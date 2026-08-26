De ce vrea FCSB ca Universitatea Craiova să o elimine pe Ararat și să joace în Europa League

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Universitatea Craiova are parte de o toamnă extrem de aglomerată după calificarea în Europa League, iar programul european poate deveni un avantaj important pentru rivalele din SuperLiga. Prima echipă care poate profita este chiar FCSB, care urmează să se dueleze cu trupa lui Coelho în campionat la doar câteva zile după primul meci european al oltenilor. Chiar Mihai Stoica a recunoscut deschis, în exclusivitate la „MM la FANATIK”, că își dorește ca Universitatea să ajungă în grupa de Europa League și să aibă un program cât mai încărcat.

Craiova, condamnată la maraton? FCSB poate profita de programul infernal al campioanei

Universitatea Craiova va avea un calendar extrem de aglomerat în perioada următoare, iar acest lucru poate reprezenta o armă pentru adversarele din SuperLiga. În cazul FCSB, situația este și mai interesantă, pentru că duelul direct cu „Știința“ vine exact într-un moment în care oltenii vor trebui să gestioneze și meciurile europene.

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Craiova va disputa primul meci din faza principală a Europa League în perioada 16-17 septembrie, iar la doar câteva zile distanță, pe 19 sau 20 septembrie, este programat derby-ul cu FCSB, pe terenul oltenilor. Practic, echipa lui Filipe Coelho poate ajunge să joace două partide extrem de importante în decurs de numai trei zile.

Situația ar fi cu totul diferită în cazul în care Universitatea ar ajunge în Conference League. Faza principală a competiției ar lua startul abia pe 15 octombrie, iar oltenii ar avea, astfel, o perioadă mult mai lungă pentru pregătire și recuperare înaintea duelului cu FCSB. În plus, Conference League presupune șase partide în faza principală, în timp ce Europa League vine cu opt meciuri. Două partide în plus înseamnă automat un calendar mai încărcat, încă o deplasare și mai puține zile de recuperare.

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FCSB mai primește un avantaj! Craiova nu-l va avea nici pe Adrian Rus pentru derby

Programul încărcat nu este singura problemă pe care Filipe Coelho va trebui să o gestioneze înaintea duelului cu FCSB. Universitatea Craiova nu se va putea baza nici pe Adrian Rus, unul dintre oamenii importanți din defensiva oltenilor.

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Fundașul s-a accidentat în partida cu FC Voluntari și va lipsi aproximativ o lună de zile, astfel că . Absența lui Rus vine într-un moment în care Coelho va avea nevoie de toate resursele pentru a face față unui program în care meciurile se succed la un interval foarte scurt. Astfel, FCSB poate avea în față o Craiova care va veni după un meci european disputat cu doar câteva zile înainte, dar și fără una dintre variantele importante din defensivă.

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Mihai Stoica vrea Craiova în Europa League! Motivul are legătură directă cu FCSB

Mihai Stoica știe foarte bine ce înseamnă . FCSB a trecut în ultimele sezoane prin perioade în care a fost nevoită să joace constant în campionat la doar câteva zile după partidele europene. Oficialul roș-albaștrilor și-ar dori acum ca și Craiova să se confrunte cu același ritm infernal.

„Craiova e calificată. Craiova este calificată în Europa League. Eu asta mi-aș dori. Vreau să vedem parcursul unei alte echipe din SuperLiga în Europa League. Vreau să aibă meci cu noi la trei zile după ce joacă în Europa League”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

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Cum ar putea arăta programul Universității Craiova în luna septembrie, dacă ajunge în grupa de Europa League: