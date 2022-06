De ce Ziua Eroilor e sărbătorită odată cu Înălțarea Domnului. Ce se face pentru sufletele celor care au murit pentru patrie

Înălțarea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin ortodox. În România, odată cu această mare zi de celebrare, este sărbătorită și Ziua Eroilor, de departe cea mai importantă comemorare a celor care s-au jertfit pentru țară. Cum a ajuns, însă, comemorarea românilor căzuți la datorie pentru țară, să fie celebrată odată cu ziua Înălțării?

Întâi de toate, trebuie știut faptul că Înălțarea Domnului nu are o dată stabilă în calendar. Asta pentru că Paștele însuși nu este o sărbătoare care are o dată fixă de la an la an. Iar Înălțarea este sărbătorită întotdeauna la 40 de zile după momentul Învierii Domnului. Anul acesta, spre exemplu, Înălțarea este celebrată de către credincioși în data de 2 iunie.

ADVERTISEMENT

Cum a apărut ziua comemorării ostașilor în România și peste hotare

Comemorarea eroilor căzuți pentru patrie a apărut ca o necesitate în urma primei conflagrații mondiale. Niciodată în istorie nu mai avusese loc un război atât de violent și de extins, care să ia viețile a zeci de milioane de oameni. Și România a pierdut aproximativ un milion de oameni în cei patru ani de conflict din prima parte a secolului trecut.

Astfel, urmând tradiția europeană, și în țară s-a ajuns la concluzia că este nevoie de o zi specială, în care să fie comemorați toți cei care au pierit pe câmpurile de luptă. Nu doar tradiția, însă, ci și legea. Asta pentru că Tratatul de la prevedea ca statele semnatare să se îngrijească de mormintele celor îngropați pe teritoriile proprii, dar și de operele comemorative.

ADVERTISEMENT

Astfel, fiecare țară care a semnat tratatul se găsea în poziția în care nu doar să aibă grijă de locurile de veci ale celor trecuți la cele veșnice, dar și să le cinstească memoria așa cum se cuvine.

Cum a ajuns Ziua Eroilor să fie sărbătorită de Înălțarea Domnului în România

Decizia ca Ziua Eroilor să fie comemorată odată cu Înălțarea Domnului apare în 1920. Decretul 1913 din data de 4 mai a anului respectiv arată că ”Comemorarea eroilor căzuți în răsboi se va face, în fiecare an, în ziua înălțărei Domnului nostru Isus Christos, din luna Maiu, când Floarea este mai bogată.”

ADVERTISEMENT

Mai mult, următorul articol din decret arată cât de importantă va fi această comemorare: ”va fi serbată în toate comunele țărei printr’un parastas, prin procesiuni și serbări cu caracter național și patriotic după un program stabilit de societatea „Mormintele eroilor căzuți în răsboi“, și la care vor luà parte toate instituțiile de Stat și particulare.”

Ulterior, la câteva luni distanță, a fost reconfirmată data de celebrare a eroilor neamului. Legea pentru cinstirea memoriei eroilor căzuți, din 24 august 1920 (promulgată în 2 septembrie 1920) sugerează că Ziua Eroilor va fi celebrată odată cu Înălțarea Domnului și va fi sărbătoare națională.

ADVERTISEMENT

Odată cu cel de-al Doilea Război Mondial, data de comemorare a eroilor a fost reconfirmată prin decretul-lege 2533 din data de 1 august 1940. Acesta prevede că ”comemorarea Eroilor căzuți în războiu, se va face în fiecare an la „Ziua Înălțării Domnului“, care este decretată ca sărbătoare națională, sub denumirea de „Ziua Eroilor“.”

ADVERTISEMENT

Regimul comunist a schimbat data comemorării eroilor

În 1948, însă, după instaurarea regimului comunist în România, data comemorării eroilor a fost schimbată. În primul rând, pentru a înlătura legătura dintre acestea și marea sărbătoare ortodoxă, iar în al doilea rând, pentru ca noua dată să coincidă cu Ziua Victoriei impusă de Uniunea Sovietică.

Astfel, data Zilei Eroilor a devenit 9 mai, iar ziua urma să fie ”sărbătorită atât în tot cuprinsul țării cât și în străinătate de autoritățile românești, potrivit unui program aprobat de Președinția Consiliului de Miniștri, după propunerile Ministerelor Apărării Naționale și Afacerilor Interne.” O nouă reconfirmare a datei de 9 mai a avut loc odată cu decretul 117/1977.

Autoritățile au luat decizia de a reveni la data inițială de comemorare a Zilei Eroilor după Revoluția din 1989. În 1995, prin legea 48, era proclamată Ziua Eroilor ca sărbătoare națională a poporului, celebrată în cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști, adică în ziua Înălțării Domnului.

Ce se face de Ziua Eroilor în memoria celor care au murit pentru patrie

Ziua Eroilor este comemorată cu fast și solemnitate în întreaga țară, iar Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (aflat în subordinea Ministerului Apărării Naționale), alături de alte instituții, se ocupă anual de programul manifestărilor care au loc în această zi.

În orașele țării au loc diverse ceremoniale militare și religioase. De asemenea, prin intermediul Ministerului Educației sunt organizate evenimente și în școli și licee privind comemorarea Zilei Eroilor.

Acolo unde este cazul, au loc ceremonii solemne la mausolee, dar și la cimitire, parcele de onoare și monumente de război; aici, de regulă, diverse oficialități locale depun coroane de flori. În plus, la ora prânzului, în toate lăcașele de cult se trag clopotele, în memoria eroilor căzuți pentru patrie. În alte instituții publice este păstrat un moment de reculegere, tot la ora 12:00. Comemorările festive încep odată ce a fost oficiată slujba Sfintei Liturghii cu ocazia Înălțării Domnului.

Un eveniment important a avut loc în data de 24 noiembrie 2018. În anul de comemorare a centenarului, Patriarhul Daniel a oficiat o slujbă de pomenire a eroilor români, chiar la . În acest lăcaș de cult a fost așezată sub Sfânta Masă a Altarului o listă cu numele tuturor eroilor români care au murit în apărarea țării. Se găsesc aici ostași căzuți în Războiul de Independență, în Războaiele Balcanice dar și în ambele războaie mondiale. Tot pe această listă sunt trecute și numele făuritorilor Marii Românii, de la 1918.