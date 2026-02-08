De ce sunt firmele românești în pericol. Riscurile la care sunt expuse: doar 1 din 4 au aceste servicii

ADVERTISEMENT

Tot mai multe firme din România sunt vulnerabile în fața riscurilor financiare și juridice, iar puțini antreprenori conștientizează adevărata miză. Statisticile arată că doar una din patru companii are acces la servicii esențiale care le pot proteja afacerea pe termen lung.

Riscurile care amenință companiile din România

În 2025, 52,7% dintre întreprinderile din Uniunea Europeană au folosit servicii de cloud plătite, adică servicii online care permit accesul la software, putere de calcul, spațiu de stocare și altele, potrivit . Aceasta reprezintă o creștere de 7,4 puncte procentuale față de 2023 și o creștere semnificativă comparativ cu 2014, când doar 17,8% dintre companii foloseau astfel de servicii.

În topul statelor cu cea mai mare utilizare a serviciilor de cloud plătite se află Finlanda (79,2%), Italia (75,6%) și Malta (74,9%). La polul opus, România, împreună cu Grecia și Bulgaria, se situează mult sub media europeană. În ceea ce privește firmele românești, doar 24,9% ele folosesc astfel de servicii, ceea ce indică un nivel redus de integrare digitală comparativ cu alte țări din UE.

Între 2023 și 2025, majoritatea țărilor au înregistrat creșteri semnificative în utilizarea serviciilor de cloud, cele mai mari avansuri fiind în Lituania (+19,7 pp), Italia (+14,2 pp) și Franța (+13,7 pp). România, însă, rămâne printre statele cu cea mai scăzută adopție, ceea ce poate ridica semne de întrebare privind nivelul de securitate și modernizare digitală al companiilor din țară.

Situația companiilor românești ridică semne serioase de întrebare privind . FANATIK a aflat de la Alexandru Panait, expert în securitate cibernetică, că lipsa adoptării pe scară largă a serviciilor cloud expune companiile la riscuri semnificative.

„România are cele mai mici rate de utilizare a cloud-urilor din Uniunea Europeană, cel mai probabil din cauza folosirii încă a on-premise-lui. Acestea sunt servere locale în cadrul companiilor sau instituțiilor. Nu este o practică tocmai bună, pentru că nu se poate asigura nivelul de backup necesar și datele respective pot fi compromise mult mai ușor.

Principalele riscuri de securitate pentru firmele românești care folosesc servicii cloud constau în alegerea serviciului cloud. În cazul în care acel serviciu cloud nu este foarte bine protejat sau are probleme de securitate cibernetică la un anumit punct, datele acestora pot fi și ele compromise. Însă, sunt destul de rare aceste cazuri. Mai ales în ultimii ani”, a precizat Alexandru Panait, expert în securitate cibernetică.

Sfaturile experților pentru întreprinderile care vor să evite breșele de securitate

Pentru a preveni astfel de pericole, specialiștii recomandă operatorilor economici să facă tranziția către servicii cloud sigure și să adopte câteva reguli simple de protecție a datelor. Panait ne-a dezvăluit, pe baza experiențelor lui, care : „În primul rând, sfatul numărul unu este ca IMM-urile să folosească cloud-ul și să-și țină cât mai mult datele acolo. Să aleagă cloud-uri în care să aibă încredere.

Și, în orice eventualitate, să nu pună chiar documente care conțin parole sau datele de pe cardurile bancare, pin-urile. În acest mod se asigură că nu există nicio vulnerabilitate asupra datelor pe care le pun în cloud, în cazul în care acestea sunt compromise”, a mai punctat, pentru FANATIK, fondatorul .

România poate recupera decalajul digital față de UE

Întrebat de reporterul FANATIK dacă România are șanse să recupereze decalajul față de restul statelor europene în ceea ce privește digitalizarea și utilizarea serviciilor cloud, specialistul în securitate cibernetică este optimist și spune că trendul este unul clar ascendent.

„În următorii ani, România va ajunge la media Uniunii Europene, pentru că se vede o ascensiune clară în datele de folosire a sistemelor cloud. Prețurile pentru România sunt foarte bune, tocmai ca să încurajeze utilizatorii să folosească aceste servicii.

Schimbarea trebuie să fie mai degrabă de mentalitate, pentru că nu mai avem nevoie de servere puternice ca să le ținem noi, care oricum devin obsolet (n.r. nu mai suportă aplicațiile noi) odată cu anii. De aceea este bine să ne bazăm pe infrastructura unor furnizori și să ne asigurăm că datele noastre sunt în siguranță acolo”, a ținut să sublinieze Panait.