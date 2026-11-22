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Mihai Teja trage un semnal de alarmă în privința modului în care sunt tratați antrenorii români, atât în SuperLiga, cât și în străinătate. Liber de contract, tehnicianul în vârstă de 48 de ani consideră că școala românească de antrenori suferă din cauza unei imagini extrem de proaste. Teja a vorbit despre lipsa de încredere în tehnicienii autohtoni și a oferit exemplul portughezului Filipe Coelho, al cărui succes la Universitatea Craiova a deschis porțile campionatului românesc pentru alți antrenori din aceeași țară.

Mihai Teja, semnal de alarmă pentru fotbalul românesc! De ce antrenorii autohtoni nu primesc aceleași șanse ca străinii

Mihai Teja a rămas liber de contract și așteaptă o nouă provocare. Tehnicianul a pregătit numeroase echipe din SuperLiga, precum FCSB, Dinamo, Gaz Metan Mediaș, FC Botoșani și FC Voluntari. Mai mult, a stat pe banca lui Vejle, formație din prima ligă a Danemarcei. Ultima echipă pe care a antrenat-o a fost Metaloglobus.

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Cea mai importantă experiență din cariera sa a fost la FCSB, în 2019. la numai 43 de ani și a încheiat sezonul pe locul secund, la doar două puncte în spatele campioanei CFR Cluj. Tehnicianul este de părere că, în ultimii ani, tot mai puțini antrenori români reușesc să își facă loc la echipe cu adevărat puternice.

„Avem o imagine foarte, foarte proastă!” Explicația lui Mihai Teja

Într-o discuție cu FANATIK, Mihai Teja a vorbit despre . Antrenorul nu înțelege de ce cluburile din SuperLiga se grăbesc să importe tehnicieni străini, în timp ce românii care obțin rezultate importante peste hotare nu reușesc să deschidă aceleași uși pentru compatrioții lor. Exemplele oferite au fost Cristi Chivu și Răzvan Lucescu.

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„Eu speram să ne mai crească și nouă imaginea antrenorilor. Dar văd că noi avem o imagine foarte, foarte proastă și în România, și în străinătate. Adică, dacă la noi a venit din Portugalia Filipe Coelho și a luat campionatul, au mai venit cinci portughezi. La noi, dacă s-a dus Cristi Chivu și a luat campionatul în Italia, eu nu știu dacă o să mai văd vreodată vreun antrenor român să antreneze în Italia.

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Cu toate că, normal, măcar în Serie B sau măcar în Serie C. Dar nu cred. Sau în Spania, cu toate că avem un antrenor român care a luat campionatul în Italia, dar n-o să văd așa ceva. La fel, s-a dus Răzvan Lucescu în Grecia, a luat campionatul, eu n-am mai văzut să se ducă cinci-șase români prin Grecia. Și nu înțeleg de ce. Adică la noi a venit Filipe Coelho, a câștigat campionatul și au mai apărut cinci-șase. Acum e moda aceasta, dar vedeți că noi nu suntem bine văzuți. Adevărul e că nu prea suntem bine văzuți.

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Nu avem o imagine foarte bună și nu e că n-am avea calitate. Avem calitate! Mai aud și eu pe la televizor: «Nu, domnule, că antrenorii români…». Păi, da, dar ia dă-i și unui antrenor român un Mercedes pe mână! Ia dă-i și unui antrenor român Craiova pe mână sau FCSB!”, a declarat Mihai Teja, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mihai Teja, mesaj pentru viitorul antrenorilor români. Ce spune despre performanțele lui Cristi Chivu și Răzvan Lucescu

Mihai Teja consideră că antrenorii români sunt dezavantajați încă din momentul în care se împart posturile la echipele importante. În timp ce tehnicienii străini ajung să conducă formații cu bugete generoase și obiective îndrăznețe, mulți dintre români sunt nevoiți să își demonstreze calitățile în condiții mult mai dificile.

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„Eu nu cred că m-am făcut de râs la FCSB. Și aveam 43 de ani. Nu cred că m-am făcut de râs. Am pierdut campionatul la un punct și am ieșit pe locul doi. N-am luat-o pe Steaua de pe locul doi și am dus-o pe zece. Normal că, dacă îți dă Mercedesul pe mână, atunci îți iese și ție ceva. Pe mine sau pe un antrenor român, pe Leo Grozavu sau pe oricine, pe Neagoe, pe Balint, nu ne cheamă Panathinaikos sau Olympiacos. Nu ne dă Olympiacos pe mână nimeni. Dar noi facem asta. Noi dăm Craiova pe mână unuia sau altuia, care poate nu are un background de performanțe.

M-am bucurat mult pentru Cristi Chivu, pentru că s-a și cântat în vestiar «Made in Romania», ceea ce pentru noi este o mândrie. Eu mă bucur pentru fiecare coleg de-al meu care reușește și mă gândesc tot timpul: «Băi, poate mai trage doi-trei antrenori după el». Poate, dar uitați că nu se întâmplă așa. Cine știe?”, a declarat Mihai Teja pentru FANATIK.