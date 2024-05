De la ce jucător din echipa World Stars a luat Gică Hagi tricoul de joc. Alegerea surpriză a ”Regelui”. Video

”Tricolorii” care au adus cele mai mari bucurii suporterilor la Mondialul din 1994 în care au întâlnit o selecționată a starurilor lumii.

Gică Hagi a luat tricoul unui jucător legendar din echipa World Stars

După ultimul fluier al întâlnirii de gală, fotbaliștii s-au strâns la centrul terenului pentru îmbrățișări și felicitări, iar Gică Hagi s-a ales cu tricoul unuia dintre cei mai reprezentativi jucători din formația World Stars.

Este vorba de marele portar brazilian Dida, care în cariera sa a câștigat printre altele Cupa Mondială, Copa America, Champions League, Supercupa Europei sau Campionatul Mondial al cluburilor.

Ajuns la 50 de ani, fostul portar al lui AC Milan a surprins prin faptul că a rămas aproape neschimbat și a avut câteva intervenții excelente în duelul de pe Arena Națională. La final, după ce au stat câteva momente de vorbă la centrul terenului, Dida i-a oferit tricoul lui Gică Hagi.

Hagi, în lacrimi după meciul de retragere

Căpitan al Generației de Aur, Gică Hagi a entuziasmat din nou publicul prezent pe Arena Națională. ”Regele” a avut care au adus aminte de perioada când era jucător activ.

Aplaudat la scenă deschisă de un public la fel de cald ca în vremurile de glorie, Hagi și-a trecut numele pe lista marcatorilor la meciul de gală. El a transformat cu precizie, pe mijlocul porții, o lovitură de la 11 metri.

După încheierea partidei de retragere, Gică Hagi a fost extrem de emoționat și care a venit să-i vadă pentru ultima dată în teren pe componenții Generației de Aur.

”Noi am jucat fotbal pentru suporteri, așa cum am jucat întotdeauna! Până la urmă publicul a fost iar lângă noi, ne-au susținut mereu performanțele și e greu pentru noi să uităm asta. Am văzut foarte mulți copii în tribună, asta înseamnă că noi am făcut ceva, înseamnă că lumea nu ne uită.

De fotbal e ușor să vorbești, e mai greu să-l joci. Chiar dacă mulți suntem antrenori, a fost o zi bună pentru noi și trebuie să folosim aceste lucruri”, a declarat ”Regele” la finalul întâlnirii.

