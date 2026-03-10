De ce Thomas Neubert nu este în staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB. Antrenorul a spus tot la prima conferință de presă

Mirel Rădoi, noul antrenor al celor de la FCSB, a susținut marți după-amiază o conferință de presă în baza de pregătire a clubului. Tehnicianul a vorbit despre obiectivele sale la campioana României și a explicat motivul pentru care Thomas Neubert, preparatorul fizic din ultimele sezoane, nu figurează în staff-ul său.
Roș-albaștrii atacă play-out-ul cu un nou antrenor. Mirel Rădoi a acceptat propunerea venită de la nașul său, Gigi Becali, și va încerca să ducă echipa în barajul pentru Conference League. Tehnicianul nu l-a păstrat în staff pe Thomas Neubert, preparatorul fizic care a făcut parte din echipa campioanei în ultimele sezoane.
„Eu am venit cu staff-ul meu. În staff-ul primei echipe Thomas Neubert nu este. Am ținut ca peste tot unde am fost să fiu alături de staff-ul meu. Nu am impus echipelor să își concedieze oamenii, doar să fie mutați. E foarte greu să începem să explicăm ce urmărim la fiecare exercițiu, am fi pierdut timp de ambele părți. Cam una dintre condițiile de care vorbeam este prezența staff-ului. Asta este una dintre condițiile din cauza căreia nu am ajuns mai devreme la Universitatea Craiova”, a declarat Mirel Rădoi.
În plus, antrenorul este de părere că FCSB trebuie, prin statutul său, să fie o echipă care trimite constant jucători la echipa națională. Pentru România urmează un meci crucial cu Turcia, în barajul pentru Cupa Mondială, iar șansele sunt mari ca Mircea Lucescu să convoace fotbaliști de la gruparea roș-albastră.
„FCSB a avut șase jucători la echipa națională convocați. Dacă noi nu încercăm, ca antrenori, să-i oferim selecționerului o arie cât mai mare de soluții, nu facem decât să-i oferim din ce în ce mai puține variante, iar atunci e clar că nici el nu poate avea mari șanse. În momentul în care ai ofertă de la un club care a avut șase jucători la echipa națională, iar acum nu știi dacă mai sunt unul sau doi, a fost o provocare pentru mine.
(n.r. Ați vorbit cu Cosmin Olăroiu înainte de a lua decizia?) Da, dar nu a contat dacă să vin sau nu. Sunt și alte situații care se întâmplă în Dubai. Nu am vorbit doar de fotbal”, a declarat Mirel Rădoi.