De ce transfermarkt a postat că FCSB a ajuns la 27 de titluri? Explicații oficiale: „Nu suntem juriști. Plus că oamenii de la CSA nu ne-au cerut nimic legat de palmares”

. Dar, procesele pentru siglă, marcă şi palmares între FCSB şi CSA Steaua i-au bulversat atât pe microbişti cât şi pe oficiali. Unii spun că FCSB a câştigat titlul 27, alţii că e abia al şaselea titlu, fiind şi voci care spun că e primul campionat câştigat de roş-albaştri, conform deciziilor judecătoreşti.

De ce transfermarkt a postat că FCSB a ajuns la 27 de titluri?

Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de, , iar situaţia a fost lămurită la emisiunea SPOTLIGHT de Cătălin Cîmpian, area manager în România al Transfermarkt:

“Ştim problema asta. Noi, problema asta am discutat-o să vedem ce facem când va fi totul definitiv. Şi ar fi un lucru destul de complex. Nu doar trofeele ar trebui modificate, ci tot istoricul FCSB dintr-o anumită dată până azi.

Facem modificările doar după o decizie finală: rapoarte de meci, trofee, tot ce avem pe site, dar ştim că CSA Steaua ne prezintă ca definitivă câştigarea palmaresului.

“Vom face modificările când UEFA va scoate trofeul Champions League din palmaresul FCSB.”

Noi nu suntem jurişti, noi suntem doar un portal. Mulţi ne dau ca ceva foarte oficial. Vom face modificările când UEFA va scoate trofeul Champions League din palmaresul FCSB.

Eu sunt de acord, o spun în nume propriu. Ştiu că s-ar putea să fie probleme la Federaţie. Toată lumea prezintă subiectiv situaţia. Federaţia, chiar şi Liga, se feresc să spună că e trofeul cu numărul şase sau 27.

Nu sunt siguri, nu vor să îşi asume. Noi suntem la un nivel mai jos ca importanţă ca să ne asumăm noi. Luăm ca atare, decizia UEFA. CSA Steaua ar avea pârhii, poate nu au vrut să le pună în practică.

“Au fost cerinţe de modificări a palmaresului, dar nu din partea oficialilor CSA Steaua ci din partea fanilor”

Cred că ar putea ajunge chiar şi la TAS. Un oficial al CSA Steaua a discutat cu mine pe mail, am discutat despre profilul lui, dar nimeni nu ne-a spus niciodată de palmares. Au fost cerinţe de modificări a palmaresului, dar nu din partea oficialilor CSA Steaua ci din partea fanilor.

Nu vreau să dau nume, dar poate nici nu ne văd aşa importanţi. Tot din punct de vedere personal, cred că CSA, cu aceste dosare câştigate, e normal să îşi prezinte palmaresul câştigat în perioada în care a avut echipa de fotbal, care din punct de vedere sportiv este FCSB.

Dacă ar fi câştigat un proces în care Federaţia să fie obligată să excludă FCSB că nu şi-a câştigat locul corect, ar fi cu siguranţă palmaresul celor e la CSA Steaua. Aşa cum UEFA azi ne arată, FCSB este continuatoarea.

“Atâta timp cât pe site-ul UEFA, Marius Lăcătuş apare golgheterul echipei, noi nu facem modificări”

Alte discuţii, nume, stemă, fiecare are altă opinie. Nu am primit mesaje, sunt situaţii în care se trimit mail-uri pentru transfermarkt.info. Eu, personal, nu am primit.

Dar acesta este răspunsul şi pentru dânşii. Eu am opinii, dar ce ţine de site, mereu am întrebat. Atâta timp cât pe site-ul UEFA, Marius Lăcătuş apare golgheterul echipei, noi nu facem modificări”, a spus Cătălin Cîmpian, area manager în România de la Transfermarkt, la emisiunea SPOTLIGHT.

