De ce Thomas Neubert nu este în staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB. Antrenorul a spus tot la prima conferință de presă

Mirel Rădoi, noul antrenor al celor de la FCSB, a susținut marți după-amiază o conferință de presă în baza de pregătire a clubului. Tehnicianul a vorbit despre obiectivele sale la campioana României și a explicat motivul pentru care Thomas Neubert, preparatorul fizic din ultimele sezoane, nu figurează în staff-ul său.

Ce se întâmplă cu Thomas Neubert. Mirel Rădoi a explicat totul la conferința de presă

Mirel Rădoi a acceptat propunerea venită de la nașul său, Gigi Becali, și va încerca să ducă echipa în barajul pentru Conference League. Tehnicianul nu l-a păstrat în staff pe Thomas Neubert, preparatorul fizic care a făcut parte din echipa campioanei în ultimele sezoane.

„Eu am venit cu staff-ul meu. În staff-ul primei echipe Thomas Neubert nu este. Am ținut ca peste tot unde am fost să fiu alături de staff-ul meu. Nu am impus echipelor să își concedieze oamenii, doar să fie mutați. E foarte greu să începem să explicăm ce urmărim la fiecare exercițiu, am fi pierdut timp de ambele părți. Cam una dintre condițiile de care vorbeam este prezența staff-ului. Asta este una dintre condițiile din cauza căreia nu am ajuns mai devreme la Universitatea Craiova”, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi vrea să vadă jucătorii de la FCSB la echipa națională

În plus, antrenorul este de părere că FCSB trebuie, prin statutul său, să fie o echipă care trimite constant jucători la echipa națională , iar șansele sunt mari ca Mircea Lucescu să convoace fotbaliști de la gruparea roș-albastră.

„FCSB a avut șase jucători la echipa națională convocați. Dacă noi nu încercăm, ca antrenori, să-i oferim selecționerului o arie cât mai mare de soluții, nu facem decât să-i oferim din ce în ce mai puține variante, iar atunci e clar că nici el nu poate avea mari șanse. În momentul în care ai ofertă de la un club care a avut șase jucători la echipa națională, iar acum nu știi dacă mai sunt unul sau doi, a fost o provocare pentru mine.

(n.r. Ați vorbit cu Cosmin Olăroiu înainte de a lua decizia?) Da, dar nu a contat dacă să vin sau nu. Sunt și alte situații care se întâmplă în Dubai. Nu am vorbit doar de fotbal”, a declarat Mirel Rădoi.