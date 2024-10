De la ce a pornit conflictul dintre Dan Petrescu și Louis Munteanu. ”Nu ştiu dacă e pregătit” vs. ”Sunt pregătit”

E scandal mare la CFR Cluj, după ce antrenorul , atacantul de 5 milioane de euro cumpărat de Neluțu Varga de la Fiorentina.

De la ce au pornit tensiunile dintre Dan Petrescu și Louis Munteanu

”Bursucul” l-a ținut rezervă pe Louis Munteanu la meciul Petrolul – CFR Cluj 0-0, disputat sâmbătă, 19 octombrie, în etapa a 13-a din SuperLiga, și l-a introdus în minutul 46, în locul lui Peter Michael.

Internaționalul de tineret a intrat foarte nervos în joc și s-a certat cu toată lumea. Dan Petrescu i-a dat o lecție lui Louis Munteanu și l-a înlocuit în minutul 90+2, cu Artean.

Louis Munteanu nu și-a creat nicio ocazie. A ieșit în evidență doar printr-un comportament irascibil. În minutul 75 a protestat vehement la o decizie a arbitrului Marcel Bîrsan, care i-a acordat meritat cartonaș galben. Al patrulea în nouă meciuri și va fi suspendat etapa viitoare, cu Sepsi, în Gruia.

Apoi, Louis Munteanu l-a apostrofat pe colegul său Fică pentru că nu i-a pasat și a tras la poartă. Atacantul s-a răfuit și cu omul său de marcaj, fundașul central Paul Papp.

Dan Petrescu l-a umilit pe Louis Munteanu, iar atacantul s-a supărat pe antrenor

În momentul înlocuiri, Louis Munteanu a avut o reacție ostilă la adresa antrenorului Dan Petrescu și a directorului sportiv Cristian Panin.

Tensiunile dintre Dan Petrescu și Louis Munteanu au pornit de la decizia antrenorului de a nu-l titulariza pe atacant în meciul cu Petrolul. ”Bursucul” i-a dat de înțeles internaționalului de tineret că va fi rezervă încă de când s-a întors de la naționala României U21.

Louis Munteanu a făcut un meci mare contra Elveției, scor 3-1, marți, 15 octombrie, și a contribuit cu trei pase de gol la calificarea la EURO 2025. El ar fi vrut să joace titular și cu Petrolul.

Contre între Dan Petrescu și Louis Munteanu la conferință: ”Nu ştiu dacă e pregătit” vs. ”Sunt pregătit”

La conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul, Dan Petrescu l-a lăudat pe Louis Munteanu, dar a vrut să scoată în evidență faptul că este obosit, după ”dubla” României U21, cu Muntenegru (6-2) și Elveția (3-1).

”În opinia mea, Louis Munteanu a fost un adevărat căpitan în ambele meciuri. În primul a dat trei goluri şi în al doilea trei assist-uri. Adică a demonstrat că merită să fie căpitan. A alergat peste 12 kilometri, nu ştiu dacă e pregătit pentru meciul ăsta care vine.

Nu s-a antrenat cu noi decât astăzi, era foarte obosit. Moral e foarte bine. Dar eu ca antrenor trebuie să iau o decizie dacă poate să înceapă meciul.

E clar că e pe val, dar în acelaşi timp să nu fac o greşeală cum am făcut cu Ilie, când a jucat la trei zile şi s-a rupt şi a stat 45 de zile. Trebuie să vedem ce decizie luăm până la meci. E bine că e sănătos şi e bine că e fericit.

A demonstrat că e un adevărat căpitan… mai rar vezi atacanţi număr 9 care să fie căpitani de echipă. Doar la Inter mai e Lautaro Martinez. În general sunt fundaşii, portarii, mijlocaşii. Dar dacă el e căpitan de echipă înseamnă că merită asta”, a declarat Dan Petrescu.

În schimb, , tot în conferința de presă, că este apt de joc și nu are nicio problemă să joace din primul minut cu Petrolul:

”Sunt pregătit, am făcut refacere zilele acestea, mă simt bine, zic eu că m-am refăcut și sunt pregătit pentru un nou meci. Urme mai am după faultul din meciul cu Elveția, bine că nu m-a lovit în față, sunt bine, nu am probleme.

A fost o intrare urâtă, cum am mai spus, mă bucur că nu m-a lovit în față, putea să iasă mai rău. Sunt cu capul aici la CFR, la echipa națională, mă gândesc doar la fotbal. Nu mai pun botul la orice se scrie în presă”.

Louis Munteanu e posibil oricând să plece, dar mă bucur cât el e aici. Important e ca el să se menţină cu capul bine, acolo e important. Dacă la cap rămâne umil şi modest şi vrea să sacrifice viaţa pentru fotbal are şanse mari, că are talent. Dar talentul nu e de ajuns în fotbal” – Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj