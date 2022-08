De ce starurile din fotbal câştigă salarii astronomice! Detaliile din spatele contractelor de zeci de milioane de euro. Creştere halucinantă în ultimii 23 de ani

Fotbaliştii au salarii uriaşe, mult peste media omului de rând, care deseori prestează o muncă mult mai solicitantă. Starurile sunt deasupra tuturor, iar suma primită de Kylian Mbappe într-un singur an este de-a dreptul şocantă. Care sunt motivele pentru care numele grele din fotbal primesc zeci de milioane de euro, de ce limita salarială, aşa cum se întâmplă în sportul din SUA, este un vis imposibil şi cum au crescut sumele în ultimii 23 de ani.

Cum ajung Mbappe, Ronaldo sau Messi să aibă salarii de zeci de milioane de euro pe an

Kylian Mbappe şi-a negociat un salariu de 60.000.000 de euro pe an. Lionel Messi primeşte 40.500.000 de euro în aceeaşi perioadă de timp, iar Cristiano Ronaldo, marele lui rival, ia în jur de 31.700.000 de euro. În total, doar aceşti trei jucători de talie mondială câştigă peste 130.000.000 de euro într-un an. Cum au ajuns aceştia, dar şi alte staruri din Vestul Europei, să încaseze salarii astronomice.

În primul rând, talentul se plăteşte scump, iar starurile fotbalului european fac parte din categoria jucătorilor înzestraţi. Cu cât nivelul talentului este mai ridicat, cu atât banii la final de lună sunt mai mulţi. Un fotbalist muncitor, dar fără stropul de fantezie, rar va ajunge în topul banilor.

Forţa financiară a campionatului ajută şi la un stat de plată cât mai bogat. Premier League oferă salarii generoase, iar banii din drepturile TV şi contractele de publicitate ajută la acest lucru. La fel se întâmplă cu Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Munchen, Juventus sau Inter, formaţii care atrag venituri considerabile în fiecare an.

Nu în ultimul rând, performanţele individuale ajută la creşterea salarială. Un Balon de Aur sau un titlu de golgheter aduc un plus financiar la renegocierea salariului sau în cazul unui contract semnat cu o altă echipă. De asemenea, un CV cât mai bogat este un atu, mai ales pe finalul carierei.

34 de jucători au salarii de peste 10.000.000 de euro pe an în Premier League

29 de jucători au salarii de peste 10.000.000 de euro pe an în La Liga

19 jucători au salarii de peste 10.000.000 de euro pe an în Bundesliga

10 jucători au salarii de peste 10.000.000 de euro pe an în Ligue 1

8 jucători au salarii de peste 10.000.000 de euro pe an în Serie A

De unde vin banii pentru salariile starurilor din fotbalul mondial

Manchester City are un buget salarial de 195.000.000 de euro, iar Kevin De Bruyne este liderul echipei, cu 24.670.000 de euro pe an. Suma plătită de campioana Angliei poate părea uriaşă, însă veniturile de anul trecut s-au ridicat la 644.900.000 de euro, după ce . În plus, “cetăţenii” primesc anual sume impresionante din participarea în Liga Campionilor. Şi sponsorii cotizează cu zeci de milioane de euro, astfel că Manchester City poate atinge uşor venituri între 800.000.000 şi 900.000.000 de euro.

Transferul unui superstar aduce beneficii şi în zona de marketing. În vara anului trecut, PSG l-a transferat pe Lionel Messi, iar mutarea i-a făcut pe fanii parizieni să cumpere tricouri cu starul argentinian. Conform presei din Franţa, formaţia de pe Parc des Princes a vândut peste 1.000.000 de tricouri, iar 60% dintre acestea purtau numele lui Messi.

Când Manchester United l-a transferat pe , în vara anului trecut, acţiunile la bursă ale clubului au crescut instantaneu. De asemenea, la fel ca în cazul lui Lionel Messi, tricourile cu CR7 s-au vândut ca pâinea caldă, iar clubul a făcut rapid câteva milioane de euro.

Cluburile plătesc salarii uriaşe pentru vedete, care pot ajuta la câştigarea de trofee. Succesul aduce venituri importante, sume care ajung în conturile echipei. Aşa arată ciclul banilor în lumea fotbalului, unde vedetele sunt tratate regeşte.

Top 10 echipe cu cele mai mari venituri, în 2021, şi ce bugete salariale au în sezonul actual

Manchester City – 644.900.000 euro / buget salarii: 195.000.000 euro/an Real Madrid – 640.700.000 euro / buget salarii: 290.000.000 euro/an Bayern Munchen – 611.400.000 euro / buget salarii: 269.000.000 euro/an Barcelona – 582.100.000 euro / buget salarii: 288.000.000 euro/an Manchester United – 558.000.000 euro / buget salarii: 248.000.000 euro/an PSG – 556.200.000 euro / buget salarii: 349.000.000 euro/an Liverpool – 550.400.000 euro / buget salarii: 174.000.000 euro/an Chelsea – 493.100.000 euro / buget salarii: 218.000.000 euro/an Juventus – 433.500.000 euro / buget salarii: 157.000.000 euro/an Tottenham – 406.200.000 euro / buget salarii: 135.000.000 euro/an

Cum au crescut salariile în fotbal. Cine era lider în 1999 şi câţi bani câştiga pe an

În 1999, Ronaldo era cel mai bine plătit fotbalist, cu un salariu cifrat la 5.500.000 de dolari pe an, la Inter. Pe locul 2 se afla David Beckham, cu 1.500.000 de lire sterline pe an, însă starul lui Manchester United îşi completa venitul cu bonusuri de performanţă, care în acel an i-au dublat salariul.

Zece ani mai târziu, în 2009, Zlatan Ibrahimovic şi Kaka erau cei mai bine plătiţi jucători din lume. La finalul sezonului 2008-2009, cei doi primeau câte 9.000.000 de euro pe an la Inter, respectiv AC Milan.

Încă un salt de zece ani, iar Lionel Messi era regele banilor, în 2019. La FC Barcelona, starul argentinian câştiga 40.000.000 de euro pe an, însă bonusurile îi urcau lejer salariul. Acum, în 2022, .

Cei mai bine plătiţi jucători în cele cinci mari campionate din Europa

Kylian Mbappe (PSG) – 60.000.000 euro/an

Frenkie de Jong (Barcelona) – 37.500.000 euro/an

Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 31.700.000 euro/an

Sadio Mane (Bayern Munchen) – 22.000.000 euro/an

Dusan Vlahovic (Juventus) – 12.960.000 euro/an

“50% dintre fotbalişti câştigă sub 1.000 de euro pe lună”

Puţini sunt fotbaliştii care câştigă salarii de peste 10.000.000 de euro pe an. Departe de aceste staruri, în jur de 50% dintre jucători primesc sume modeste, în special cei care evoluează în ligile inferioare. Procentul a fost dezvăluit de Richard Duhautois, un cunoscut economist fracez.

“50% dintre fotbalişti câştigă sub 1.000 de euro pe lună. Dacă priveşti la întreaga lume a fotbalului, jucătorii nu câştigă foarte mulţi bani. În cele cinci mari campionate din Europa sunt puţini cei care primesc salarii foarte mari. Este ceea ce eu numesc ‘efectul superstar'”, spunea Richard Duhautois.

Merită superstarurile din fotbal salariile astronomice? Poate apărea o limită salarială?

De multe ori, salariile fotbaliştilor au fost subiect de discuţie, iar aproape de fiecare dată concluzia a fost că sunt plătiţi mult prea bine. Lucrurile nu stau chiar aşa. În primul rând, vedetele internaţionale primesc zeci de milioane de euro pentru că meciurile în care joacă generează sume uluitoare. Doar drepturile TV ale partidelor din Premier League au costat, pentru următorii trei ani, puţin peste 5.000.000.000 de euro.

Apoi, carierele jucătorilor sunt scurte. Conform specialiştilor, o carieră de top durează între 6 şi 8 ani. Sunt cazuri unde durata se prelungeşte, între 10 şi 15 ani, dar acestea sunt puţine. Astfel, starurile reuşesc să câştige salarii mari pentru o perioadă scurtă de timp, dar suficientă cât se le asigure bunăstarea până la finalul vieţii.

Cum salariile cresc de la an la an, în ultima perioadă au apărut tot mai multe voci care susţin că trebuie să existe o limită salarială, aşa cum se întâmplă în competiţiile din SUA. Englezii au încercat să impună o astfel de regulă în League One şi League Two, însă Asociaţia Fotbaliştilor Profesionişti a blocat iniţiativa imediat.

Atât timp cât fotbalul va fi urmărit de miliarde de oameni, iar veniturile cluburilor vor atinge sute de milioane de euro, salariile superstarurilor vor creşte constant. Singura întrebarea este unde se va trage linie şi când un salariu de peste 100.000.000 de euro pe an va fi considerat totuşi mult prea mare în comparaţie cu munca depusă.