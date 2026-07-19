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Fără precedent: imnul SUA va fi intonat înaintea finalei Spania – Argentina! FIFA se face că plouă

Intră pe site-ul FANATIK pentru a afla care este motivul oficial pentru care la finala CM 2026 se va intona imnul unei țări care nu s-a calificat în ultimul act al competiției.
Dragos Petrescu
19.07.2026 | 19:05
Fara precedent imnul SUA va fi intonat inaintea finalei Spania Argentina FIFA se face ca ploua
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Imnul SUA va fi intonat înainte de startul marii finale de la CM 2026, meci care va fi disputat de Spania și Argentina // FOTO: colaj FANATIK
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Finala CM 2026, partidă care le va avea ca protagoniste pe Spania și Argentina, vine cu o situație fără precedent în istoria competiției. Înainte de startul meciului de pe MetLife Stadium, celebra arenă din New York/New Jersey, va fi intonat imnul Statelor Unite ale Americii, deși naționala americană nu este prezentă în ultimul act al turneului final. Decizia a surprins fanii din întreaga lume și a deschis o dezbatere intensă în jurul schimbării protocolului oficial.

Jennifer Hudson va interpreta imnul SUA înaintea finalei CM 2026 dinte Spania și Argentina

Ceremonia premergătoare ultimului act va fi deschisă de celebra artistă Jennifer Hudson, câștigătoare de Oscar, Grammy, Emmy și Tony. Ea va interpreta imnul Statelor Unite ale Americii, marcând astfel o premieră absolută la Cupa Mondială. Va fi prima ediție în care imnul unei țări neimplicate în finală este inclus în protocolul oficial al unui meci decisiv de la turneul final.

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Până la ediția din acest an, tradiția FIFA a fost una clară: înaintea finalei se intonau doar imnurile celor două pretendente la trofeu. Mondialul din 2026 schimbă însă această regulă, iar imnul SUA, una dintre cele trei gazde ale turneului final și țara care organizează marea finală, va fi auzit înaintea imnurilor Argentinei și Spaniei.

FIFA nu a venit cu o explicație clară în ceea ce privește motivul intonării imnului SUA la finala CM 2026

Deși mulți fani ai sportului rege au legat decizia de faptul că finala se joacă pe teritoriul american, FIFA nu a oferit nicio explicație oficială privind modificarea protocolului. Organizația nu a precizat dacă această schimbare este una excepțională sau dacă ar putea fi repetată la edițiile viitoare ale Cupei Mondiale.

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În comunicatul prin care a fost anunțată ceremonia de închidere, cei de la FIFA s-au limitat la a dezvălui numele artiștilor care vor performa și au subliniat că show-ul va „închide cercul” competiției printr-o combinație de muzică, cultură și fotbal, celebrând parcursul celor 48 de echipe participante în cele trei țări gazdă. Totuși, în niciun moment nu a fost justificată includerea imnului american și nu s-a făcut nicio referire la diferențele față de ceremoniile din finalele precedente.

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Decizia luată de FIFA a stârnit numeroase controverse în rândul suporterilor

Decizia FIFA a generat reacții puternice în rândul fanilor și specialiștilor. Mulți dintre ei au criticat faptul că se pune accent pe o țară a cărei echipă națională nu a ajuns în finală și au amintit că nici în Rusia 2018 sau în Qatar 2022 nu au fost intonate imnurile țărilor gazdă înaintea ultimului meci al competiției. Sigur, acest lucru este valabil pentru toate edițiile precedente ale turneelor finale de CM, ale căror țări organizatoare nu au ajuns până în ultimul act.

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Un alt element contestat a fost faptul că Mondialul din 2026 a fost organizat în trei țări, mai exact SUA, Canada și Mexic, însă doar imnul american a fost inclus în protocolul finalei, o alegere care a alimentat discuțiile despre o „americanizare” a competiției.

Pe rețelele de socializare, numeroși utilizatori au asociat decizia cu alte noutăți introduse la actuala ediție, precum primul show muzical din pauza unei finale de Cupă Mondială, eveniment inspirat de spectacolul tradițional de la Super Bowl. Pentru mulți, includerea imnului SUA este încă un semn că FIFA a adoptat elemente specifice culturii sportive americane în structura evenimentului.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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