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Universitatea Cluj a oficializat, luni, transferul lui Nicolae Stanciu, așa cum FANATIK . Căpitanul naționalei României le-a refuzat pe FCSB și Universitatea Craiova și va ajunge curând sub comanda lui Cristiano Bergodi.

Universitatea Cluj a dat lovitura prin transferul lui Nicolae Stanciu!

Chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe, Nicolae Stanciu se întoarce în România convins că mai are multe de arătat. A câștigat titlul în China, fiind unul dintre cei mai valoroși jucători din campionat, și vrea să repete isprava și în SuperLiga, alături de „șepcile roșii”. Dacă nu în acest sezon, sigur în stagiunea viitoare, când mecanismul ar trebui să fie mai omogen.

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Un lucru este cert: Universitatea Cluj a dat lovitura prin acest transfer! Nicolae Stanciu nu este un simplu fotbalist. Va fi liderul incontestabil al unui vestiar deloc ușor de gestionat. Are toate atuurile să facă acest lucru.

În primul rând, este căpitanul obișnuit al naționalei României, cu prezențe la EURO 2016 și EURO 2024 (cu gol marcat în poarta Ucrainei). Este internaționalul român în activitate cu cele mai multe meciuri sub tricolor: 90! Al doilea clasat în această ierarhie este Nicușor Bancu de la Craiova, cu 56 de prezențe. Așadar, cuvântul său are o greutate aparte, mai ales în fața jucătorilor români.

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În plus, a jucat pentru echipe importante ale Europei, precum FCSB, Sparta Praga, Slavia Praga, Anderlecht și Genoa, cu 15 meciuri în grupele Ligii Campionilor, dar și trofee alături de Slavia Praga, FCSB, Anderlecht, Wuhan și Dalian, ceea ce reprezintă un argument solid în fața jucătorilor străini pentru a fi tratat cu respect.

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Echipa Meciuri Goluri Pase decisive Slavia Praga 112 26 28 Damac 59 11 15 Wuhan 53 11 27 Anderlecht 53 9 10 Sparta Praga 34 10 10 Dalian 30 13 4 Al Ahli 10 2 3 Genoa 7 1 0

Nicolae Stanciu, printre cei mai bogați fotbaliști români din istorie!

Experiența pe care Nicolae Stanciu o are nu se regăsește la prea mulți jucători în SuperLiga, în momentul de față. Cota sa a ajuns la doar 1,8 milioane de euro din cauza vârstei, însă Stanciu este jucătorul care a avut cea mai mare cotă de piață atinsă vreodată dintre toți actorii de pe prima scenă a fotbalului românesc. În vara lui 2016, pe când evolua pentru Anderlecht, Nicolae Stanciu era cotat la 8 milioane de euro!

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În același timp, Nicolae Stanciu nu a ales Universitatea Cluj pentru bani, ci a fost „o alegere de suflet”. A declarat-o chiar el în clipul de prezentare la U Cluj. Jucătorul a făcut obiectul mai multor transferuri pe bani de-a lungul timpului, totalizând tranzacții între cluburi de peste 36 milioane de euro, iar salariile sale au fost pe măsură.

Un calcul simplu arată că Așadar, aspectul financiar nu mai primează pentru el, fiind mai „disperat” să pună mâna pe cât mai multe trofee colective și individuale.

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Ca o comparație, Gică Hagi, considerat de mulți drept cel mai valoros jucător român din istorie, după o carieră glorioasă.

Echipele lui Stanciu Salariile primite Anderlecht 1,5 milioane de euro Sparta Praga 1,1 milioane de euro Al Ahli 1,2 milioane de euro Slavia Praga 4 milioane de euro Wuhan Three Towns 3 milioane de euro Damac 4,5 milioane de euro Genoa 0,5 milioane de euro Dalian 1,8 milioane de euro TOTAL 17,6 milioane de euro

În concluzie, SuperLiga României nu are în acest moment un jucător precum Nicolae Stanciu, un fotbalist cu o asemenea experiență, cu o asemenea personalitate și calitate. Ceea ce nu poate decât să-i mulțumească pe oficialii celor de la Universitatea Cluj, mai ales că Stanciu a fost dorit și de rivalele Universitatea Craiova și FCSB. Rămâne de văzut cât va dura până când Nicușor Stanciu își va pune amprenta în angrenajul lui Cristiano Bergodi.