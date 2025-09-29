„De departe!”. Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător U21 din SuperLiga. Ce a spus despre „underul” remarcat de Gigi Becali

FCSB a pierdut foarte mult în noul sezon de SuperLiga României din cauza regulii jucătorului U21 impuse de FRF. Mihai Stoica, managerul general al „roș-albaștrilor”, a dezvăluit cine este fotbalistul ce se încadrează în această vârstă și pe care l-ar transfera instant dacă ar putea.

Mihai Stoica a dat verdictul! Cine este cel mai bun jucător U21 din România

Dacă în anii precedenți FCSB folosea de foarte multe ori mai mulți fotbaliști eligibili pentru regula U21, iar aceste probleme nu existau, odată cu trecerea generațiilor „roș-albaștrii” au pierdut din resurse. După ce fotbaliști precum Alexandru Pantea și Octavian Popescu au devenit neeligibili, iar Alex Musi a fost cedat la Dinamo, FCSB a rămas fără prea multe variante viabile pentru acest rol.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, a dezvăluit cine este, în opinia sa, cel mai bun jucător „under” în acest moment. Totodată, Mihai Stoica a pus lupa pe i: „(Dacă ați putea lua un jucător U21, ținând cont ce aveți la FCSB, ce ați lua?) Pentru mine cel mai bun U21 din România este Borza de departe. (n.r. l-ați scoate pe Radunovic ca să joace Borza) Avem meciuri și în Europa. Vezi cât de complicat este? Este extraordinar de complicat, nu aș avea absolut nicio idee.

Nu-l știu foarte bine pe Dorobanțu (n.r. Andrei). Când mă pregăteam să-l urmăresc mai bine s-a accidentat. Mă gândeam la Tony Strata, care e 2004. A plecat de la Ajaccio la Guimaraes, dar el nici nu prea avea fizic. Am văzut recent Kevin Ciubotaru, arată bine, dar joacă în 5. Nu are nicio legătura cu jocul în 4. Una e să joci în 5, una e să joci în 4.

Tony Strata, la fel, e un jucător pe care să-l folosești într-un sistem cu 5. Sunt jucători care sunt foarte buni ofensiv, dar au o mare problemă în spate. Îți trebuie tot timpul un stoper care să dubleze în permanență. Îți trebuie fundașul central să dubleze, îți trebuie atacantul să coboare foarte mult. Aici e o mare problemă. Dacă joci în 5, e foarte greu să joci cu atacant lateral”, a explicat Mihai Stoica la

Ce este regula U21 impusă de Federația Română de Fotbal

Deoarece tot mai puține echipe din campionatul intern mizau pe jucători tineri, de perspectivă, preferând în locul lor fotbaliști experimentați sau străini, FRF a decis impunerea regulii U21, ce presupune folosirea pe întreaga durată a meciului a unui jucător ce a împlinit 21 de ani înainte de 1 ianuarie 2004 (în cazul sezonului actual).

Scopul acestui demers este dezvoltarea tinerelor talente care, în lipsa acestei reguli, nu ar fi primit șansa să arate de ce sunt capabili în timpul unui meci de fotbal. De-a lungul timpului, această regulă a fost contestată aspru de cluburile din SuperLiga României.

Pe ce jucători U21 s-a bazat FCSB în acest sezon

În marea parte a meciurilor din acest sezon, FCSB s-a bazat pe serviciile lui Mihai Toma, un tânăr de 18 ani care a fost folosit pe diferite poziții, doar pentru a bifa regula. De-a lungul etapelor, el a evoluat ca fundaș dreapta, atacant lateral, dar și mijlocaș ofensiv, iar

Planul inițial al lui Gigi Becali a fost ca titularul de drept pentru rolul de jucător U21 să fie ocupat de Ionuț Cercel, talentatul fundaș dreapta adus în sezonul trecut de la Gică Hagi, însă din cauza accidentărilor, Elias Charalambous și Mihai Pintilii nu s-au putut baza foarte mult pe el.

În ultimul meci de campionat, cel împotriva Oțelului Galați, Alexandru Stoian a fost introdus la pauză în locul lui Mihai Toma și a surprins plăcut pe toată lumea. Puștiul venit la pachet cu Ionuț Cercel de la Farul Constanța a avut două ocazii bune de a înscrie, iar tupeul său fotbalistic

Ce spunea Gigi Becali despre regula U21 în urmă cu un an

Una dintre vocile ce au contestat cu vehemență regula U21 a fost chiar Gigi Becali, patronul lui FCSB. însă acest lucru nu s-a întâmplat:

„În decembrie schimbă legea. Face Becali lege cum trebuie să fie, să nu mai facă dictatorii și tirania legea. Au vrut ei să arate că sunt tari și eu o să le arăt că le iau toate pârghiile și fac comisiile cum zice UEFA. Nu mai merge cu ‘vin eu că fac eu’. Cum să faci tu? Faci cum scrie la lege. Comisiile trebuie să fie cu arbitrii, nu formate din avocați sau prieteni. Nu merge așa. Federația e în aceeași situație și o să o radiem și pe ea. Facem altă federație”, spunea Gigi Becali în urmă cu fix un an.