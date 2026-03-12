De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal

ADVERTISEMENT

Ședințele CSAT, precum cea din 11 martie, în care s-a analizat dislocarea temporară pe teritoriul României a unor capabilități militare ale SUA, au un statut special, discuțiile având un caracter secret sau strict secret.

Cine participă la ședințele CSAT și cum sunt așezați la masă membrii consiliului

Hotărârile CSAT care privesc securitatea națională sunt clasificate, ceea ce înseamnă că nu sunt destinate publicului. Accesul la hotărâri este restricționat iar acestea pot fi comunicate doar cu respectarea prevederilor legale privind informațiile clasificate.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării este format din 12 persoane: președintele României, premierul, miniștrii apărării, afacerilor interne, afacerilor externe, justiției, economiei și finanțelor, directorii SRI și SIE, șeful Statului Major al Apărării și consilierul prezidențial pentru securitate națională.

Ordinea în care sunt așezați membrii CSAT respectă un protocol riguros de stat, bazat pe ierarhie. În centru se află șeful statului, care este și președinte al CSAT, în dreapta acestuia se poziționează premierul, iar în stânga este secretarul CSAT (consilierul prezidențial). Restul membrilor sunt dispuși de o parte și alta a sălii, iar reprezentanții instituțiilor de forță se află, de obicei, în partea opusă a sălii față de președinte.

Securitatea ședințelor CSAT este asigurată de SRI, SPP și STS, iar măsurile de protecție aplicate se bazează pe Hotărârea Guvernului nr 585/2002 privind Standardele Naționale de Protecție a Informațiilor Clasificate în România.

Verificarea sălii în care are loc ședința CSAT

Protecția împotriva ascultării pasive, posibile prin ascultare directă sau furnizate prin sisteme de comunicații nesigure, se realizează prin izolarea fonică a pereților, ușilor, podelelor și plafoanelor în zonele sensibile. Sala CSAT din este protejată și împotriva ascultărilor active (microfoane, radio-emițători și alte dispozitive). Securizarea se realizează prin inspecții tehnice și fizice a structurii încăperii și accesoriilor.

Se verifică instalațiile tehnic-sanitare, echipamentele, mobilierul de birou, sistemele de comunicații, etc.

Odată realizate aceste măsuri, sala în care au loc ședințele CSAT poate fi considerată ”zonă sigură din punct de vedere tehnic”. După ce a primit acest statut, accesul în sală este protejat împotriva ascultărilor și va fi controlat în mod special. Încăperea este încuiată și păzită fizic, inclusiv atunci când nu este ocupată, iar cheile sunt tratate ca materiale clasificate. În cazul în care se raportează o intrare neautorizată sau există o suspiciune privind accesul personalului extern (inclusiv după executarea lucrărilor de reparații, zugrăvire, etc) se va opera o nouă inspecție tehnică.

Nimeni nu intră și nu iese din sala CSAT în afara orelor de program

Legea spune că ”niciun obiect nu se va introduce în aceste zone fără să fie verificat de către personalul specializat”. În mod curent, în zonele asigurate nu se pot instala telefoane, însă atunci când prezența acestora este absolut necesară, trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deconectare pasiv.

Dispozitivul de deconectare pasiv este un echipament de siguranță care întrerupe automat conexiunea atunci când detectează o anomalie în rețea.

Înaintea unei ședințe CSAT se mai efectuează o inspecție tehnică, atât pentru identificarea fizică a dispozitivelor de ascultare cât și pentru verificarea sistemelor telefonice, electrice sau de altă natură, care ar putea fi folosite ca ”mediu de atac”.

Dotările electrice și electronice, prezente pe masa la care stau membrii CSAT sunt inspectate de specialiști în securitatea comunicațiilor, pentru a preveni transmisia ilicită sau din neglijență a unor informații inteligibile. Fiecare obiect de acest tip este inventariat iar în cazul în care este scos din încăpere va fi păstrat sub cheie.

Cum sunt bruiate frecvențele în timpul ședințelor CSAT

Serviciile de securitate folosesc un întreg arsenal de metode pentru securizarea tehnică a unei întâlniri de tipul ședințelor CSAT. De exemplu, sistemele de bruiaj de tip ”jammer”, care emit semnale de putere pe frecvențe cunoscute (telefonie mobilă, GPS, microfoane wireless) , dar pot fi folosite de instituțiile care au atribuții în siguranța națională, . Utilizarea unui ”jammer” face imposibilă comunicarea printr-un telefon care utilizează benzile obișnuite de frecvență.

Exstă, însă, și sisteme mult mai rafinate de prevenire a scurgerilor de informații folosite de sistemele de informații.

Generatoarele de zgomot alb (White Noise) sunt dispozitive ce emit un sunet constant, pe frecvențe aleatorii care ”acoperă” vocea umană și fac imposibilă înregistrarea discuțiilor prin microfoane ascunse.

Cușca Faraday și ecranarea RF implică instalarea unor materiale conductoare (cupru sau folii speciale) ce căptușesc pereții sălii și blochează trecerea undelor electromagnetice. Acestea blochează complet semnalul GSM, WiFI sau Bluetooth din interior către exterior.

Analiza TSCM (Technical Surveiilence Counter Measures) – o ”măturare” electronică a sălii prin analizatoare de spectru pentru identificarea oricărui semnal suspect.

De ce sunt acoperite paharele membrilor CSAT în timpul ședințelor. Interpretarea de tip ”intelligence”

În imaginile publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale din timpul ședințelor CSAT există un detaliu aparent neimportant, care poate avea o valoare importantă din punct de vedere operativ. Fiecare membru al Consiliului are pe masă un pahar din sticlă în care se află apă, pe care există un capac din plastic sau carton.

Această măsură ține de protocolul ședinței și, aparent, se referă la protejarea unor documente importante pe care membrii CSAT le au pe birou. În cheie informativă, semnificația ar putea fi alta: suprafața apei are capacitatea de a vibra sub influența undelor sonore iar în prezent există sisteme de ascultare laser capabile să ”citească” aceste unde de la distanță și să le transforme din nou în sunet.

Conceptul se numește ”Water Surface Vibration”, a fost descoperit de inventatorul sovietic Lev Sergeyevich Termen în jurul anului 1947 și utilizat de șeful NKVD Lavrentiy Beria pentru a spiona ambasadele Statelor Unite, a Marii Britanii și Franței la Moscova, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. La acea vreme, sistemul folosea un fascicul puternic în infraroșu și nu un laser.

În prezent, americanii dețin patentul microfonului cu laser, un prototip al dispozitivului fiind prezentat la convenția Audio Engeneering Society din New York, în 2009.

Spionajul prin vibrațiile apei nu este un scenariu SF

Principiul fizic pe care se bazează conceptul de ”Water Surface Vibration” este că orice sunet produs într-o cameră reprezintă o undă de presiune. Atunci când lovește suprafața unui lichid, cum este apa dintr-un pahar, aceasta acționează ca o membrană extrem de sensibilă care vibrează în sincron cu frecvența sunetului, se arată într-un .

În momentul în care o rază laser este îndreptată spre paharul cu apă, aceasta ”lovește” suprafața apei și ricoșează. Efectul este de ”modulare”, adică raza laser își va schimba faza sau frecvența în funcție de mișcarea apei. Sistemul presupune și un receptor optic ce captează raza reflectată, iar datele obținute sunt procesate de un computer care transformă variațiile de lumină în semnal audio clar.

Considerat extrem de eficient, sistemul are însă și o mare problemă. Cu toate că tehnologia modernă permite interceptarea clară de la distanțe de până la 1.000 de metri, condiția principală este aceea de a avea vizibilitate directă asupra membranei de apă.

Acoperirea paharului a devenit un standard de protocol și securitate în estul Europei

Poziționarea unui capac de carton sau plastic mat deasupra paharului cu apă reprezintă cea mai simplă măsură contrainformativă a acestui sistem complex. Pe de-o parte, vibrațiile vocii sunt împiedicate să ajungă direct pe suprafața apei, iar pe de altă parte, laserul poate fi blocat vizual prin anularea reflexiei și dispersarea luminii.

Rapoarte recente, precum cele făcute publice de Edward Snowden, un fost contractor al NSA, a confirmat existența unor tehnologii avansate de supraveghere, inclusiv prin metode care pot intercepta sunetul de la distanță prin mijloace tehnice.

Deși poate fi considerat o ”legendă” a serviciilor secrete, conceptul ”Water Surface Vibration” a făcut ca acoperirea paharelor cu apă să devină un standard de protocol în instituțiile de forță, mai ales în estul Europei sau Asia (India, Turcia, Kazahstan, etc), gestul ”gazdei” putând fi interpretat și prin faptul că recipientul este curat, nefolosit și pregătit special pentru participanți.

În formate internaționale precum Consiliul de Securitate al ONU, Summiturile G7/G20, sau în consiliile de apărare ale unor state occidentale precum Marea Britanie sau Franța, paharele cu apă sunt neacoperite, fiind adeseori dublate de o sticlă cu apă sigilată. Se presupune că în întâlniri de un astfel de nivel, măsurile de protecție contrainformativă sunt mult mai ”high-tech” decât banalul capac de carton folosit cu succes în ședințele de la Cotroceni încă din mandatul lui Traian Băsescu.