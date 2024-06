De ce spune Mihaela Bilic că e bine să mănânci salată de roșii cu brânză și cu pâine. Mulți nu știu

Mihaela Bilic a explicat de ce e bine să mănânci salata de roșii cu brânză și cu pâine. Mulți nu știu că acest lucru ar putea fi, de fapt, benefic. Ce se întâmplă atunci când combini cele trei alimente?

Mihaela Bilic a spus de ce e bine să mănânci salată de roșii cu brânză și cu pâine. Ce beneficiu are acest obicei

atunci când vor să țină dietă, mai ales în timpul sezonului cald. În această perioadă, pot fi găsite numeroase legume proaspete.

Cu toate acestea, dacă se adaugă în salate diverse sosuri sau se folosește prea mult ulei, acestea pot îngrășa. Este important ca toate ingredientele să fie utilizate în mod corect.

se numără printre preferințele multor persoane. Mihaela Bilic îi îndemnă pe oameni să mănânce această salată cu o felie de pâine.

În acest fel, vor avea o masă completă. În timp ce brânza are proteine și grăsimi, pâinea are glucide și amidon Roșia are vitamine și minerale. Cele trei alimente pot fi consumate împreună.

Dacă pâinea are cel mult 250 de calorii pe suta de grame, iar brânza până la 400 de calorii, atunci aceste alimente nu îngrașă. În farfurie se vor regăsi toate grupurile de nutrienți de care are nevoie organismul.

Cum trebuie consumate cele trei alimente

“Brânza este un fel de superlapte, nu putem să-l mâncăm decât dacă la masa respectivă punem roșii și poate o feliuță subțire de pâine și gata, dar ni s-a dus rația de 300-400 de calorii și pare că nu am mâncat mare lucru. (…)

Brânza o putem mânca cu ușurință, nu are niciun strop de fibre, nu ne satură și dacă nu punem lângă ea niște legume și un strop de pâine, e grav pentru silueta să ne săturăm cu brânză. Pâinea are glucidele, amidonul, iar brânza are proteine și grăsimi.

Punându-le împreună avem o masă completă și, dacă punem și roșia, cu vitamine și minerale, este exemplul perfect de farfurie echilibrată, avem toate grupele de nutrienți.

Nu putem spune că pâinea îngrașă, atâta vreme cât pâinea are 250 de calorii pe suta de grame, maximum, iar brânza poate să ajungă până la 300.

La 100 de grame de brânză volumul este mic, ne poate păcăli. În schimb, la 100 de grame de pâine putem avea chiar o baghetă. Dacă nu le punem împreună, să ne săturăm un pic mai repede, riscăm să mâncăm tot calupul de brânză”, a explicat nutriționistul, notează .