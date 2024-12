De ce trebuie să bați în capota mașinii de două ori înainte de a porni motorul pe timp de iarnă. Gestul simplu îți poate salva mașina de la reparații scumpe

Iarna, cu temperaturile ei sub zero grade Celsius, aduce o mulțime de provocări pentru șoferi, dar există una la care mulți nici nu se gândesc. Specialiștii auto le recomandă ca în fiecare dimineață să verifice sub capotă sau măcar să o lovească de două ori pentru a preveni o situație neplăcută.

De ce trebuie să lovești capota mașinii de două ori înainte să pornești motorul iarna

În nopțile geroase de iarnă, pisicile străzii caută cu disperare locuri calde unde să se adăpostească. Unul dintre spațiile lor preferate este chiar sub capota mașinii tale, lângă motorul cald. De aceea, un gest simplu în fiecare dimineață le poate salva viața animăluțelor și te poate scăpa pe tine de reparații costisitoare.

Pisicile care trăiesc pe străzi au găsit o metodă nu foarte sigură să se ferească de gerul din aceste luni. Noaptea, micile feline se ascund sub capota mașinilor, lângă motor, unde e cald și primitor.

Deși pare un loc sigur pentru ele, situația poate deveni periculoasă , ne anunță Cel mai bine e să lovești de două ori cu palma în capotă, iar zgomotul va speria orice animăluț adăpostit acolo.

Nu doar pisicile, dar și șobolanii obișnuiesc să-și facă culcuș sub capotă când e frig afară. Aceștia se cuibăresc aici și pot chiar să se înmulțească.

În plus, șobolanii au obiceiul să roadă firele și alte componente ale mașinii, care te pot pune în pericol în trafic. Astfel că, te poți trezi cu daune serioase care necesită reparații de o grămadă de bani la service.

De aceea, specialiștii recomandă să verifici sub capotă în fiecare dimineață, mai ales când e foarte frig afară. Nu durează mai mult de câteva secunde să bați în capotă și să te asiguri că nu sunt animale ascunse.

Acest gest banal cu care te poți obișnui pe timp de iarnă te ajută în două feluri. În primul rând, îți protejezi mașina de pagube costisitoare și, în același timp, salvezi viața animăluțelor care au adormit acolo.

Mecanicii auto știu deja ce îi așteaptă când temperaturile scad sub zero grade. afectate de animăluțe sau de alte probleme.