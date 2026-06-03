De la 8 la infinit! Legătura magică dintre sezonul de vis al Universității Craiova și numărul lui Ilie Balaci

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cifra 8, legătura magică dintre Ilie Balaci și sezonul de aur al Craiovei

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Universitatea Craiova continuă să trăiască unul dintre cele mai spectaculoase sezoane din ultimii ani, iar evenimentele organizate de club aduc și mai aproape de suporteri trofeele câștigate în acest an istoric. De 1 iunie, de Ziua Copilului, clubul a expus campionatul și Cupa României într-unul dintre magazinele oficiale, într-un eveniment dedicat fanilor și celor mici, unde au fost prezente și jucătoarele echipei feminine, recent promovate în prima ligă.

Cifra 8, legătura magică dintre Ilie Balaci și sezonul de aur al Craiovei

Copiii au avut ocazia să vadă îndeaproape trofeele, să se fotografieze cu ele și să trăiască atmosfera unui sezon pe care Universitatea Craiova nu îl va uita prea curând. În cadrul evenimentului, Lorena Balaci, fiica legendarului Ilie Balaci, a vorbit despre semnificația profundă a acestui an pentru club și despre legătura simbolică dintre performanțe și cifra „8”, considerată emblematică în familia Balaci.

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Aceasta a explicat cum mai multe momente-cheie din sezon par să se lege de această cifră: eventul câștigat după 35 de ani (3+5=8) și data de 17 mai, ziua triumfului, care de asemenea se reduce la 8 (1+7=8), făcând trimitere la numărul purtat de Ilie Balaci.

„Cupa, campionatul și promovare cu fetele. Este fix rezultatul unei munci bine făcute, rezultatul unui profesionalism care pleacă de sus, din birouri și se termină jos, în iarbă. Este rezultatul unor oameni care se dăruiesc peste tot, de la cei din birouri, până la staff-urile medicale și jucătoarele și toată lumea. Bucuria e mare, ne doream titlul acesta de 35 de ani. Este o chestie interesantă că am luat eventul după 35 de ani, iar trei plus cinci este egal cu opt, într-o dată de 17, adică unu plus șapte dă tot opt. După cum vedem, din nou numerologia ne arată că suntem cumva legați de numărul opt.

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Am avut o investiție puternică, pentru că nu există performanță nesusținută de partea financiară. S-a investit și mult suflet, nu că până acum nu s-a pus suflet. Acum a fost o emulație cu de toate și se pare că am reușit. Zona noastră, a Olteniei, aștepta de mult timp un asemenea moment. Copiii au venit azi, de 1 iunie, să facă poze cu trofeul, să-l vadă de aproape, clipe speciale pentru ei. În momentul ăsta ne bucurăm de ce avem, iar într-o lună de acum înainte, cu aproximație, plecăm la altă luptă“, a spus Lorena Balaci.

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Vasile Mogoș a plecat de la U. Craiova. Și-a luat rămas-bun cu un mesaj emoționant

Deși nu a fost unul dintre jucătorii cu foarte multe meciuri disputate în acest sezon, . Toți colegii l-au caracterizat drept omul care a adus starea de bine de care echipa avea nevoie. Aventura lui Vasile Mogoș la Universitatea Craiova se încheie aici. Fundașul a cucerit titlul și Cupa României, însă va reveni în Italia. Jucătorul a precizat că își dorește să fie alături de familie, iar în cazul în care nu își va găsi o echipă este dispus chiar să se retragă din fotbal.

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Mesajul emoționant al lui Vasile Mogoș după plecarea de la Universitatea Craiova

. Fotbalistul a ținut să le mulțumească colegilor pentru sezonul de vis petrecut la Universitatea Craiova, dar și fanilor pentru sprijinul necondiționat primit. „Uneori, cele mai frumoase capitole se încheie cu un amestec de nostalgie și recunoștință. Acest ultim an și jumătate petrecut la Universitatea Craiova a fost mai mult decât o etapă profesională, a fost o călătorie trăită cu inima. Să ridicăm Cupa și trofeul de campioni împreună… Acele clipe de magie sunt întipărite pentru totdeauna în sufletul meu. Sunt amintiri pe care le voi purta cu mine oriunde mă va duce viitorul. Dar, dincolo de trofee, rămân cu voi, fanii. Căldura voastră, pasiunea și atmosfera incredibilă pe care ați creat-o la fiecare meci au fost motorul nostru. Vă mulțumesc că m-ați primit ca pe unul de-al vostru și că ați fost alături de noi la fiecare pas.

Mulțumesc conducerii, domnului Mihai Rotaru, lui Mario Felgueiras și lui Mister Mirel Rădoi, fără de care acest transfer nu ar fi fost posibil. Mulțumesc colegilor, în special lui Nicușor Bancu, care în fiecare zi îmi spunea bancuri noi și mă făcea mereu fericit, și lui Ștefan Baiaram, care m-a suportat, săracu’, un an și jumătate în cameră. Mulțumesc lui Mister Filipe Coelho și staff-ului, precum și fiecărui om care a făcut parte din această experiență de neuitat. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor băieților de la Barbacoa, care în fiecare zi au avut grijă de mine. Plec cu inima plină. Craiova va rămâne mereu parte din mine. Vă mulțumesc pentru tot!”, a scris Mogoș.

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Mirel Rădoi a reacționat la postarea emoționantă a fostului elev de la U. Craiova

Printre cei care au ținut să răspundă s-a numărat fostul său antrenor, Mirel Rădoi, care a lăsat comentariul: „Vasile, să aibă Dumnezeu grijă de tine și de familia ta oriunde te va duce viața. In bocca al lupo (n.red. «Mult succes» în limba italiană)”.