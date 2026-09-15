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Prima etapă din faza grupelor din , Regiunea de Est, a continuat în cursul zilei de marți, când s-au jucat mai multe meciuri, printre care și duelul din Thailanda dintre gazdele de la Ratchaburi și chinezii de la Shanghai Port, cea din urmă fiind, în mod tradițional, una dintre echipele cotate cu șanse destul de mari la câștigarea acestui trofeu.

Desfășurare SF în meciul din Liga Campionilor Asiei dintre Ratchaburi din Thailanda și Shanghai Port din China

Gruparea chineză și-a respectat statutul de favorită de dinainte de această partidă și a câștigat în Thailanda cu scorul neverosimil de 6-4, după o desfășurare de evenimente absolut de necrezut. Concret, chinezii au condus încă de la pauză cu scorul de 3-0, grație hattrick-ului de senzație semnat de Ampem în minutele 31, 36 și 45+1.

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Mai mult, imediat după pauză, mai exact în minutul 51, s-a făcut chiar 4-0 pentru Shanghai Port, ca urmare a golului marcat de Wu Lei. Așadar, soarta meciului părea deja decisă, doar că finalul jocului a fost unul cu adevărat „nebun”. În primul rând, în minutul 71, gazdele de la Ratchaburi au reușit în cele din urmă să înscrie ceea ce la acel moment părea a fi doar „golul de onoare”.

10 goluri în total, 5 dintre ele marcate pe final

Rakotoharimalala, proaspăt intrat pe teren, a punctat pentru gazde. Ulterior, în minutul 84, el a semnat chiar dubla și a adus astfel scorul la 2-4. În minutul 86, Grau a înscris pentru Shanghai Port și deci s-a făcut 5-2 pentru chinezi. În prelungiri, s-a mai punctat de nu mai puțin de trei ori. În primul rând, Rakotoharimalala a făcut și el hattrick-ul, după golul marcat în minutul 90+5.

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După doar un minut, cei de la Ratchaburi au înscris din nou, de data aceasta prin Panya, și astfel s-a ajuns la scorul de 4-5. În cele din urmă însă, tot cei de la Shanghai Port au avut ultimul cuvânt de spus. În minutul 90+7, Leonardo a marcat pentru formația din și astfel a stabilit scorul final al acestui meci, respectiv Ratchaburi – Shanghai Port 4-6.