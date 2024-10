De ce suferă atacul Rapidului! Ce se întâmplă cu Burmaz, Hasani și Jambor: “Nu ai alte soluții”

Robert Niță a vorbit despre situația atacanților pe care Marius Șumudică i-a avut la dispoziție până acum.

De ce suferă atacul Rapidului. Analiza lui Robert Niță

Rapid a marcat 12 goluri în cele 11 etape din noul sezon din Superliga, însă nu au fost suficiente pentru a duce echipa pe un loc mai ridicat în clasament. Giuleștenii l-au vândut în vara acestui an pe Albion Rrahmani, atacantul care marca aproape de fiecare dată.

Robert Niță a analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA situația atacanților pe care Rapid îi are în prezent. Fostul jucător al echipei bucureștene nu îl învinovățește pe Marius Șumudică, considerând că nu a avut până acum alte soluții.

„Discutând despre Burmaz sau despre Jambor. Nu ai alte soluții! Sunt singurii doi atacanți din lotul Rapidului. Rareș Pop vine după o stare gripală…

Petrila după 3 zile nu s-a antrenat. El e singurul jucător față de anul trecut care și-a păstrat forma de anul trecut și sub comanda lui Lennon”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Concluziile lui Șumudică după remiza albă cu Oțelul

După remiza albă din Giulești, Marius Șumudică nu a părut prea afectat de punctul obținut de echipa sa.

„Sunt mulțumit că nu am primit gol, e primul meci al Rapidului în care nu primim gol, dar trebuie să marcăm. Eu le spun mereu că un punct au de la începutul meciului și trebuie să țină de el, dar trebuie să și marcăm.

Nu pot să spun că sunt mulțumit, dar nici supărat. Am mai câștigat un punct, am jucat cu trei fotbaliști under 21. Și eu când eram atacant, am avut o perioadă de ineficacitate, dar trebuie să cauți mereu careul să fii în gura porții.

Nu poți doar să te lupți cu adversarul, nu e de ajuns ca atacant să faci asta”, a spus Marius Șumudică după meciul încheiat la egalitate cu Oțelul Galați.

Robert Niță a vorbit despre atacanții Rapidului