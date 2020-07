Universitatea Craiova și CFR Cluj se „bat” la titlu acestui sezon tensionat de coronavirusul SARS-CoV-2. Oficialii olteni și cei din Gruia se „bat” în declarații acuzatoare, tensionate de antecedente vechi de 30 de ani.

Universitatea Craiova avea 4 puncte mai puțin la reluarea campionatului la mijlocul lui iunie, la egalitate cu FCSB. Au urmat 6 victorii consecutive, una chiar pe terenul CFR-ului. Acum are 4 puncte mai mult decât campioana en-titre.

Dan Petrescu este o fire colerică. Starea sa natural neliniștită a fost exacerbată de pierderea primului loc și nemulțumirile lui chiar din timpul când era lider s-au transformat în furie pe locul 2. Acuzațiile au început să curgă din Gruia, iar oficialii olteni nu puteau rămâne datori. Asistăm acum la un adevărat război al replicilor.

De la ce a început „serialul” ciocnirilor Dan Petrescu – Sorin Cârțu. Au trecut 30 de ani și continuă acum cu titlul „pe masă”

Nemulțumit de arbitraje, în cele mai multe cazuri pe bună dreptate, arbitrii noștri parcă au „băut unul după altul”, cum se spune și au comis o mulțime de erori în meciurile din play-off, prea numeroase ca să le amintim aici.

Numai că acuzațiile lui Dan Petrescu au trecut peste „fluierași” și s-au finalizat, în majoritate, la Universitatea Craiova, beneficiară, susține „Bursucul”, a sprijinului „național” pentru a câștiga titlul. Dan Petrescu dixit:

Acuzații cu crampoanele pe tibie pe axa Craiova-Cluj și retur

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a avut o replică pe măsură și nu l-a cruțat deloc pe Dan Petrescu:

„Dan Petrescu se descalifică prin ce face! E un antrenor de mare valoare, dar ce face acum îl duce într-o zonă a ridicolului. Ar fi bine să vorbească de echipa lui, să explice de ce nu mai are CFR reușite, că asta nu e din cauză că e ajutată Craiova"

„Ce vrea? Să ia numai el campionatul? Toți ceilalți sunt proști, ceilalți antrenori muncesc degeaba? Că de ce nu e VAR, că toți sunt împotriva lui… E antrenor bun, dar trebuie să ne conducă el? Să facă toată lumea ce vrea el? Dacă are stresul cu patronul lui trebuie să verse asupra noastră?"

„Lasă-ne pe noi în pace că noi te-am lăsat pe tine. Tu vrei să fie și destinul la comanda ta? Poate așa e scris acuma, să mai câștigăm și noi. Totul e împotriva lui, parcă toată lumea trăiește numai cu ideea asta de a-i face rău lui Dan Petrescu"

După apariția primului caz de infectare cu COVID-19 la CFR Cluj, Adrian Păun (acum sunt 10!), craiovenii au avansat ideea înghețării campionatului, ceea ce ar fi făcut-o campioană fără să se mai joace ultimele etape.

Conducerea CFR-ului a „turbat”, la figurat, și a „lovit” cu un comunicat extrem de dur.

„Suntem consternați de caracterul, nesimțirea și ipocrizia unor oameni care acum ceva timp refuzau orice idee de a opri competiția, iar acum apar din 5 în 5 minute și solicită oprirea campionatului” „Acești oameni sunt precum hienele care mănâncă din resturile lăsate de către animalele de pradă, după ce acestea s-au îndestulat. Din păcate, asemenea persoane care au crescut într-un regim în care minciuna și tupeul au primat în obținerea unor foloase nemeritorii, nu se pot debarasa de aceste obiceiuri” „Considerăm că declarațiile unor foste glorii implicate în acest fenomen sunt total lipsite de FAIR-PLAY. Aceste declarații nu au cum să prevaleze în fața caracterelor adevărate care se călesc prin luptă! Acelora dintre ei care încă mai au asemenea metehne, le spunem că acele timpuri au apus și nu fac altceva decât să cadă singuri în derizoriu” „Am condus acest campionat atâta vreme și am respectat competitorii. Avem dreptul să cerem respect, pentru ceea ce am dovedit pana acum! Opriți-vă! Sunteți penibili! Suntem prea puternici! Nu putem fi doborâți atât de ușor!”

Răspunsul lui Sorin Cârțu a fost mult mai echilibrat, mult mai moderat, e mai ușor de replicat când ești pe primul loc…

„N-are de ce să mă vizeze pe mine comunicatul CFR-ului. Ei au atacat tot timpul. Și după ce am jucat la ei, și după ce am jucat noi cu FCSB” „Atât timp cât ei nu dau un nume concret, Cârțu, Mihai Rotaru, noi n-avem ce să explicăm. Ei vorbesc la general, se pot referi la oricine. Au un stres, acum toată lumea știe” „E comunicatul unui club care se simte amenințat de ceea ce și-au propus și nu realizează. Ce, crezi că sunt primii care fac asta? Îi tratez cu superficialitate, cu indiferență”

Dan Petrescu a ratat Mondialul Italia 1990 din cauza unei accidentări dintr-un meci cu Universitatea Craiova antrenată de Sorin Cârțu

Adversitatea, ca să nu spunem chiar dușmănia dintre Dan Petrescu și Universitatea Craiova, ca să nu spunem Sorin Cârțu atâta timp cât, așa cum spune chiar el, nu a fost nominalizat, are „rădăcini” vechi. De 30 de ani…

Dan Petrescu a ratat Mondialul italian din 1990 din cauza unei accidentări suferite în luna aprilie a acelui an într-un meci cu multe durități la Craiova. La un duel cu Pavel Badea, acum director general la U Craiova, s-au lovit genunchi în genunchi, al lui Petrescu a cedat și a pierdut lotul de Italia. Și, astfel, un contract „afară”. A mai trebuit să mai aștepte doi ani la Steaua până să-l ia Foggia…

Dan Petrescu nu l-a acuzat pe Pavel Badea – „Refuz să cred că a existat intenție. Nici n-a fost o intrare criminală. N-am știut să mă protejez”, declara el în 2017. Dar n-a uitat acel meci în care Hagi era eliminat, iar tocmai Pavel Badea marca golurile victoriei oltene cu 2-0…

„Amănunt” important: antrenor (și încă jucător) era atunci la Universitatea Craiova președintele de zi, Sorin Cârțu. Acuzat la vremea respectivă de steliști că a instigat permanent la violență…

L-a luat de… nas pe „Bădiță” în Cotroceni și a fost eliminat!

Dan Petrescu s-a mai „lovit”, apoi, la propriu, de Pavel Badea. La un antrenament al echipei naționale prin 1993 erau gata, gata să se ia la bătaie după o intrare dură a „Bursucului”, i-au despărțit coechipierii. Iar cariera „tricoloră” a olteanului, șoptesc „gurile rele”, ar fi fost scurtată și de prietenia lui Dan Petrescu cu „greii” cumnați Gică, Hagi și Popescu, toți trei jucători de bază ai „Generației de Aur”.

Iar în 16 aprilie 2003, când Dan Petrescu juca ultimul său sezon „în iarbă”, la FC Național, cu Walter Zenga pe banca tehnică, s-a „împiedicat” din nou de Pavel Badea. În „Cotroceni”, la un 2-1 pentru craioveni, „bancarul”, de data aceasta, Dan Petrescu l-a luat pe „juvete” de… nas, eufemistic vorbind, și a fost eliminat încă din minutul 35, pentru „lovire cu pumnul în figură” după cum scria în raportul arbitrului Sorin Altmayer.

Alt „amănunt” mărunt: antrenorul Universității Craiova era… da, ați ghicit, același Sorin Cârțu. Oltenii erau pe locul 11, Naționalul pe 3 și venea după o victorie la Timișoara, 2-0 Poli. Vă dați seama ce nervi au scuturat atunci platanii din Cotroceni…

Cătușe între „Sorinaccio” și „Bursuc”

„Prietenia” Petrescu – Cârțu s-a „cimentat” în octombrie 2009, când primul era antrenorul campioanei-revelație din sezonul precedent, Unirea Urziceni, iar „Sorinaccio” era pe banca Pandurilor din Târgu Jiu.

Era etapa 11, campionul Dan Petrescu nu pornise deloc bine campionatul, era doar pe locul 5, cu 17 puncte, în timp ce Pandurii lui Sorin Cârțu erau pe 10, cu 7 puncte mai puțin.

Antrenorul oltenilor a fost cel nemulțumit de arbitraj de data aceasta. Nervos tot timpul meciului, Cârțu a avut mai multe schimburi de „amabilități” cu banca Urziceniului, mai ales cu managerul Mihai Stoica.

La sfârșitul partidei, Sorin Cârțu a mimat cu mâinile alăturate o încătușare la adresa arbitrului Augustus Constantin, al cărui tată, Gheorghe Constantin era arestat în dosarul „Mită pentru arbitri 1”. A fost nevoie de intervenția membrilor din staff-ul său tehnic pentru a intra la cabine…

Dan Petrescu nu s-a prezentat atunci la conferința de presă, în locul lui a venit Mihai Stoica și l-a motivat pe „principal” printr-o cădere de… tensiune din cauza enervării din timpul partidei.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF l-a suspendat 6 etape și l-a amendat cu 6.800 de lei pe Sorin Cârțu. Care și-a motivat gestul… oltenește-șmecherește: „Eu față de băiatul ăsta nu am zis nici să se ducă la pușcărie nici ceva de tatăl său, am făcut niște gesturi care pot fi interpretate în mai multe moduri, fie că s-a terminat meciul, fie că e «X», fie că e «Piei Satană» sau orice altceva am avut eu în gând”.