De cine se teme Adrian Mititelu la meciul FC U Craiova – FC Voluntari: „Ne-a păcălit și în tur!”. Ce spune de play-off. Video Exclusiv

FC U Craivoa 1948 e pe val în SuperLiga, în timp ce FC Voluntari e total ieșită din formă. Cu toate acestea, patronul oltenilor, Adrian Mititelu, a intervenit telefonic și a dezvăluit că se teme teribil de meciul cu ilfovenii.

Adrian Mititelu are emoții înainte de FC U Craiova – FC Voluntari. De cine se teme patronul oltenilor: „E mai greu decât cu Rapid”

FC U Craiova 1948 – FC Voluntari este meciul care va trage cortina peste etapa cu numărul 26 din SuperLiga. Partida este programată luni, 20 februarie, de la ora 20:00. Clubul lui Adrian Mititelu a anunțat că va .

„Meci foarte greu. Noi vorbim de Sepsi, dar meciul cu Voluntari mi se pare mai greu decât cel cu Rapid. Rapid iese la joc sau alte echipe mai puternice, cu suporteri, care vor să joace fotbal. Cei de la Voluntari sunt o carapace foarte bine organizată și cu contraatacuri foarte periculoase, cu jucători de viteză”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Patronul oltenilor consideră că principalul atu al ilfovenilor este antrenorul Liviu Ciobotariu, chiar dacă FC Voluntari traversează o criză de formă. Are patru înfrângeri din patru partide în 2023 și este la doar un punct deasupra zonei roșii a clasamentului.

„Foarte bun. (n.r.- Liviu Ciobotariu) E și un om cumpătat. E un tip foarte realist după meciuri și când pierde și câștigă, foarte echilibrat. Ne-a citit și ne-a păcălit foarte bine și în tur. Când ei erau căzuți și doar pe noi ne-au bătut. Am fost primii din campionat pe care i-au bătut și noi eram într-o pasă bună.

Mi-e tare frică de meciul ăsta. Nici nu vă pot explica. E atipic pentru noi. Pentru că e o echipă rănită, sunt disperați de puncte, au intrat în zona aia nasoală. Dacă îi batem pe FC Voluntari, chiar cred în play-off”, a conchis patronul celor de la FC U Craiova 1948.

Mititelu nu renunță la punctele cu Sepsi

Deși Comisia de Disciplină a FRF a decis ca meciul Sepsi – FC U Craiova 1948 să fie câștigat de covăsneni la „masa verde”, Adrian Mititelu nu renunță .

„Nu poți să iei o decizie împotriva unei persoane, să îi cauzezi prejudicii și să nu poată să se apere. Eu trebuie să mă duc la TAS înainte de a se termina campionatul regular. Altfel ni se încalcă accesul la justiție. Președintele Burleanu vorbește de câte ori are ocazia că la Federație există o jurisdicție OK, transparență, că respectă drepturile și libertățile. De două zile am cerut motivarea.

Am aflat pasaje din motivare de prin presă, dar noi nici acum nu am primit-o. Altfel este abuz în serviciu! Faptul că eu nu beneficiez de căile prevăzute de lege și de regulament este abuz în serviciu. Oricum e de plângere penală ce au făcut ei”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

