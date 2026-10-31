De cine se teme Cristiano Bergodi de la FCSB. Antrenorul lui U Cluj a rostit 3 nume: „E foarte bun”

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FCSB are trei victorii consecutive în campionat sub comanda lui Reghecampf, chiar dacă în Cupa României a pierdut împotriva Gloriei Bistrița, formație ce evoluează în divizia secundă. Următoarea adversară din campionat este Universitatea Cluj, iar Cristiano Bergodi (62 de ani) nici nu ia în calcul partida de la Bistrița în analiza sa. Mai relevant pentru italian este meciul cu Rapid, iar tehnicianul „studenților” a numit trei fotbaliști cruciali prin care FCSB își creează ocaziile.

Ei sunt cei trei adversari evidențiați de Bergodi înainte de U Cluj – FCSB

La conferința de presă premergătoare duelului cu FCSB, Cristiano Bergodi a scos în evidență trei nume din echipa roș-albaștrilor. Ricardo Pădurariu și Valentin Crețu sunt principalele pericole din echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, întrucât cele mai multe ocazii se creează în zonele lor. De asemenea, el a rostit și numele altor fotbaliști, precum Cisotti, Joao Paulo sau Miculescu.

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„Mulți jucători sunt aceiași, avem omogenitate și eu cred că putem face un meci bun. Important este să nu facem greșeli superficiale, dar eu cred că suntem pe drumul cel mai bun. Boutoutaou e unul dintre jucătorii buni de la mijloc în sus, zona în care echipa își creează ocaziile, împreună cu cea a fundașilor laterali, cu Pădurariu, care e foarte bun în banda stângă și Crețu în partea dreaptă.

De la mijloc în sus FCSB are jucători buni, mai ales cei trei din spatele atacantului, pentru că joacă un sistem apropiat de al nostru, dar după, normal, structura se modifică în dinamica jocului. Din ceea ce am văzut, se remarcă Cisotti, Joao Paulo, Miculescu sau Boutoutaou, care a făcut diferența cu Rapid, când a intrat în spatele vârfului. Atunci, trebuie să avem grijă, să fim o echipă compactă și să nu lăsăm spații mai ales pe contraatac, deoarece este o echipă cu jucători care ajung în careu când pleacă pe tranziție, pentru că au tehnică și trasee bine stabilite”, a explicat Cristiano Bergodi.

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Cristiano Bergodi nu se lasă păcălit de înfrângerea FCSB-ului cu Gloria Bistrița

După trei victorii consecutive în SuperLiga României, Antrenorul lui FCSB a ales să înceapă meciul din Cupa României cu garnitura secundă, însă rezervele nu s-au ridicat la nivelul titularilor, iar Gloria Bistrița s-a impus cu scorul de 1-0. Cristiano Bergodi a explicat că nu a luat în seamă ultimul meci atunci când a făcut analiza, întrucât nu îl consideră relevant.

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„Va fi un meci greu, ca toate celelalte din Superligă. Întâlnim o echipă în revenire, care întotdeauna a avut un lot foarte competitiv. La începutul sezonului nu a fost constantă, și-a schimbat antrenorul. Acum a venit un antrenor care are mare experiență cu echipa lui, a creat un mediu propice pentru toți jucătorii și au o atmosferă bună. Au obținut un rezultat foarte important cu Rapid. Câștigând, au căpătat încredere în propriile forțe. E adevărat că după au pierdut cu Gloria Bistrița, dar au schimbat mult și probabil nu au avut aceeași omogenitate. Totuși, FCSB este o echipă foarte competitivă și știm cu toții câți bani plătește patronul în fiecare an”, a comentat Bergodi la conferința de presă.

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Meciul cu Bistrița nu e un punct de reper pentru noi și pentru ceea ce am analizat. Nu poate fi când s-au schimbat mulți jucători, iar orice antrenor s-ar gândi la cum au jucat în meciul anterior, cu Rapid și ce rezultat au făcut. Ce au făcut în a doua repriză acolo poate fi, în schimb, un punct de reper, când au întors scorul într-o manieră incredibilă”, a mai explicat antrenorul italian.