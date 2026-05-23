De față cu toată lumea, Olguța Vasilescu i-a avertizat pe jucătorii Universității Craiova: „Sper să nu uitați acest lucru!”

Primăria din Craiova a fost gazda unui eveniment special în cursul zilei de sâmbătă, 23 mai, începând cu ora 14:00. Delegația Universității Craiova, care a reușit eventul în actuala stagiune câștigând atât titlul, cât și Cupa României, a fost premiată de Lia Olguța Vasilescu. Primarul municipiului Craiova le-a oferit alb-albaștrilor titlul de cetățeni de onoare.

Olguța Vasilescu i-a avertizat pe jucătorii Universității Craiova: „Sper să nu uitați”

După ce Universitatea Craiova a reușit eventul, Olguța Vasilescu a luat decizia de a premia clubul din Bănie. Primarul orașului Craiova le-a acordat „juveților” . La evenimentul special, Olguța Vasilescu a luat cuvântul și i-a felicitat pe jucători, apoi i-a avertizat.

„Acum câteva zile am primit vizita unei grupe de grădiniță în Primărie. I-am întrebat ce vor să se facă când vor fi mari, iar toți au răspuns fotbaliști. La vârsta de 5 ani, copiii nu știu să mintă, nici să se prefacă. Ei, pur și simplu, au arătat sentimentul pe care îl are un oraș întreg în aceste zile, de mândrie.

Sigur că dumneavoastră i-ați inspirat ca să își dorească să ajungă și ei campioni, însă și noi va trebui să facem un lucru pe care nu l-am făcut în ultimii mulți ani de zile și, anume, să susținem această echipă măcar la faza de cea mai tânără generație care să asigure viitorul fotbalistic al României. Să facem investiție în centrele de copii și juniori.

La final aș vrea să vă spun că deveniți cetățenii unui oraș care depune multă patimă în fotbal. Cu aceeași pasiune cu care vă aclamă, dacă nu veți avea rezultate, vă va sancționa. Sper să nu uitați acest lucru și să ne aduceți în continuare foarte multe bucurii pe viitor. Acest oraș merită și are nevoie să aibă echipă campioană”, a declarat Lia Olguța Vasilescu în cadrul unei conferințe de presă.

Sorin Cârțu i-a mulțumit Olguței Vasilescu în cadrul aceluiași eveniment

, a luat, de asemenea, cuvântul la evenimentul special dedicat Universității Craiova. Președintele clubului din Bănie i-a mulțumit în mod special primarului Lia Olguța Vasilescu.

„Vă mulțumim pentru inițiativă și faptul că arătați respect și recunoștință pentru acest grup minunat. Suntem într-un moment deosebit, într-un moment excepțional, poate unul dintre cele mai bune momente ale Craiovei, și arătăm mult entuziasm. Ați fost artizanul Universității Craiova în 2013, ați fost alături de noi și v-am simțit prezența și ajutorul pe care ni l-ați dat (n.r. Olguța Vasilescu).

Aș vrea să le mulțumesc băieților, cu acest event m-au adus într-un postură în care toată lumea mă laudă și mă pune pe locul 1 în România ca om de fotbal. Munca mea a fost răsplătită, la vârsta asta mă simt minunat. Vrem să recidivăm în anul viitor, să vă obligăm să ne oferiți și alte distincții”.