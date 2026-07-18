De ce trebuie să se teamă Anglia în finala mică împotriva Franței. Statistica este înfiorătoare pentru insulari

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Statistica arată că Franța este favorită să se impună în fața Angliei în finala mică de la Cupa Mondială. Rămâne de văzut dacă se va și întâmpla așa, deoarece este un meci la care jucătorii ambelor echipe vin cu moralul la pământ.

Detaliul care arată că Anglia nu are nicio șansă cu Franța în finala mică

Nu puțini au fost cei care au cerut de-a lungul timpul ca finala mică de la Mondial să nu se mai dispute, deoarece fotbaliștii sunt total deconcentrați după eșecul înregistrat în semifinale. La fel se întâmplă și acum, când pentru medaliile de bronz se vor înfrunta Franța și Anglia.

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Trupa lui Thomas Tuchel este văzută de toată lumea cu șansa a doua, iar statistica întărește acest lucru. Englezii au pierdut ambele finale mici pe care le-au jucat în istorie: 1-2 cu Italia în 1990 și 0-2 cu Belgia în 2018.

În schimb, francezii au câștigat două din cele trei partide de bronz de la Mondiale. Au învins cu 6-3 pe RFG în 1958 și cu 4-2 pe Belgia în 1986, dar au pierdut duelul cu Polonia din 1982, scor 2-3.

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Germania, ”campioana” locurilor 3 la Mondiale

După ce echipa națională a SUA a luat medaliile de bronz în 1930 datorită faptului că a avut o performanță generală mai bună decât Iugoslavia, începând cu ediția 1934 FIFA a hotărât să introducă finala mică.

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În primul joc din istorie pentru locul 3, Germania a învins Austria, scor 3-2. De altfel, nemții sunt reprezentativa cu cele mai multe finale mici câștigate în istorie, reușind să se impună în patru rânduri.

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Iată care au fost cele 21 de finale mici din istoria Cupei Mondiale:

1934 – Germania – Austria 3-2

1938 – Brazilia – Suedia 4-2

1950 – Suedia – Spania 3-1

1954 – Austria – Uruguay 3-1

1958 – Franța – RFG 6-3

1962 – Chile – Iugoslavia 1-0

1966 – Portugalia – URSS 2-1

1970 – RFG – Uruguay 1-0

1974 – Polonia – Brazilia 1-0

1978 – Brazilia – Italia 2-1

1982 – Polonia – Franța 3-2

1986 – Franța – Belgia 4-2

1990 – Italia – Anglia 1-0

1994 – Suedia – Bulgaria 4-0

1998 – Croația – Olanda 2-1

2002 – Turcia – Coreea de Sud 3-2

2006 – Germania – Portugalia 3-1

2010 – Germania – Uruguay 3-2

2014 – Olanda – Brazilia 3-0

2018 – Belgia – Anglia 2-0

2022 – Croația – Maroc 2-1

Ce se întâmplă cu Deschamps și Tuchel după finala mică

Finala mică a Cupei Mondiale 2026 dintre Franța și Anglia va avea loc la miezul nopții de sâmbătă spre duminică, pe Hard Rock Stadium din Miami. Dacă reprezentativa ”cocoșului galic” a cedat fără drept de apel în semifinala împotriva Spaniei, scor 0-2, , scor 1-2.

Acest joc reprezintă , locul său urmând să fie luat după încheierea turneului final de fostul mare fotbalist Zinedine Zidane.

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De partea cealaltă, Thomas Tuchel a fost criticat vehement pentru modul în care a ales să abordeze finalul întâlnirii cu Argentina și i s-a cerut demisia. Cu toate acestea, și pentru EURO 2028.