De la „autobuzul” lui Dan Petrescu, la apărarea-șvaițer a lui Marius Șumudică! CFR Cluj a primit gol în toate deplasările europene

CFR Cluj a primit gol în toate deplasările jucate în preliminariile cupelor europene, rezistând doar 5 minute la Belgrad, în fața Stelei Roșii.

De altfel, este ultimul meci pe care campioana României îl va juca în deplasare, până când vor începe grupele competițiilor europene, fie că este vorba despre Europa League, acolo unde CFR Cluj speră să ajungă sau Conference League, acolo unde trupa lui Șumudică e deja calificată.

Dacă în campionat lucrurile stau bine pentru CFR Cluj, fiind singura echipă care s-a impus în toate cele 5 etape de la startul sezonului, în preliminariile cupelor europene, campioana României a suferit mult, chiar și împotriva unor formații slab cotate.

De la „autobuzul” lui Dan Petrescu, la apărarea-șvaițer a lui Marius Șumudică

perfectă pe care o avea în perioada în care Dan Petrescu era antrenorul echipei, însă de la venirea lui Marius Șumudică, campioana României a suferit mai multe schimbări ofensive, fiind o dorință mare a tehnicianului, după cum a recunoscut.

Totuși, fragilitatea din defensivă era să îi coste teribil pe clujeni încă de la primul meci din deplasarea jucat în preliminariile Champions League, împotriva lui Borac Banja Luka, formație care pe lângă un gol înscris în „Gruia”, a reușit să marcheze alte două goluri în returul de pe teren propriu.

Mai mult decât atât, dacă regula golului din deplasare nu ar fi fost scoasă, fotbalul românesc ar fi putut asista la un adevărat șoc, pentru că formația din Bosnia s-ar fi calificat. În cele din urmă, CFR a fost salvată de un gol superb al lui Alexandru Chipciu, care a însemnat calificarea în turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

Gol primit și în deplasarea din Gibraltar

Turul doi preliminar al Champions League le-a scos în cale clujenilor un adversar facil, și anume Lincoln Red Imps, o formație din Gibraltar. Chiar dacă meciul părea ușor la început, campioana României a avut emoții în manșa tur, partidă care s-a jucat în deplasare, jucătorii lui

A urmat turul trei preliminar împotriva lui Young Boys Berna, iar elvețienii au trecut mai departe după o victorie pe teren propriu, scor 3-1, după ce în meciul tur egalaseră în prelungirile meciului.

Problemele din defensivă s-au văzut și în debutul meciului de la Belgrad, cu Steaua Roșie, în care Milan Pavkov, atacantul care dădea o „dublă” împotriva lui Liverpool, în grupele Champions League, a profitat de o greșeală în lanț făcută de apărarea CFR-ului.

Meciurile jucate de CFR Cluj în deplasările preliminariilor cupelor europene:

Borac Banja Luka – CFR Cluj 2-1 (turul I preliminar Champions League)

Lincoln Red Imps – CFR Cluj 1-2 (turul II preliminar Champions League)

Young Boys Berna – CFR Cluj 3-1 (turul II preliminar Champions League)

Steaua Roșie Belgrad – CFR Cluj 4-0 ( play-off Europa League)

Marius Șumudică a recunoscut că vrea un stil ofensiv la CFR Cluj

s-a încheiat definitiv odată cu venirea lui Marius Șumudică la cârma echipei, cel care a recunoscut că vrea un fotbal ofensiv, ce poate însemna și mai multe goluri primite de echipă față de ultimii ani.

Și jucătorii au sesizat repede schimbarea stilului de joc, Cristi Manea vorbind după victoria cu Academica Clinceni: „E un nou stil mai ofensiv, ajungem mai uşor în faţa porţii, ne creem ocazii, trebuie să fim puţin mai lucizi şi mai pragmatici în faţa porţii, să marcăm, că avem 10-12 ocazii şi dăm un gol”.

Și Claudiu Petrila a recunoscut după meciul cu Academica Clinceni că echipa trăiește periculos în meciuri: „Da, am început bine acest campionat, sunt fericit că am înscris şi că am câştigat azi.

Trăim periculos, dar niciun meci nu este ușor, jucăm fiecare meci la victorie şi azi am obţinut-o!”.

O diferență a felului cum abordează meciurile Marius Șumudică față de cum le aborda Dan Petrescu s-a văzut și în momentul în care actualul tehnician al clujenilor a vorbit înaintea returului din Elveția, cu Young Boys Berna.

Acesta a transmis la conferința de presă că nu se gândește să „bage autobaza în poartă”: „Trebuie să fim precauţi, dar nu am venit să ne predăm, să bag autobaza în poartă. Dacă nu punem probleme, va fi greu să pleci cu un rezultat pozitiv.

Am venit să luptăm până la ultima picătură de sudoare, să dăm tot ce e mai bun”.