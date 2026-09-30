De ce U Cluj și FCSB se bat pe Nicolae Stanciu. Comparația pe cifre cu Ianis Hagi

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Nicolae Stanciu este curtat insistent de U Cluj și FCSB. Cifrele mijlocașului din meciul cu Bosnia, în ciuda rezultatului dezamăgitor, 2-4, arată de ce este dorit de cele două cluburi din SuperLiga.

Nicolae Stanciu, cifre mai bun decât Ianis Hagi

După eșecul cu Suedia, 1-2, Gică Hagi a schimbat total echipa pentru meciul cu Bosnia, 1-2, de la București. În primul joc, selecționerul a apelat la Ianis Hagi (27 ani) pentru poziția de mijlocaș ofensiv, în timp ce contra bosniacilor alesul a fost Nicolae Stanciu (33 ani). Cei doi au avut un timp similar în care au activat, Ianis 67 de minute, iar Stanciu 65 de minute, însă cifrele celor doi sunt total diferite.

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Potrivit raportului Wyscout, jucătorul care evoluează în China, la Dalian Yingbo, a fost superior la majoritatea capitolelor. La acțiuni reușite, atribut esențial unui decar în sistemul lui Hagi, Ianis are un procent de 56%, i-a ieșit doar de 22 de ori din cele 39 de reușite. În timp ce Stanciu a înregistrat un procent de 78%, cu 28 de reușite din 36 de tentative.

Căpitanul României de la EURO 2024 domină categoric și la capitolul paselor. A emis 22/25 pase precise (88%), față de cele 16/21 (76%) izbutite de Hagi Jr. Mai mult, la pasele precise înainte, Stanciu a oferit 8/10 (80%), în timp ce mijlocașul lui Alanyaspor a livrat doar 2/4 (50%).

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Pasele înapoi precise nu sunt un reper care să definească rolul unui decar. Doar că, și la acest segment, Stanciu stă mai bine. Cu 6/6 (100%) se poziționează în fața lui Ianis Hagi, care are 5/6 (83%). Însă, pasele în treimea finală, unde mijlocașul ofensiv trebuie să facă diferența, sunt un aspect care contează. Aici, decarul naționalul are reușite 6/7, în timp ce Hagi are 1/1. De asemenea, Stanciu mai are în cont și o pasă cheie, dintr-o singură tentativă, față de Ianis care are 0 la acest capitol.

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Șuturile la poartă sunt adjudecate tot de Stanciu. Cu un singur șut expediat pe spațiul porții, dintr-o singură încercare, îl surclasează pe fostul fotbalist de la Rangers, Alaves și Genk care nu a prins poartă în cele două încercări.

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Ianis Hagi, peste Nicolae Stanciu la doar două capitole

În această comparație, în doar două categorii. Prima, unde înregistrează un succes răsunător, este cea a driblingurilor reușite. Fiul selecționerului are un procent impresionat de 100%. I-au reușit toate cele trei driblinguri inițiate în meciul cu Suedia. Spre deosebite de Nicolae Stanciu, care împotriva Bosniei nu a declanșat vreo acțiune de a-și depăși un adversar într-un duel direct.

Hagi Jr se mai poate lăuda și o intercepție. Aici, din nou, Stanciu este notat cu 0. Numai că, fotbalistul dorit de FCSB și U Cluj începe să câștige teren la duelurile câștigate. La duelurile defensive câștigate are 2/3, spre deosebite de Ianis, cu 1/3, ca la duelurile ofensive câștigate să se impună tot cu 2/3 față de 3/8.

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Nicolae Stanciu, jucătorul lui U Cluj din noiembrie 2026

În ultimele luni, pentru semnătura lui Nicolae Stanciu, care își termină contractul în China în iarnă, s-au bătut U Cluj și FCSB. ca din iarnă să joace pentru echipa antrenată de Cristiano Bergodi (61 ani), informație anunțată în exclusivitate de FANATIK.

„O ştire super exclusivă şi super adevărată. Nicuşor Stanciu s-a înţeles cu U Cluj. După 15 noiembrie semnează şi o să joace la U Cluj. Se va schimba mult paradigma campionatului cu Stanciu la mijloc”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

La auzul acestei vești, Gigi Becali s-a arătat neîncrezător că Nicolae Stanciu s-a înțeles cu U Cluj. Patronul de la FCSB a mărturisit că așteaptă apelul mijlocașului pentru a-i negocia revenirea la clubul roș-albastru.

„Dacă a bătut palma cu U Cluj, să fie sănătos. Mie îmi place de Stanciu. E un băiat cuminte, îmi plac declaraţiile lui, am luat bani mulţi cu el. Am câştigat bani din calificări, am luat 10.000.000 de euro cu el. Eu nu cred că a semnat cu U Cluj. A spus că mă sună. I-o fi dat ăia un apartament, ceva. Să fie sănătos, şi el şi Clujul!”, a spus Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.