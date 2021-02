De cine a fost flancată Diana Șoșoacă la protestul de la Lupeni. Personaje controversate, prezente în mulţime

Diana Șoșoacă a fost o prezență vulcanică la mitingul pentru cei 80 de mineri care s-au blocat în subteran. În timpul protestelor au putut fi observați oameni controversați lângă fosta membră a partidului AUR. Unul dintre personaje este un interlop care a comis mai multe fapte grave. În 2016 a bătut o fată care a ajuns de urgență la spital.

În weekend, sute de oameni s-au strâns în faţa sediului Exploatării Miniere Lupeni pentru a-şi arăta susţinerea faţă de cei peste 80 de mineri care s-au blocat în subteran. Aceștia erau nemulţumiţi de întârzierile salariale şi de situaţia îngrijorătoare în care se află Complexul Energetic Hunedoara.

Senatorul Daniela Şoşoacă, fostă membră AUR, a fost prezentă în mijlocul evenimentelor și a cerut „să se dea drumul la toate minele din ţară, pentru că există soluţii economice”. La manifestări au fost prezenți și câțiva oameni certați cu legea în trecut.

Ce personaje controversate au stat lângă Diana Șoșoacă la mitingul de la Lupeni

O serie de politicieni, toți de la PSD, s-au aflat la protest. Printre aceştia au putut fi observați primarul Lupeniului, Lucian Resmeriţă, fratele său, senatorul Cristian Resmeriţă, parlamentarii Ilie Toma, Viorel Sălan, Natalia Intotero și Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

Diana Şoşoacă s-a plâns în fața protestatarilor că nu este lăsată să coboare în subteran. Aceasta a transmis că se va întoarce la Lupeni pentru a intra în mină în momentul când va primi aprobarea conducerii Complexului Energetic Hunedoara.

După ce a cerut să se dea drumul la toate minele din ţară, Şoşoacă a vorbit la protest și despre tema restricţiilor impuse în contextul pandemiei de Covid 19.

„Pandemia a luat sfârşit. Nu mai există pandemie în România, cum nu mai există la nivel mondial.(…)Le-am spus tuturor, hai, jos masca pentru că nu are rost”, a spus Şoşoacă.

Nici ea, nici primarul Lucian Resmeriţă nu au purtat mască, iar câţiva dintre politicienii prezenți le-au urmat exemplul. Printre personajele aflate în timpul mitingului în preajma Dianei Şoşoacă a fost interlopul Sorin Palesică, conform Adevărul.ro

Personaje controversate lângă Diana Șoșoacă la mitingul pentru mineri. Cine este Sorin Palesică?

În februarie 2016, Palesică a snopit în bătaie o tânără şi a agresat alte 2 persoane într-un local din Straja. Până la urmă, acesta a rămas în libertate, după ce victimele şi-au retras plângerile.

Palesică este recidivist. El fusese condamnat la 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru tentativă de omor şi pentru lipsire de libertate în anii 2000, conform sursei citate.

Pe 7 februarie 2016, Miruna Inel, salvator montan în cadrul formației Salvamont Lupeni, a fost bătută de Sorin Palesică. Scandalos este ca la incident a asistat fără să intervină un jandarm montan, aflat în timpul liber. Tânăra agresată a fost transportată la Spitalul Municipal Lupeni și, ulterior, transferată la Spitalul de Urgență din Petroșani.

“Am asistat cum fiica mea este dusa de colegii nostri de la SMURD la spital. Ea mi-a zis doar ca l-a rugat pe acel individ sa se linisteasca si a fost batuta, restul am vazut pe inregistrari. Azi-dimineata, cand am plecat de acasa, pot sa va spun doar ca avea fata tumefiata, ochi vanat si se vaita de dureri de cap, avand un traumatism in zona occipitala, ca are tulburari la mers, este ametita si nu vede bine”, declara la acea vreme Sorin Inel, tatăl tinerei, conform ProTV.

Câteva luni mai târziu, însă, fata și-a retras plângerea, iar procesul penal împotriva lui Palesică a încetat.

Februarie e luna cu probleme pentru Palesică. A comis o nouă infracțiune în 2020

Interlopul din Valea Jiului a fost lovit cu un nou dosar penal anul trecut, tot în luna februarie. De data aceasta, pentru că a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest. Palesică fusese oprit în trafic, în Deva.

„La data 04.02.2020, în jurul orei 04:00, poliţiştii rutieri au oprit în trafic un bărbat în vârstă de 37 de ani, din municipiul Lupeni, care conducea un autoturism pe strada Mihai Eminescu, din municipiul Deva.

La solicitarea polițiștilor, bărbatul a refuzat se supună testării cu aparatul etilotest, precum şi procedurii de prelevare de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemie”, a declarat atunci purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Nițu.

Primarul Lucian Resmerița a fost prezent lângă Diana Șoșoacă la protest

Mai multe suspiciuni și dosare DNA au plutit în ultimii ani în jurul familiei primarului din Lupeni. Senatorul Cristian Resmeriță și fratele său, Lucian Resmeriță, au fost chemați în fața instanței de la Petroșani pentru anularea unui contract încheiat de Cristian Resmeriță, pe vremea când era deputat, cu fratele Lucian Resmeriță. Contractul s-a derulat pe banii statului.

”Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul lui Cristian Resmeriță, deputat în Parlamentul României. Cristian Resmeriță a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de deputat, a încheiat contractul civil nr.529/2009 prin care fratele său, Lucian Marius Resmeriță, a fost angajat în funcția de consilier în cadrul Biroului Parlamentar nr.275 din localitatea Vulcan, județul Hunedoara”, arăta Agenția Națională de Integritate.

Tatăl lui Lucian Resmerița a fost acuzat de corupție. A fost primar timp de 16 ani în Lupeni

Tatăl celor doi a fost primar în Lupeni între 2000 și 2016. Procesul în care Cornel Resmeriţă, a fost acuzat de infracţiuni de corupţie, s-a derulat cu dificultate, după ce fostul primar a arătat că este prea bolnav pentru a se prezenta în faţa instanţei. Dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Hunedoara în noiembrie 2016 şi a suferit o serie de amânări şi suspendări.

Cornel Resmeriţă a fost acuzat că împreună cu fostul şef al Compartimentului de Achiziţii de la Primăria Lupeni, Alin Condoiu, ar fi atribuit ilegal societăţii Termogaz Company un contract în valoare de aproape 11 milioane de lei, finanţat cu fonduri ale Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, se arată în dosarul instrumentat de Direcţia Naţională Anticoruţie.

„Acest contract a fost atribuit de Cornel Resmeriţă şi Alin Condoiu cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, prin alegerea procedurii de negociere fără publicarea unui anunţ de participare şi prin omisiunea de a estima valoarea contractului, fapt ce a dus la supraevaluarea preţului cu suma de 3.364.144 lei, sumă ce reprezintă atât un prejudiciu adus bugetului primăriei Lupeni, cât şi un folos necuvenit obţinut de SC Termogaz Company SA”, informa Direcţia Naţională Anticorupţie, potrivit Adevărul.