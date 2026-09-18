Sport

De la Dacia Unirea Brăila la Chelsea! Destin spectaculos pentru fostul coleg al lui Bănel Nicoliță

Cine este fostul jucător de la Dacia Unirea Brăila care a ajuns acum la Chelsea. A fost coechipier, printre alții, cu Bănel Nicoliță: parcurs profesional de senzație
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.09.2026 | 07:00
De la Dacia Unirea Braila la Chelsea Destin spectaculos pentru fostul coleg al lui Banel Nicolita
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Fostul jucător de la Brăila a ajuns acum la Chelsea. Foto: Hepta
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Austin MacPhee (46 de ani) este fostul jucător de la Dacia Unirea Brăila care, în această vară, a ajuns la Chelsea. Scoțianul activează de câțiva ani ca antrenor de faze fixe, un rol devenit extrem de important în ultimii ani în fotbalul important din Europa. Ultima dată, el a îndeplinit această funcție tot la o echipă de Premier League, Aston Villa.

Austin MacPhee, fostul jucător de la Brăila, a ajuns antrenor de faze fixe la Chelsea

De asemenea, britanicul a mai îndeplinit acest rol în ultimii ani și la naționalele Scoției și Portugaliei. Anterior, el fusese antrenor secund la formații precum Midtjylland, Heart of Midlothian sau St. Mirren, precum și la echipa națională a Irlandei de Nord. La Hearts, a mai fost la un moment dat și antrenor principal interimar, dar și director sportiv.

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Austin MacPhee Aston Villa
Austin MacPhee pe vremea când activa la Aston Villa. Foto: Hepta

 

Austin MacPhee nu a avut deloc o carieră impresionantă de fotbalist, ba chiar din contră. Fostul mijlocaș s-a format în țara natală, Scoția, la micuțul club Forfar AFC. Ulterior, el a avut parte de o experiență în Statele Unite ale Americii, tot la nivel foarte scăzut, la UNC Wilmington, respectiv la Universitatea din Carolina de Nord.

Austin MacPhee a fost coechipier cu Bănel Nicoliță și s-a deplasat din Scoția la Brăila cu mașina personală

De aici a ajuns însă în România. În vara anului 2002, MacPhee a semnat cu Dacia Unirea Brăila, echipă de Liga 2 la acel moment. Acolo, scoțianul a jucat doar un sezon. În vara anului 2003, a plecat în Japonia pentru a semna cu Denso SC. La Brăila, Austin MacPhee l-a avut coechipier, printre alții, pe Bănel Nicoliță (41 de ani).

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Interesant de remarcat în acest context este și că fostul fotbalist scoțian s-a deplasat la acel moment din țara sa natală până în România pentru a semna cu Dacia Unirea Brăila cu mașina personală, după cum a dezvăluit recent jurnalistul Cătălin Oprișan cu ocazia unui podcast pe care îl realizează frecvent pe rețelele de socializare.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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