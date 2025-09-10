De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la 95 de ani o să recunoască!”

Întrebat de realizatorul Cristi Coste direct în legătură cu această chestiune, impresarul de fotbaliști a admis că s-a ajuns în acea situație din cauza faptului că actualul selecționer al naționalei României a susținut la momentul respectiv că el și fratele lui Giovanni nu au avut vreo implicare în transferul lui Răzvan Raț la Șahtior Donetsk.

Conflictul dintre frații Becali și Mircea Lucescu a pornit de la transferul lui Răzvan Raț la Șahtior Donetsk

cum s-au desfășurat de fapt lucrurile atunci din acest punct de vedere și, de asemenea, a glumit spunând că sunt totuși în continuare anumite șanse ca „Il Luce” să recunoască în cele din urmă adevărul, existând deja un precedent în acest sens.

„L-am auzit de exemplu pe Răzvan Raț. El are dreptate, că nu Lucescu l-a luat la Șahtior. Acolo a fost o poveste, era Schuster antrenor atunci. Schuster s-a cam opus venirii lui Raț. Ahmetov a spus că nu se pune problema, că Raț va fi cu siguranță jucătorul lui Șahtior. Chiar dacă va pleca Schuster, Raț tot va veni. Înțelegerea era făcută, să vină Raț. Și după aia a fost Schuster. Schuster a spus da.

Dar văd că nu pomenește nimeni. Bă, frate… (Cristi Coste: Dumneavoastră l-ați dus pe Raț la Donetsk) Da. Cu Giovanni am fost la Donetsk. Acum că poate l-o fi întrebat Ahmetov pe Lucescu… Răzvan l-a avut antrenor pe Lucescu la Rapid. Poate l-o fi întrebat când a venit, dar e o poveste întreagă cu Șahtiorul, când a ajuns Lucescu, cum a ajuns, dar nu asta e important.

Victor Becali a admis acum această chestiune, în direct la Fanatik Dinamo: „Da, atunci a apărut răceala”

Se știe, se știe. Povestea s-a spus de atâtea ori, nu mai contează. (Cristi Coste: Atunci a apărut și răceala între dumneavoastră și Mircea Lucescu?) Da, da, atunci, da. (Cristi Coste: Câțiva ani nu v-ați mai vorbit) Da, atunci a apărut.

Să dea Dumnezeu, că are 80 de ani, probabil pe la 90 și ceva o să recunoască și asta cu Șahtior, că aia cu Galatasaray a recunoscut-o. Vă aduceți aminte ce scandal a fost la vremea aia, că nu au avut nicio treabă frații Becali, nu știu ce. Și la lansarea cărții lui Hagi a recunoscut, după 20 de ani, și probabil că la 95 de ani o să recunoască și cu Șahtior.

Să dea Dumnezeu! Se ține bine, arată bine. Acum trebuie să fim corecți și să spunem că poate și asta l-a ținut foarte bine. El nu a avut pauze, nu a avut așa, să spunem, o pauză de un an de zile. El a antrenat încontinuu, nu e ușor, a antrenat și la un nivel mare, e uzură mare. Dar probabil că asta l-a ținut și îl ține în formă, nu? Arată bine, se ține bine, la vârsta lui se ține foarte bine”,