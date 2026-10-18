De la Balonul de Aur la șomaj! Ce superstaruri pot fi aduse fără sumă de transfer

Perioada de transferuri s-a încheiat, iar următoarea fereastră de mercato va avea loc în luna ianuarie 2027. Până atunci, cluburile nu au dreptul de a transfera jucători legitimați la alte formații, dar pot obține semnătura celor rămași liber de contract. Lista fotbaliștilor fără angajament adună nume importante, ce ar putea reprezenta o afacere fiabilă pentru multe echipe.
Cel mai valoros jucător rămas fără contract este Jadon Sancho. Englezul s-a despărțit de Manchester United în vara acestui an și nu a ajuns la nicio înțelegere cu altă echipă. Extrema în valoare de 10 milioane de euro se află în vizorul celor de la Getafe. Totuși, transferul ar putea pica din cauza pretențiilor salariale ale fotbalistului. Conform site-ului Salary Leaks, Jadon Sancho încasa 600 de mii de euro lunar în timpul sezonului precedent. Trupa madrilenă nu îi poate oferi acest salariu, întrucât ar depăși plafonul impus de La Liga. Pentru a obține semnătura sa, Getafe ar trebui să realizeze un artificiu financiar sau jucătorul ar trebui să își îndrepte atenția spre o altă echipă.
Tot liber de contract este și Karim Benzema. Fostul câștigător al Balonului de Aur, în anul 2022, a rămas fără club după ce s-a despărțit de Al Hilal, la sfârșitul lunii august. Atacantul francez ar putea fi o soluție de atac pentru cluburile europene, iar o revenire în Franța nu ar fi scoasă din calcul. Totuși, echipele ar trebui să aibă în vedere trecutul său tumultos. În 2014, Karim Benzema a fost suspendat din lotul echipei naționale după ce l-a șantajat pe colegul său, Mathieu Valbuena. Fostul atacant al lui Real Madrid a fost implicat în scandaluri și în Arabia Saudită. În perioada petrecută la Al-Ittihad, s-a aflat în conflict cu antrenorul Nuno Espirito Santo. Mai mult, vârful a lipsit nemotivat de la 3 antrenamente, fiind în vacanță.
O soluție pentru compartimentul defensiv ar fi ucraineanul Oleksandr Zinchenko. Fundașul stânga, care a evoluat ultima dată pentru Ajax, se află deja în vizorul a două echipe importante: AS Roma și Manchester United. ”Diavolii roșii” ar putea avea un avantaj în fața ”capitolinilor”. Ucraineanul a evoluat timp de 9 ani în Premier League pentru: Manchester City, Arsenal și Nottingham Forest. Până în prezent, niciun club nu i-a trimis o ofertă concretă. Astfel, și alte echipe ar putea intra în cursa pentru semnătura sa. Oleksandr Zinchenko cere un salariu rezonabil pentru echipele din campionatele de top ale Europei: 140 de mii de euro per lună.
Mijlocașul francez a rămas fără angajament după ce s-a despărțit de AS Monaco. Echipa din Coasta de Azur a sperat că Pogba își va regăsi forma avută înaintea scandalului de dopaj în care a fost implicat, însă planurile lor s-au năruit. Parcursul campionului mondial din 2018 la AS Monaco a fost marcat de numeroase accidentări la nivelul gambelor și ale inghinalilor. Paul Pogba a jucat numai 115 minute pentru echipa franceză și nu a contribuit la nicio reușită a monegascilor. Pe parcursul sezonului, Paul Pogba a fost indisponibil timp de 18 meciuri din cauza problemelor medicale și alte 7 partide pentru că nu îndeplinea criteriile de pregătire fizică.
Și Mauro Icardi își caută club după ce nu i-a convins pe conducătorii de pe RAMS Park să îi prelungească contractul. Spre deosebire de Pogba, argentinianul a fost o prezență constantă în lotul turcilor. Mauro Icardi se află, momentan, în Argentina, acolo unde i-a fost suspendat permisul de conducere. Totuși, conform Transfermarkt, vârful ar putea petrece foarte puțin timp în țara natală, întrucât 7 cluburi din Europa îl doresc: Tottenham, PAOK Salonic, Elche, Everton, Real Betis, Beșiktaș și Benfica. De pe continentul sud-american, Atletico Mineiro și Sao Paulo și-au îndreptat atenția asupra fostului atacant de la Inter.