociologul Ovidiu Voicu, directorul executiv al Centrului pentru inovare publică, este de părere și el că acest episod nu poate fi explicat ca un calcul rațional al PNL-ului, aflat acum în plină precampanie electorală. Singura explicație ce ne rămâne, subliniază acesta, stă în dorința șefului statului pentru o funcție, chiar dacă doar la nivelul Parlamentului, indiferent de calculele electorale.

„Nu trebuie să subestimăm, pe de o parte, lăcomia președintelui Iohannis, și pe de altă parte, slugărnicia și mediocritatea conducerii partidului în momentul de față. Privit de afară, întreg episodul pare irațional – nu vezi care ar fi planul. Avem însă un lung istoric de astfel de acțiuni legate de președintele Iohannis: ambiția de a fi secretar general NATO, fără a avea susținerea nimănui, apoi toată discuția că primește ceva la UE, diverse încercări de a acoperi diverse plimbări personale sub aspectul unor relații bilaterale în Africa, America de Sud sau Asia îndepărtată.

Toate aceste lucruri par iraționale dintr-o perspectivă de politici publice sau de strategie politică, dar dacă ne uităm strict la viciile omului vedem că interesul personal și lăcomia primează la președintele Iohannis”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Ovidiu Voicu.

De ce s-a luptat PNL pentru Iohannis?

În ceea ce privește decizia partidului de a se arunca în luptă pentru președintele Iohannis, , politologul subliniază că în acest moment PNL-ul a devenit partidul creat chiar de șeful Statului.

„Partidul este ceea ce a făcut din el Iohannis. Cum a fost la PSD în perioada Dragnea, când a fost o epurare a tuturor celor care avea orișice calități, ca nu cumva să devină contra-candidați – și în perioada Iohannis la PNL au fost sistematic îndepărtați cei care avea coloană vertebrală sau capacitate de gândire pentru că ar fi putut să devină periculoși la adresa conducerii partidului”, a subliniat acesta.

La rândul său, consultantul politic Adrian Zăbavă vorbește de „o relație toxică” între președintele țării și PNL, cu partidul aflat la cheremul primului.

„PNL-ul astăzi nu este în stare să-i spună NU lui Klaus Iohannis. Nu a fost o chestiune de calcul electoral, de strategie electorală. Pur și simplu acolo există o relație toxică pentru PNL și ea își arată efectele acum”, a declarat Adrian Zăbavă, pentru FANATIK.

Sociologul Ovidiu Voicu este de părere că relația dintre Iohannis și PNL amintește de finalul epocii Băsescu, însă atunci partidul i s-a opus președintelui, tot în momentul în care șeful statului părea gata să sacrifice interesele electorale ale PDL-ului pentru proprii apropiați.

„E cumva mai rău decât în epoca Băsescu. Dacă ne aducem aminte cum s-a terminat această epocă, adică momentul în care a încercat să o impună pe Elena Udrea în fruntea partidului la congres și partidul i s-a opus. Lui Iohannis partidul nu i s-a opus niciodată. Ne putem uita și la diferența dintre cine conduce PNL astăzi cu PDL-ul lui Băsescu. Lucian Bode era „aducătorul de țigări” cum zicea președintele Constantinescu pe vremuri – era în rândul trei-patru în leadershipul PDL, iar acum este secretarul general al PNL. O scădere uriașă de capacitate și intelectuală și organizatorică a partidului.

Exemple pot fi date cu toți din conducerea partidului, începând cu domnul Ciucă. Domnul Ciucă în condițiile în care președintele Iohannis se întoarce va fi dat la o parte, că nu se așteaptă nimeni să ajungă viitorul președinte al țării. Și atunci, dumnealui, din general s-a dovedit de fapt aghiotantul perfect, unde-l pui acolo stă”, a mai declarat sociologul Ovidiu Voicu, pentru FANATIK.