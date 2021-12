De ce vinde Mircea Dinescu puloverul de la Revoluție! Ce crede despre momentul decembrie 1989

Poetul Mircea Dinescu nu a ezitat prea mult și a transmis că vrea să vândă puloverul cu care a fost la Revoluţia din 1989. Acesta a precizat în glumă că doreşte ca, în vremea capitalismului, să câştige şi el ceva.

Invitat la emisiunea Insider Politic de la , acesta a fost întrebat și despre puloverul pe care l-a purtat în timpul evenimentelor din decembrie 1989.

De ce vinde Mircea Dinescu puloverul pe care l-a purtat la Revoluție!

“Îl am pe undeva şi aş vrea să îl scot la licitaţie. În vremea capitalismului să câştig şi eu măcar ceva, că mulţi tâmpiţi îşi închipuie pe internet, ”Dinescu, la Revoluţie ţi-ai luat.”..

Eu am vrut să nu fiu umilit de această lume în care am intrat şi nu am crezut vreodată că o să trăiesc în capitalism.

Eu am crezut că vine tovarăşul Iliescu şi face un comunism cu faţă umană. A făcut un capitalism cu faţă inumană”, a declarat Mircea Dinescu.

Interesant este că Mircea Dinescu nu crede că Ion Iliescu a conspirat în 1989 pentru . Mai mult decât atât, poetul a ținut să explice că nu l-a cunoscut pe cel care avea să devină preşedinte al României, înainte de Revoluţie.

Cu toate acestea, Dinescu este convins că dacă Iliescu nu ar fi apărut , el şi alţi participanţi ar fi fost împuşcaţi de oamenii care îi fuseseră fideli lui Nicolae Ceauşescu.

“Foarte multă lume, acum, tot felul de imbecili, şi pe internet, ”Dinescule, cu Iliescu ai pus la cale”. Eu nu l-am cunoscut pe Ion Iliescu înainte de 89. Ştii de unde ştiam de el? De la Europa Liberă. Ascultam Europa Liberă în fiecare seară.

La Europa Liberă se spunea că o să vină în România în locul lui Ceauşescu un activist de partid mai luminat, care a fost coleg cu Gorbaciov, ceea ce nu era adevărat, nu a fost Iliescu coleg cu Gorbaciov”, a afirmat Dinescu.

“Ideea că Ion Iliescu şi cu alţi oameni au conspirat este o prostie. Ceauşescu nu admitea nicio disidenţă în cadrul partidului. A fost un tip care a mârăit, mureai pur şi simplu.

Iliescu nu era un om foarte curajos, bine, nu voia să moară, că se murea dacă erai în zona aia. Şi a stat pitulat la Editura Tehnică până în 89. El a apărut în 89, pe 22 decembrie, după ce am apărut noi la televizor, după o oră”, a mai explicat Mircea Dinescu.