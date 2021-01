De ce unii bolnavi cronici nu reuşesc să se programeze pentru vaccinarea anti-COVID. “Sistemul nu îi vede. Nu există registru”

România se află în cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare contra COVID-19, etapă în care printre categoriile de beneficiari se numără bolnavii cronic. Dacă pe hârtie totul sună logic și foarte bine organizat, mulți dintre acești bolnavi au avut surpriza neplăcută de a nu se putea programa la vaccinare pentru că nu apare în sistem ca pacient cronic.

Problema apare la pacienții cu afecțiuni cronice cu vârste sub 65 de ani, pentru că cei cu vârste peste 65 de ani se pot programa indiferent dacă sunt bolnavi cronic sau nu. Dacă există doze disponibile, dar asta este o altă poveste.

De ce nu figurează acești bolnavi în sistem? Unii pentru că s-au tratat doar la privat și nu au decontat niciun serviciu în sistemul național al asigurărilor de sănătate, deci, practic, nu există pentru sistemul național de sănătate, alții pentru că nu au medic de familie, iar alții pentru că baza de date este complicată, stufoasă și neactualizată. Și, desigur, pentru că nu există un Registru Național al Bolnavilor Cronici.

Vaccinarea antiCOVID, greu de programat

Vineri după-amiază au început programările pentru beneficiarii din cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare antiCOVID. Printre aceștia, bolnavii cronici, indiferent de vârstă.

După mai multe probleme legate de nefuncționarea sau funcționarea incorectă a platformei, bolnavii cronici care doresc să se vaccineze s-au înarmat cu răbdare și au încercat să se programeze pentru vaccinare.

Din păcate, mulți dintre ei, majoritatea pacienți cronici cu vârsta sub 65 de ani, s-au trezit că primesc mesajul “persoana nu figurează în evidența noastră”. Mesaj pe care, într-o primă fază l-au primit chiar și medicii de familie care au încercat să-i ajute pe pacienți.

„Nici noi, medicii de familie, în acest moment nu putem face programarea pacienților sub 65 de ani cu anumite boli cronice, dacă sistemul nu îi vede. Încă se lucrează la platformă pentru ca medicii de familie să capete acele drepturi prin care să poată să înscrie pacienții care au anumite boli cronice, dar nu sunt recunoscute în sistem”, declara duminică dr. Gindrovel Dumitra, preşedintele Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale a Medicilor de Familie.

Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), a detaliat pentru FANATIK dificultățile cu care s-au confruntat pacienții cu boli cronice în procesul de programare pentru vaccinarea anti COVID-19.

“Din discuțiile cu colegi și alți pacienți, unii dintre ei au avut mici probleme sau nu au reușit deloc să se programeze prin platforma online sau alții au încercat pe acel număr de Call Center și cumva foarte greu le-a răspuns cineva, alții dimpotrivă au reușit foarte repede să-și facă programarea, inclusiv să facă programarea și celorlalți din familie sau rudelor apropiate.

A fost să spunem așa o necunoscută, în sensul că ba a mers, ba nu a mers, din păcate probabil că, începând din 15 ianuarie, foarte mulți au încercat să folosească platforma în același timp și a cedat, mai ales că știm cu toții, trebuia conectată cu platforma Casei Naționale (de Asigurări de Sănătate n.r.) unde mulți dintre ei nu s-au regăsit ca fiind cronici.

Ceea ce am încercat noi să-i sfătuim și ceea ce am primit și noi ca informație este ca toți cei care nu reușesc să-și facă programare să meargă către medicul de familie pentru că medicul de familie îi poate valida în primul rând și, în al doilea rând, le poate da un document medical prin care să ateste faptul că ei sunt bolnavi cronici.

Să spun sincer, nu că nu m-aș fi așteptat la blocarea sistemului, știm că la noi toate sistemele astea electronice merg foarte greu, apropo de platforma SIUI a Casei Naționale și de celelalte platforme”, a spus Radu Gănescu.

E bine că îi vaccinăm, dar trebuie să îi și tratăm!

Bolnavii cronici au fost cea mai afectată categorie de pacienți în perioada pandemiei, mai spune Radu Gănescu, potrivit căruia vaccinarea este un pas în direcția bună, însă sistemul medical trebuie să se deschidă mai mult pentru acești pacienți, care au nevoie de tratament pentru că bolile de care suferă nu s-au vindecat.

“Vaccinarea îi ajută pe pacienții cronici să se ferească de această nouă patologie, de acest virus și starea lor de sănătate să nu fie afectată și să nu ducă la agravarea stării de sănătate. Din păcate, da, categoria bolnavilor cronici a fost cea mai afectată în această perioadă, mă refer la anul 2020, având în vedere că spitalele în care se tratau aceste pacienți au fost transformate în spitale suport COVID, încă multe dintre ele sunt. Și mă refer la spitalele de pneumoftiziologie sau spitalele de boli infecțioase.

Și atunci mulți dintre acești pacienți ori au fost nevoiți să schimbe medicul sau să schimbe spitalul, să se adreseze în altă parte. Unii dintre ei s-au adresat altor instituții medicale, alții nu au reușit și atunci au rămas în afara sistemului, adică nemonitorizați, nesupravegheați, cu acces îngreunat la serviciile medicale. Și cred că am văzut statistic, uitându-ne că numărul pacienților nonCOVID decedați care în 2020 a fost mai mare decât în 2019. Este o consecință a faptului că mulți dintre ei nu au avut acces la îngrijiri.

Trebuie să ne gândim serios că e bine că ne vaccinăm și că îi vaccinăm, dar pe acești oameni trebuie să îi și tratăm. Adică boala lor cronică nu s-a vindecat, iar ei în continuare o să aibă nevoie de medic specialist, de monitorizare, o sa aibă nevoie de medicamente și de tratament și lucrurile astea le pot face numai într-un sistem care le permite, adică în care accesul nu le este îngrădit.

Ori încă mai sunt pacienți care ajung la medic, își iau tratamentul, dar pentru că sistemul e mai puțin permisiv, nu își fac analizele, mulți dintre ei încearcă să-și facă analizele în privat pentru că nu mai reușesc să și le facă în sistemul public. Dar cei care nu-și permit nu și le fac și atunci pot exista complicații ale bolii, pot exista tot felul de riscuri”, a mai spus președintele COPAC.

Nu există un registru național al pacienților cronici

Potrivit dr. Dumitra, acești pacienți nu se află în evidența Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ca fiind bolnavi cronic, deși medicii de familie trimit lunar raportările cu privire la bolnavii cronic pe care îi au în evidență și îngrijire. De asemenea, mai spune el, pentru unele boli cronice nici nu există registre naționale, ceea ce înseamnă că pacienții care suferă de aceste boli există în evidență doar la medicii de familie.

„Sigur că noi transmitem în fiecare lună către Casa Națională de Sănătate serviciile medicale prestate pentru aceste persoane, dacă sunt prestate, și în același timp și rețelele respective, dar nu sunt cuprinse într-un registru de boală cronică ca atare”, a mai precizat dr. Gindrovel Dumitra.

Despre lipsa unui Registru Național de evidență a pacienților cu boli cronice a scris și Nicoleta Nidelea Vaia, fondatoarea Asociației Suport Mastocitoză România:

“Nu există registru de pacienți cronici!

Nu confundați o amărâtă de bază de date neactualizată de 5 ani cu un registru de pacienți.

Registru de pacienți cronici înseamnă așa per pacient: cod pacient anonimizat, interfețe cu: toate analizele pacientul încărcate, cu menționarea criteriilor de diagnosticare per boală, per pacient (markeri tumorali, mutații genetice, valori anormale pentru standardul de aur per boală, medic curant), boli asociate, date care se actualizează la fiecare control al pacientului.

În România există DOUĂ astfel de registre: cel implementat de fetele minunate de la Dăruiește Viață și al nostru, cel internațional, al celor cu mastocitoză (între 18 și 21 de interfețe per pacient, cca 2-300 de date per pacient).

Registrul este instrument științific.

Nimeni în MS nu știe deci ce e un registru, știu asta pentru că în 5 ani de experiență cu registrul nimeni nu a vrut să mă asculte”, a scris Nicoleta Vaia pe Facebook.

Mai există două situații care au dus la imposibilitatea de a se programa pentru această categorie de bolnavi cronic. Există persoane care pur și simplu nu au medic de familie sau există persoane care s-au tratat numai în sistemul privat de sănătate și nu au beneficiat de rețete sau servicii medicale pentru anumite boli cronice și ei nu sunt „văzuți” în sistem.

„Chiar săptămâna aceasta am fost apelat de diverse persoane care s-au tratat exclusiv în privat și acum se întreabă care este posibilitatea prin care cum pot fi recunoscuți de sistem, astfel încât să aibă dreptul la vaccinare”, a mai spus dr. Gindrovel Dumitra.

Ce soluții au găsit autoritățile?

Într-un final, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat că pacienții cu afecțiuni cronice vor putea fi înscriși în platforma de programări pentru vaccinarea împotriva COVID-19 și de către de către orice medic care îi are în îngrijire, din sistemul public sau privat, nu doar de către medicii de familie.

Astfel, conform unui comunicat de presă transmis duminică de STS, persoanele cu afecțiuni cronice vor putea opta pentru următoarele metode de programare:

1. Individual, direct în platformă;

2. Prin intermediul unui aparținător – pot fi înscrise și programate maximum 9 persoane incluse în a II-a etapă, prin Adaugă beneficiar;

3. Prin intermediul direcțiilor de asistență socială;

4. Prin intermediul medicului cu pacienți cu afecțiuni cronice. Acesta poate înscrie și programa persoane cu afecțiuni cronice sau poate doar să le înscrie, urmând ca acestea să se autentifice pe baza CNP și să se programeze individual. În acest caz, nu este obligatorie interogarea bazei de date a CNAS;

5. Telefonic, în Call Center, la numărul 021.414.44.25.

În același timp, colonelul medic dr. Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat că autoritățile analizează posibilitatea ca un bolnav cronic sub 65 de ani să se poată înscrie singur sau prin call center în platforma de vaccinare, chiar dacă nu se regăsește în baza de date a Casei de Asigurări de Sănătate, iar în când merge la centrul de vaccinare să ducă un document care să confirme afecțiunea de care suferă.

“Dacă nu suntem trecuţi în evidenţă cu o boală cronică, atunci trebuie să apelăm la medicul de familie pentru a ne valida ca fiind persoană cu boală cronică şi ulterior noi individual finalizăm programarea sau telefonic prin call center la numărul de telefon 021.414.44.25 şi operatorii din call-center finalizează programarea, chiar dacă nu suntem în evidenţă în baza de date a CNAS cu o boală cronică. De mâine (luni n.r.) vom analiza posibilitatea să scoatem şi acest filtru de la nivelul medicului de familie şi persoana respectivă să se poate programa şi ulterior la centrul de vaccinare să se prezinte cu un document medical care să ateste că într-adevăr are acea boală cronică. (…) Sunt o serie de disfuncţionalităţi sau mă rog noi am încercat să mergem pe ideea ca fiecare persoană să fie validată că are acea boală cronică prin interogarea bazei de date a CNAS, fie prin intermediul medicului de familie sau al medicului specialist”, a precizat dr. Valeriu Gheorghiţă.