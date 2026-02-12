Sport

De față cu soțul ei a spus că îl iubește pe Novak Djokovic. Cine este femeia care nu s-a ferit de cuvinte

Aflată în compania partenerului de viață a mărturisit că îl adoră pe jucătorul de tenis Novak Djokovic. Pasul pe care vrea să-l facă tânăra din Serbia.
Alexa Serdan
12.02.2026 | 17:15
De fata cu sotul ei a spus ca il iubeste pe Novak Djokovic Cine este femeia care nu sa ferit de cuvinte
Cât de admirat este Novak Djokovic de locuitorii din Serbia. Sursa foto: X / Instagram. Colaj: Fanatik
Sejla Dakovac a făcut o afirmație ieșită din comun de față cu soțul ei, Larry Wheels. Tânăra de 29 de ani, originară din Serbia, a spus că îl iubește pe conaționalul său, Novak Djokovic. Sportivul este deținătorul a 24 de trofee de Grand Slam.

Ce ar face o femeie din Serbia pentru Novak Djokovic

Novak Djokovic este unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile. La 38 de ani are foarte mulți idoli în țara sa natală, Serbia. E concentrat pe carieră și pe familia sa, pe care o pune constant pe primele planuri.

Faptul că este însurat de ani buni nu a împiedicat-o pe o tânără să-și exprime admirația. Aflată într-un live alături de partenerul de viață, Sejla Dakovac, a vorbit în termeni laudativi la adresa tenismenului sârb.

Născută în aceeași țară ca și sportivul, frumoasa șatenă a mărturisit că ar face un lucru de neimaginat. Deși nu are niciun tatuaj pe piele, aceasta este dispusă să depășească această limită. Ia în calcul o operă de artă cu idolul său.

Știe deja și care este locul unde tatuajul își va găsi locul. În cazul în care va face acest pas, influencerița îl va desena pe spate. Soția culturistului american Larry Wheels (31 de ani) a uimit cu afirmația care face trimitere la Novak Djokovic.

Cum a reacționat soțul femeii din Serbia

„Îl iubesc pe Nole! Dacă m-aș tatua vreodată, aș vrea să fie Novak Djokovic pe tot spatele meu! El este GOAT-ul (n.r. Greatest of all Time) meu”, a spus Sejla Dakovac, conform sportsport.ba.

„În țara lor, Djokovic e cel mai apropiat lucru de Dumnezeu”, a completat sportivul cu 5,3 milioane de urmăritori pe Instagram. Culturistul nu a părut deranjat de afirmația frumoasei șatene care îi era alături.

Larry Wheels are foarte mare încredere în partenera de viață. Sportivul american și aleasa inimii sale au ajuns la altar pe 20 februarie 2024 și de atunci sunt de nedespărțit. Cei doi apar adesea împreună la evenimente și în mediul online.

Internauții au observat că bărbatul nu ascunde relația cu Sejla Dakovac. Pe de altă parte, șatena nu are nicio fotografie cu soțul său pe rețelele de socializare. În majoritatea apare singură, la sală sau în diverse vacanțe.

În altă ordine de idei, Novak Djokovic a făcut un anunț surpriză. A luat pe multă lume prin surprindere pentru că a vorbit despre retragerea din tenis. Cu toate acestea, campionul sârb nu se grăbește să ia decizia definitivă.

