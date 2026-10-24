De ce supremația lui David Popovici este amenințată de înotători tot mai rapizi. Cine sunt Pan Zhanle și Egor Kornev

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David Popovici, Pan Zhanle și Egor Kornev sunt înotători din aceeași generație. Toți trei sunt născuți în 2004 și toți trei sunt formidabili în apă. Chiar dacă sportivul chinez deține recordul mondial la proba regină a natației, cea de 100 de metri liber, David l-a surclasat în ceea ce privește performanțele din ultimii ani. De asemenea, un alt contracandidat care devine din ce în ce mai bun este rusul Egor Kornev.

David Popovici, cel mai bun înotător al momentului! Cum i-a surclasat pe Egor Kornev și Pan Zhanle

În ultimii ani, după Jocurile Olimpice de la Paris, unde Pan Zhanle a reușit o performanță fabuloasă în finala de 100 metri liber și a stabilit un nou record mondial, de 46,40 de secunde, concurența dintre chinez și David a devenit din ce în ce mai acerbă. „Rechinul” are ca scop să devină din nou deținătorul recordului la proba regină a natației mondiale.

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În 2022, David a stabilit un nou record mondial după ce l-a devansat pe Cesar Cielo, al cărui record data din 2009. Cu doar 5 sutimi mai bun, românul a devenit noul deținător al recordului, cu un timp de 46,86. După un an și jumătate, el a fost întrecut de Pan Zhanle la Mondialele de la Doha. Sportivul din China a înregistrat atunci un timp de 46,80, urmând ca după câteva luni să-și îmbunătățească recordul cu 40 de sutimi, în finala JO de la Paris. 46,40 de secunde este în prezent recordul deținut de Pan, pe care David vrea să-l întreacă.

Deși el rămâne un înotător de top, David a cucerit „dubla” de aur la 100 de metri și 200 de metri atât în 2025, la Campionatele Mondiale din Singapore, cât și în 2026, la Campionatele Europene de la Paris, iar în acest moment este considerat cel mai important nume din natația mondială. Un alt adversar care în ultima vreme i-a pus mari probleme este Egor Kornev, care a fost la 18 sutimi distanță să-i sufle medalia de aur lui David la Paris, în urmă cu câteva luni.

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Căderea lui Pan Zhanle! Îi mai poate pune chinezul probleme lui David Popovici?

Din momentul în care a uimit o lume întreagă cu timpul din finala la 100 de metri liber de la JO din Paris, în 2024, Pan Zhanle a cunoscut un regres uriaș. În ultimii doi ani, chinezul nu a mai reușit să obțină niciun timp sub 47 de secunde, lucru pe care l-a realizat de cinci ori în mai puțin de un an, între septembrie 2023 și iulie 2024. În acest interval, crescând de la competiție la competiție, Pan a terminat cu 46,97 secunde în Jocurile Asiei de la Hangzhou și cu același timp la Campionatele Naționale ale Chinei. A obținut un timp de 46,80 la Campionatele Mondiale de la Doha, devenind recordmen mondial în locul lui David Popovici, iar mai apoi, aceste performanțe au culminat cu JO de la Paris, unde a avut un timp de 46,92 în serii și de 46,40 în finală, câștigând aurul olimpic, în timp ce David s-a mulțumit doar cu bronzul.

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Din 2025 și până în prezent, cel ce deține recordul mondial nici măcar nu s-a mai apropiat de performanțele din trecut. În cele 6 ocazii importante în care a mai înotat, Pan nu a terminat niciodată sub 47 de secunde. Rezultatele sunt dezastruoase în comparație cu ale lui David Popovici, care a câștigat medalii de aur pe bandă rulantă cu timpi ce i-au dat mari emoții chinezului pentru recordul său mondial. Rezultatele lui Pan Zhanle din ultimul an și jumătate sunt următoarele:

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21 mai 2025, Campionatele Naționale ale Chinei: Finală – 47.77 s

27 iulie – 30 iulie 2025, Campionatele Mondiale de la Singapore: Serii – 47,86 s ; Semifinale – 47,81 s (nu s-a calificat în finală).

21 martie 2026, China Swimming Open: Serii – 47,94 s

16 iunie 2026 – Campionatele Naționale ale Chinei: Finală – 47,91 s

20 septembrie 2026, Jocurile Asiei: Finală – 47.61 s

De unde a apărut Egor Kornev? Rusul este cel mai puternic adversar al momentului pentru David Popovici

Egor Kornev a intrat în atenția publicului larg abia în ultimii ani, iar el a început să fie considerat o adevărată concurență pentru David Popovici după Campionatele Europene de la Paris, când rusul a fost foarte aproape să iasă victorios în fața „Rechinului”. Kornev concurează încă din 2021, când o făcea doar la nivel național, în Rusia. Ușor-ușor a progresat, iar la Campionatele Mondiale din Singapore a ocupat locul 5 cu un timp de 47,51 de secunde.

Nimic nu prevestea progresul de care va avea parte în următorul an, iar la Campionatele Europene de la Paris a stat chiar „în coasta” lui David, ba chiar a fost în fața sa la un moment dat, însă toți susținătorii românului cunosc foarte bine faptul că ultimii 50 de metri ai lui David Popovici sunt letali. Românul a câștigat aurul, cu 46,56 secunde, la doar 16 sutimi distanță de recordul mondial, însă nici Kornev nu a fost departe, cu un timp de 46,74 secunde.

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Cum a decurs singura cursă în care au luat startul David Popovici, Pan Zhanle și Egor Kornev

Singura cursă în care toți cei trei talentați înotători au luat startul în același timp a fost proba de 100 de metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de la Singapore, din anul 2025. David Popovici, Egor Kornev și Pan Zhanle au concurat pentru medalii, însă doar primii doi au reușit să ajungă în finală.

Din păcate pentru el, Pan Zhanle a fost al șaselea în serii, însă în semifinale nu a reușit să aibă un timp atât de bun încât să se califice pentru marea finală. Ulterior, David avea să câștige aurul mondial, cu cel mai bun timp al său la 100 de metri, 46,51 secunde, în timp ce Kornev s-a clasat doar pe locul 5, cu exact o secundă mai lent decât românul: 47,51.