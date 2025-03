“De ce te-ar vota românii?” Răspunsul lui Victor Ponta, candidat la alegerile prezidenţiale

Victor Ponta, candidatul independent la alegerile prezidențiale din luna mai, a vorbit la emisiunea „Sport și politică” marca FANATIK despre motivele pentru care ar merita să ajungă la președinția României. Potrivit acestuia, românii au nevoie de un președinte care cunoaște realitatea din țară, nu unul „rece și departe de popor, cum a fost Klaus Iohannis”.

Victor Ponta a spus motivele pentru care ar trebui să fie votat la alegerile prezidențiale

În cadrul emisiunii Fanatik, fostul premier a vorbit despre motivele pentru care crede că merită să ajungă la Cotroceni. Conform acestuia, în ultimul deceniu politic a devenit „mult mai matur” și pregătit să conducă România.

traversează o perioadă extrem de complicată și că este nevoie de o schimbare profundă la nivelul conducerii statului. În opinia sa, președintele nu trebuie să fie un personaj distant, ci un om implicat, atent la ceea ce trăiesc oamenii zi de zi.

„Suntem într-o criză foarte mare după ăștia 10 ani și cred că au nevoie, și avem nevoie, nu ei, noi toți avem nevoie de un președinte care să cunoască problemele lor adevărate, problemele noastre adevărate”, a declarat politicianul.

Fostul premier a punctat că a învățat din greșelile trecutului și că experiențele trăite l-au făcut un politician mai matur, dar și mai apropiat de oameni. A insistat că, spre deosebire de anii în care era perceput ca un lider politic grăbit și impulsiv, acum este un om echilibrat, cu o altă perspectivă. De asemenea, el a transmis că România are nevoie de un președinte care știe să vorbească limbi străine, care are conexiuni externe și care poate să reprezinte țara cu demnitate în fața marilor puteri ale lumii.

Victor Ponta: „Am fost foarte tăvălit, dar am învățat să fiu mult mai matur”

„Eu știu limbi străine, am relațiile mele pe care le voi folosi pentru România și pentru că în acești 10 ani în care am fost foarte jos și foarte tăvălit am învățat să fiu mult, mult, mult mai matur decât eram acum 10 ani”, a mai declarat

Candidatul la președinția României a prezentat și o listă clară cu lucrurile pe care crede că le are nevoie țara noastră, „rapid și fără amânare”. Așadar, din punctul lui de vedere, România are nevoie de un președinte apropiat de oameni, un președinte care să lupte pentru interesul național pe plan extern și un președinte care să nu se teamă de baronii locali, corupți și „boierii” din sistem.

„Românii au nevoie de un președinte apropiat de ei”

„Românii au nevoie repede de un președinte care să fie apropiat de ei, să nu fie ca Iohannis, un președinte care să-i reprezinte, să se bată pentru ei la nivel internațional și un președinte care să se lupte cu baronii, boierii și corupții…”, a menționat Ponta.

Horia Ivanovici i-a precizat că toți candidații promit lupta cu corupția, inclusiv Nicușor Dan. Candidatul la alegerile prezidențiale a răspuns ironic, spunând că, dacă până acum primarul Bucureștiului ar fi luptat cu corupția din primărie, aveam și noi în țară o capitală europeană.