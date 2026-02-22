De la ce au pornit incidentele după meciul CFR Cluj-Petrolul! Gestul care a inflamat tribunele din Gruia

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a obținut a noua victorie consecutivă în SuperLiga României, trecând și de Petrolul, scor 2-1, și a luat o opțiune uriașă pentru calificarea în play-off. Ardelenii sunt echipa momentului în competiția internă, făcând un salt fabulos din subsolul clasamentului.

Marco Dulca le-a arătat fanilor de la CFR simbolul Universității Cluj

când fanii gazdelor au avut ceva de împărțit cu unul dintre jucătorii ploieșteni. Concret, aceștia l-au apostrofat pe Marco Dulca, pe motiv că ar fi susținător al rivalei U Cluj.

ADVERTISEMENT

Dulca a jucat 11 ani la Universitatea Cluj, dar niciodată la echipa mare. A plecat în Anglia, la 16 ani, iar apoi a revenit în țară, la Viitorul, Chindia și FCSB. Ultima lui experiență înainte de a semna cu Petrolul a fost în Slovenia, la Celje.

Marco nu și-a ascuns niciodată trecut de „șapcă roșie” și, pentru le răspunde fanilor lui CFR Cluj, le-a arătat cu degetele semnul U. Fapt care i-a atras un potop de înjurături și scandări triviale.

ADVERTISEMENT

Ardelenii l-au luat la înjurături pe fotbalistul Petrolului

Conflictul s-a aprins în minutul 80, când Neagoe l-a înlocuit pe Dulca și a continuat puțin după meci, când cele două părți au avut ceva de împărțit la nivel verbal. N-a fost însă ceva de amploare,

ADVERTISEMENT

Deși are un trecut la Universitatea Cluj, dobândit și de la tatăl lui, Cristi Dulca, Marco a fost acum câțiva ani la un pas de s emna cu CFR. „Nu contează trecutul meu, fiecare jucător îşi doreşte să meargă la mai bine şi normal că mi-aş dori să ajung la campioana României”, spunea el în 2022.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a bifat, de când a venit la Petrolul, 14 meciuri, în care a dar un gol și o pasă de gol. El a fost aseară la un pas de a marca în poarta CFR-ului, dar mingea trimisă cu capul, în prima repriză, a lovit bara.

ADVERTISEMENT

Neagoe n-a mai rezistat în fața granzilor

Înfrângerea cu CFR Cluj l-a mâhnit pe Eugen Neagoe, care reușise până aseară să țină piept echipelor mari: 1-1 la FCSB, 1-1 la Dinamo, 1-1 la Rapid. Doar Craiova îl bătuse clar cu 4-0 în campionat și tot 4-0 în Cupă.

„Nu am arătat rău deloc, cred că am arătat destul de bine împotriva unui adversar valoros. Şi noi ne putem ridica la nivelul oricărui adversar, în orice moment.

Avem un lot echilibrat. În prima repriză am avut două ocazii mari, dar, din păcate, nu am reuşit. Cred că puteam să intrăm cu avantaj la pauză şi altfel puteam să gestionăm repriza a doua.

Am dus jocul până în minutul 82, era 1-1, puteam oricând să profităm de şansă. Din păcate, am greşit la acel gol. Biliboc nu trebuia să intre atât de uşor, trebuia să fie blocat. A intrat cu mare lejeritate şi a şutat cu piciorul stâng.

Băieţii au făcut un efort destul de mare, pe un teren greu, dar i-am felicitat. Ne aşteaptă alte două meciuri importante. Am arătat destul de bine. În prima repriză noi am fost echipa mai periculoasă, dar ăsta este fotbalul.

De când am venit la Ploieşti, acesta este al doilea joc în deplasare pe care îl pierdem. Am mai pierdut doar la UTA”, a transmis Eugen Neagoe, la flash interviuri.

Petrolul jocă etapa viitoare, pe teren propriu, cu Csikszereda. Meciul e programat duminică, 1 martie, de la ora 15.45.