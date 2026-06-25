De la biserică în piscină sau hamac! Cum arată cele mai nebune locații în care fanii au urmărit meciurile de la CM 2026. Foto

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Doar o mică parte dintre fanii din Europa, Africa sau Asia au făcut deplasarea în America de Nord pentru Cupa Mondială, ținând cont de costurile ridicate pentru transport, cazare și bilete. Mulți dintre suporteri au dorit, totuși, să urmărească jocurile alături de alți fani și s-au strâns în diverse locații, iar unele dintre ele sunt incredibile.

Cele mai nebune locații în care s-au strâns fanii pentru a urmări meciurile de la Cupa Mondială. Turcii au văzut partida cu Paraguay într-o fortăreață

Turcia se numără printre marile dezamăgiri de la Cupa Mondială. Naționala pregătită de Vincenzo Montella a fost eliminată matematic după doar două jocuri, fiind învinsă atât de Australia, 2-0, cât și de Paraguay, 1-0. Pentru a urmări meciul contra naționalei din America de Sud, care s-a disputat începând cu ora 06:00 în Turcia, fanii din Istanbul s-au strâns într-un loc inedit.

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Suporterii au urmărit meciul pe un ecran uriaș plasat în fortăreața Edikule, construită în 1458. Cu secole în urmă, în această locație au fost închiși Constantin Brâncoveanu sau Vasile Lupu, dar și alți domnitori din Europa și Asia. Reprezentativa din „Țara Semilunii”, care a eliminat România în semifinala barajului, își va încheia parcursul din grupa D cu un duel contra țării gazdă SUA.

Iordania – Algeria s-a văzut în amfiteatru. Fanii Germaniei, la biserică

Iordania s-a calificat în premieră la turneul final al Cupei Mondiale, așadar evenimentul a fost unul uriaș pentru țara asiatică. După eșecul suferit contra Austriei la debut, 1-3, Iordania avea nevoie de cel puțin un punct în disputa cu Algeria pentru a mai spera la calificare, iar mii de fani s-au strâns pentru a urmări partida în Teatrul Roman din capitala Amman, locație cu o istorie de aproape 2.000 de ani. Din nefericire pentru aceștia, formația africană s-a impus cu 2-1, iar .

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, iar zeci de suporteri din Stuttgart au ales o locație ieșită din comun pentru a urmări partida. Aceștia s-au strâns într-o biserică pentru a vedea primul meci al echipei lui Julian Nagelsmann de la turneul final din această vară.

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Spectacol în Las Vegas, relaxare în Guatemala

Deși în apropierea orașului Las Vegas există o arenă de 61.000 de locuri, locația nu a fost aleasă de FIFA pentru a găzdui meciuri de la Cupa Mondială. Totuși, fanii aflați în „Orașul Păcatelor” au urmărit partida dintre SUA și Australia de pe șezlong sau chiar din piscină. Echipa lui Mauricio Pochettino și-a respectat statutul de favorită și a câștigat cu 2-0.

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Naționala din Guatemala a participat în ultima fază a preliminariilor din zona CONCACAF, într-o grupă cu Panama, Surinam și El Salvador, însă a terminat pe locul 3, la un punct de poziția care ar fi asigurat un loc la baraj și la 4 lungimi de calificarea directă. Fanii din această țară au decis să urmărească oricum jocurile, iar mai mulți suporteri au fost surprinși în hamac în timp ce se uitau la partida Cehia – Africa de Sud.