De ce vor un avocat, un filosof și un fost angajat al Crucii Roșii să lupte contra Rusiei în Ucraina. Și cum au fost împiedicați de guvernele țărilor lor

La scurt timp după începutul invaziei Rusiei în Ucraina, autoritățile de la Kiev au lansat un apel pentru voluntari din toată lumea, care să vină să lupte alături de armata ucraineană. A fost înființată o Legiune Internațională, iar ambasadele Ucrainei din toată lumea au primit instrucțiuni clare cu privire la procedurile de înrolare.

De ce vor un avocat, un filosof și un fost angajat al Crucii Roșii să lupte contra Rusiei în Ucraina

Când Rusia a lansat atacul asupra Ucrainei, Ottah Abraham, un nigerian în vârstă de 27 de ani, a fost furios. A luat telefonul și a scris pe Tweeter că vrea să se alăture celor ce apără Ucraina.

Ottah Abraham este absolvent al facultății de filosofie și trăiește la circa 8.700 de kilometri de , într-un mic apartament din Lagos, principalul oraș din Nigeria.

Și este unul dintre sutele de africani, din țări precum Nigeria, Kenya, Senegal, Africa de Sud sau Algeria, care au anunțat că vor să ia armele în mâini și să meargă să lupte contra Rusiei. O parte dintre aceștia, comentează , decid să devină voluntari în Ucraina din cazua perspectivelor foarte modeste din țările lor de origine.

„Știu că acolo este un război adevărat, nu o joacă de copii”, spune un voluntar african, „dar a fi soldat în Ucraina poate fi mai bine decât a rămâne aici în țară”, adaugă acesta. „Probabil că, după ce războiul se va termina, mi se va permite să rămân în Ucraina și, în plus, voi fi un erou care a luptat împotriva acestui dușman de netăgăduit”, mai spune tânărul.

„Acum e vorba de a-l bate pe bătăușul clasei”

Un alt voluntar african pentru Ucraina, pe nume Kereti Usoroh, locuiește în capitala Nigeriei, Abuja. El spune că ceea ce-l motivează să meargă la război nu are legătură cu situația financiară sau cu posibilitatea de a primi cetățenia unei țări europene, fie aceasta și răvășită de războiul pornit de Rusia. „Am deja o viață confortabilă aici. Iar dacă aș vrea să merg în Europa, aș putea să merg la studii, nu la război”, spune avocatul Kereti Usoroh, în vârstă de 29 de ani.

„Dar acum e vorba de a-l bate pe bătăușul clasei – o nedreptate contra unuia singur este o nedreptate contra tuturor”, mai spune el.

Astfel de sentimente printre tinerii africani au fost de natură să-i bucure pe diplomații ucraineni și, la câteva zile după apelul prședintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a chemat din toată lumea să se alăture apărării țării sale contra agresiunii Rusiei, zeci de tineri s-au adresat ambasadei de la Abuja, cerând să se înroleze pentru front.

Cum împiedică guvernele africane înrolarea voluntarilor pentru Ucraina

Doar că țările lor de origine nu văd cu ochi buni aceste înrolări de voluntari pentru Ucraina. Așa că ambasada ucraineană din Nigeria, la fel ca altele din Africa, a fost nevoită să frâneze acest proces, având în vedere că multe guverne de pe continent sun împotriva plecării cetățenilor lor pe frontul din Ucraina.

„Nigeria descurajează folosirea mercenarilor oriunde în lume și nu tolerează astfel de recrutări”, a anunțat, într-o declarație, ministrul de externe al Nigeriei, Geoffrey Onyeama.

În replică, Bogdan Soltis, un oficial al ambasadei Ucrainei în Nigeria, a declarat că țara sa nu îi plătește pe tinerii din Africa pentru a lupta în Ucraina și că voluntarii trebuie să-și plătească singuri drumul pentru a ajunge în Europa. „Este o linie subțire între voluntarii străini și mercenari”, a mai declarat acesta, citat de BBC. Ulterior, Soltis a explicat că au fost îndrumați să-i respingă pe tinerii voluntari care merg la ambasada Ucrainei.

Senegal este o altă țară care a transmis cetățenilor săi un avertisment împotriva înrolării pentru frontul din Ucraina, iar ambasadorului Kievului i s-a cerut să șteargă o postare pe Facebook prin care făcea apel la voluntari senegalezi, pe care îi chema să lupte contra invaziei Rusiei. Oficialii senegalezi au declarat că recrutarea de voluntari este ilegală și de natură să fie pedepsită de lege.

Apelurile pentru voluntari, retrase de pe siteurile ambasadelor din Africa

Și Ministerul de Externe din Algeria a emis un ordin similar către ambasada Ucrainei la Alger. „Țara mea spune că nu am voie să merg ca voluntar în Ucraina. Am încercat să scriu ministerului de externe algerian, dar nu am primit niciun răspuns. Însă voi încerca din nou”, a declarat un algerian de 28 de ani, pe nume Belhadj Hani Amir. „Vreau să merg în Ucraina, dar sper de asemenea ca acest război să se încheie cât mai curând posibil”, a adăugat tânărul.

Iar Liubov Abravitova, ambasadoare a Ucrainei în Africa de Sud, Mozambic și Botswana a declarat că sute de oameni din toată zona de sud a Africii și-au exprimat intenția de a merge ca voluntari în războiul contra Rusiei sau de a participa la operațiuni umanitare. Dar, a explicat aceasta, nu a putut deocamdată să le răspundă voluntarilor, pentru că încă așteaptă instrucțiuni de la guvern, în condițiile în care Africa de Sud are o lege extrem de restrictivă cu privire la mercenari.

De fapt, siteul oficial al Ucrainei pentru recrutarea de voluntari în Legiunea Internațională, care oferă informații de contact pentru doritorii din întreaga lume, nu mai include adresele ambasadelor din țările africane. Iar un reprezentant al echipei care operează siteul dedicat voluntarilor a confirmat, pentru BBC, că unele țări din Africa au fost excluse de pe pagina de internet din cauza unor restricții legale.

Câți prieteni are Putin în Africa

Algeria, Senegal și Africa de Sud se numără printre cele 17 țări africane (dintr-un total de 54) care s-au abținut la votul de la Organizația Națiunilor Unite prin care a fost condamnată invazia Kremlinului în Ucraina, motivându-și abținerea prin dorința de a nu-și antagoniza Rusia.

Iar Kremlinul nu duce lipsă de susținători în Africa, având în vedere că Moscova și-a extins influența pe acest continent în ultimii ani, mai ales din punct de vedere militar, prin ajutorul dat unor țări precum Republica Centrafricană, Libia, Mali sau Sudan în lupta lor contra milițiilor islamiste rebele. Iar o înregistrare video cu soldați ai Republicii Centrafricane care cer să se alăture „fraților ruși” în războiul contra Ucrainei a circulat recent pe rețelele sociale. Cu toate acestea, notează BBC, sursa înregistrării nu a putut fi verificată, iar oficialii țării africane nu au făcut niciun comentariu cu privire la filmare.

Vinerea trecută, ministrul apărării din , Serghei Șoigu, a anunțat că peste 16.000 de luptători din Orientul Mijlociu au mers ca voluntari pentru a lupta alături de armata rusă, însă nu a precizat dacă între aceștia se află și persoane din Africa de Nord.

Dar în condițiile în care guvernele din Africa s-au manifestat categoric împotriva recrutării de voluntari dintre cetățenii țărilor lor, nu este limpede dacă vreo persoană de origine africană a ajuns deja pe frontul din Ucraina. Iar un oficial însărcinat cu înrolarea voluntarilor a declarat că nu a ajuns încă niciun african.

Nemulțumire printre potențialii voluntari

Însă pentru unii, precum David Osagie Adeleke din orașul nigerian Oyo, aceasta este o știre devastatoare. Tânărul de 21 de ani, care anterior a lucrat la Crucea Roșie, în echipe de intervenție și salvare de urgență, se pregătise pentru a se înrola acum în postura de combatant, după ce și-a adunat actele necesare, inclusiv o scrisoare de recomandare.

„Am mers la poliție pentru a procura documentele necesare”, a spus tânărul, explicând că un cazier curat este una dintre cerințele pentru înrolare. „Sunt dezamăgit că, acum, ni se spune de la Ambasada Ucrainei că nu mai sunt luați și africani”. Și, având în vedere că nu a primit răspuns de la ambasada Ucrainei, tânărul David Osagie Adeleke caută acum rute alternative pentru a ajunge în Europa și a mers la un interviu la ambasada Poloniei în Nigeria.

La rândul său Prince Nkem Nduche, unul dintre tinerii care au vrut să se înroleze la ambasada Ucrainei din Abuja, cunoaște bine situația din Ucraina și avea motive personale să meargă să lupte contra Rusiei. El a petrecut o perioadă în această țară, are dublă cetățenie și chiar a fost înscris la o acadmie militară din Rusia. Dar la scurt timp după ce a început studiile a fost arestat sub acuzația că este spion, acuzație bazată pe faptul că ar fi fost văzut la ambasada Stetlor Unite.

El a povestit că a fost nevoit să fugă din Rusia, în urmă cu șapte ani, și a reușit să facă acest lucru exact prin Ucraina. Așa că, spune el, ar lupta bucuros contra Rusiei, dar pare a se fi resemnat cu interdicția impusă de guvernul Nigeriei. „Aș vrea să merg pe cont propriu, dar dacă guvernul nigerian spune că nu putem merge… mă voi supune”, a încheiat Prince Nkem Nduche.