De ce spune Michael Jordan că este blestemat. Ce ”competiție” duce cu soția sa

Din mai multe puncte de vedere, de la valoarea sa până la numărul de trofee cucerite, Michael Jordan este considerat drept cel mai mare baschetbalist din istorie. Acesta a făcut ca celebrul său tricou cu numărul 23 să fie nemuritor. ”Air Jordan” are însă și unele mici ”probleme” în viața sa din prezent. De ce afirmă că e blestemat și în ce ”competiție” se află cu soția sa, frumoasa Yvette Prieto.

Michael Jordan spune că este blestemat. Care e explicația acestei ”probleme”

Născut pe 17 februarie 1963 în New York City, Michael Jeffrey Jordan este unul dintre cei mai mari sportivi din istorie. Ajuns la 63 de ani, ”Air Jordan” continuă să aibă un spirit de învingător. Recent, acesta a apărut în cadrul unui show televizat de peste ocean în care a vorbit despre mai multe lucruri care se petrec în viața sa actuală.

În cadrul emisiunii ”CBS Mornings”, fostul sportiv și prezentatoarea Gayle King au discutat despre spiritul competitiv al lui Jordan, acum concentrat pe cursele din NASCAR. și a spus că se simte afectat de un ”blestem”: spiritul său competitiv. ”Cred că sunt blestemat”, a spus Jordan, conform . ”Sunt blestemat cu această genă competitivă prin care orice fac o fac dintr-o perspectivă competitivă. Și, într-un fel, asta mă ține tânăr. Mă face să gândesc agresiv și pozitiv. Mă ajută să înțeleg totul. Sunt implicat și extrem de conectat”.

De ce se află Michael Jordan într-o ”competiție” inclusiv cu soția sa

Jordan a mai spus că simte mereu nevoia de a lupta pentru supremație, indiferent de sarcina pe care o are în față. A dat în acest sens un exemplu haios legat de soția sa. ”Sunt blestemat de această genă a competiției care face ca, în tot ceea ce fac, chiar și când mă îmbrac, să trebuiască să fiu îmbrăcat înaintea soției mele, înțelegeți, genul ăsta de lucruri. Sunt blestemat”, a reiterat fostul baschetbalist.

În aceeași apariție televizată, Jordan i-a mai jurnalistei Gayle King că până și cea mai mică sarcină din viața de zi cu zi, cum ar fi pregătirea de dimineață, devine competitivă atunci când știe că soția sa, Yvette, este implicată. ”Trebuie să intru la duș și în baie înainte să vină ea, ca să nu-mi încetinească timpul, și să ajung la timp la terenul de golf”, a explicat Jordan. ”Trebuie să duc copiii, am toate aceste alte lucruri de făcut”.

Este cunoscut faptul că această competitivitate a lui Jordan a ieșit în evidență încă de pe vremea când el juca la Universitatea din Carolina de Nord (UNC), înainte să devină legendă NBA la Chicago Bulls. Nu știe exact când a apărut această nevoie de a fi competitiv, dar știe că a început din copilărie. ”Nu știu. Cred că dorința mea de a demonstra lucruri încă de când eram copil a creat această latură competitivă în mine, care s-a extins și a preluat controlul asupra a tot ceea ce fac. Sunt convins că este o trăsătură bună, pentru că unii oameni nu o au”, a mai adăugat Jordan.

Cu ce se ocupă în prezent Michael Jordan și ce avere are legendarul fost jucător din NBA

Michael Jordan a avut o carieră de excepție. A petrecut 12 ani la Chicago Bulls. În tricoul ”taurilor” a câștigat de 6 ori titlul de campion în NBA şi a fost numit MVP al finalei de tot atâtea ori. Apoi, a primit distincţia de cel mai valoros baschetbalist al sezonului de cinci ori (1988, 1991, 1992, 1996 şi 1998).

În 1993 s-a retras prima oară. S-a întors în 1995 și a câștigat alte trei titluri. S-a retras definitiv în 2003. A câştigat medalia de aur, alături de naţionala SUA, la Jocurile Olimpice din 1984 şi 1992, ultima performanță venind cu ”Dream Team-ul NBA-ului”.

Michael Jordan a fost patronul lui Charlotte Bobcats. El deţine 23XI Racing, echipă ce concurează în NASCAR. La capitolul avere, ”Air Jordan” e la fel de sus. Acesta ar avea circa 3,5 miliarde de dolari, de baschet din toate timpurile. Sursa principală a averii sale este parteneriatul cu Nike pentru marca Air Jordan, alături de vânzarea echipei Charlotte Hornets.