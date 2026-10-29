Sport

De ce-și vinde Cornel Dinu conacul? „Bestia aia mai vrea 30.000 de euro. Sunt la pământ!”. Exclusiv

Cristi Coste, Marian Popovici
29.10.2026 | 09:47
De cesi vinde Cornel Dinu conacul Bestia aia mai vrea 30000 de euro Sunt la pamant Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
De ce-și vinde Cornel Dinu conacul? „Bestia de Ţălnar mai vrea 20.000 de euro”. Sursa: colaj Fanatik
Cornel Dinu şi-a scos la vânzare conacul de la Sinaia, pe care cere 585.000 de euro. "Procurorul" a dezvăluit pentru Fanatik că a luat această decizie pentru a-i putea plăti lui Cornel Ţălnar banii în urma procesului pierdut privind apartamentul de pe Calea Moşilor.
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Între Cornel Dinu şi Cornel Ţălnar au fost o avalanşă de procese, mărul discordiei fiind un apartament de pe Calea Moşilor. Ţălnar a obţinut în instanţă imobilul şi a dispus evacuarea naşului său. Mai mult, acum îi cere 30.000 de euro pentru că nu a folosit apartamentul în perioada în care Cornel Dinu locuia în el. Între timp, Ţălnar a vândut apartamentul cu 140.000 de euro.

Motivul pentru care Cornel Dinu îşi vinde conacul din Sinaia: „Bestia de Ţălnar mai vrea 30.000 de euro”

Lui Cornel Dinu i se reţin lunar 3500 de lei din pensie pentru a plăti litigiile cu finul său, iar din acest motiv a luat hotărârea să scoată la vânzare vila din Sinaia, pentru care cere suma de 585.000 de euro. „Procurorul” a vorbit pentru FANATIK despre acest subiect şi spune că după ce i se reţin 3500 de lei din pensie, mai rămâne cu 6500 de lei:

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Vreau să-mi vând vila de la Sinaia și încerc de vreo 6 luni. Trebuie să o vând pentru că trebuie să-i plătesc bani lui Ţălnar și nu am de unde. Vine peste mine bestia, canalia aia de Ţălnar, și îmi mai cere vreo 20.000 – 30.000 de euro, nu știu cât mai vrea acum, pe motiv că nu a folosit apartamentul pe care l-a vândut cu 140.000 de euro. Îi dă dreptul legea și la asta, timp de 3 ani de zile după ce a vândut apartamentul.

Zice că nu a folosit apartamentul din cauză că a fost ocupat de mine timp de 20 de ani. Este adevărat că a fost ocupat, dar era al meu, pentru că eu i-am dat banii. În proces a și recunoscut că i-am dat banii, dar a susținut că banii au fost un împrumut. Din cauză că nu am bani, mi-a luat din pensie. Până acum i-am plătit deja 7.000 de lei. Eu am o pensie de 10.000 de lei și îmi oprește 3.500 pe lună. Îmi mai rămân doar 6.500 de lei din care nu pot să trăiesc. De câteva zile sunt la pământ!”, a spus Cornel Dinu pentru FANATIK

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Cum a pierdut Cornel Dinu apartamentul din Calea Moşilor

Cornel Dinu spune că în 1992 i-a achitat fostului său coleg de la Dinamo o sumă importantă de bani la vremea respectivă pentru apartamentul din Calea Moşilor, 8000 de dolari. Pentru că avea mare încredere în finul său, cei doi nu au mai făcut acte şi Ţălnar i-a predat cheile casei şi actele de proprietate în schimbul banilor.

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În anul 2018, la scurt timp după decesul soţiei lui Ţălnar, moştenitorii au deschis succesiunea şi în acte era trecut şi imobilul din Calea Moşilor. În luna ianuarie a acelui an l-au notificat pe Cornel Dinu să părăsească apartamentul.

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A urmat o avalanşă de procese între Cornel Dinu şi Cornel Ţălnar, dar acesta din urmă a avut câştig de cauză. În 2023, Cornel Țălnar a cerut evacuarea lui Cornel Dinu din imobil, pe care a și obținut-o rapid. În martie 2024, judecătorii îi dădeau lui Cornel Dinu 5 zile la dispoziție să părăsească apartamentul. În urma proceselor pierdute, „Procurorului” i se reţin din pensie 3500 de lei lunar pentru a acoperi sumele datorate, care se ridică la aproximativ 30.000 de euro.

  • 3500 de lei i se reţin lunar din pensie lui Cornel Dinu
  • 585.000 de euro cere Cornel Dinu pentru vila de la Sinaia
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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