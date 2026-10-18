De la Balonul de Aur la șomaj! Ce superstaruri pot fi aduse fără sumă de transfer

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Perioada de transferuri s-a încheiat, iar următoarea fereastră de mercato va avea loc în luna ianuarie 2027. Până atunci, cluburile nu au dreptul de a transfera jucători legitimați la alte formații, dar pot obține semnătura celor rămași liber de contract. Lista fotbaliștilor fără angajament adună nume importante, ce ar putea reprezenta o afacere fiabilă pentru multe echipe.

Ce vedete au rămas libere de contract

Cel mai valoros jucător rămas fără contract este Jadon Sancho. Englezul s-a despărțit de Manchester United în vara acestui an și nu a ajuns la nicio înțelegere cu altă echipă. . Totuși, transferul ar putea pica din cauza pretențiilor salariale ale fotbalistului. Conform site-ului , Jadon Sancho încasa 600 de mii de euro lunar în timpul sezonului precedent. Trupa madrilenă nu îi poate oferi acest salariu, întrucât ar depăși plafonul impus de La Liga. Pentru a obține semnătura sa, Getafe ar trebui să realizeze un artificiu financiar sau jucătorul ar trebui să își îndrepte atenția spre o altă echipă.

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Tot liber de contract este și Karim Benzema. Fostul câștigător al Balonului de Aur, în anul 2022, a rămas fără club după ce s-a despărțit de Al Hilal, la sfârșitul lunii august. Atacantul francez ar putea fi o soluție de atac pentru cluburile europene, iar o revenire în Franța nu ar fi scoasă din calcul. Totuși, echipele ar trebui să aibă în vedere trecutul său tumultos. În 2014, Karim Benzema a fost suspendat din lotul echipei naționale după ce l-a șantajat pe colegul său, Mathieu Valbuena. Fostul atacant al lui Real Madrid a fost implicat în scandaluri și în Arabia Saudită. În perioada petrecută la Al-Ittihad, s-a aflat în conflict cu antrenorul Nuno Espirito Santo. Mai mult, vârful a lipsit nemotivat de la 3 antrenamente, fiind în vacanță.

O soluție pentru compartimentul defensiv ar fi ucraineanul Oleksandr Zinchenko. Fundașul stânga, care a evoluat ultima dată pentru Ajax, se află deja în vizorul a două echipe importante: AS Roma și Manchester United. ”Diavolii roșii” ar putea avea un avantaj în fața ”capitolinilor”. Ucraineanul a evoluat timp de 9 ani în Premier League pentru: Manchester City, Arsenal și Nottingham Forest. Până în prezent, niciun club nu i-a trimis o ofertă concretă. Astfel, și alte echipe ar putea intra în cursa pentru semnătura sa. Oleksandr Zinchenko cere un salariu rezonabil pentru echipele din campionatele de top ale Europei: 140 de mii de euro per lună.

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Paul Pogba și Mauro Icardi își pot revitaliza carierele

Mijlocașul francez a rămas fără angajament după ce s-a despărțit de AS Monaco. Echipa din Coasta de Azur a sperat că Pogba își va regăsi forma avută înaintea scandalului de dopaj în care a fost implicat, însă planurile lor s-au năruit. la nivelul gambelor și ale inghinalilor. Paul Pogba a jucat numai 115 minute pentru echipa franceză și nu a contribuit la nicio reușită a monegascilor. Pe parcursul sezonului, Paul Pogba a fost indisponibil timp de 18 meciuri din cauza problemelor medicale și alte 7 partide pentru că nu îndeplinea criteriile de pregătire fizică.

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Și Mauro Icardi își caută club după ce nu i-a convins pe conducătorii de pe RAMS Park să îi prelungească contractul. Spre deosebire de Pogba, argentinianul a fost o prezență constantă în lotul turcilor. Mauro Icardi se află, momentan, în Argentina, acolo unde . Totuși, conform , vârful ar putea petrece foarte puțin timp în țara natală, întrucât 7 cluburi din Europa îl doresc: Tottenham, PAOK Salonic, Elche, Everton, Real Betis, Beșiktaș și Benfica. De pe continentul sud-american, Atletico Mineiro și Sao Paulo și-au îndreptat atenția asupra fostului atacant de la Inter.